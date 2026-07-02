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Państwo dopłaci do prądu, gazu i ogrzewania w 2026 roku. Mało kto wie, jak odebrać te pieniądze

Anna Kot
oprac. Anna KotAbsolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
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dzisiaj, 13:13
portfel pełen pieniędzy.
Państwo dopłaci do prądu, gazu i ogrzewania w 2026 roku. Mało kto wie, jak odebrać te pieniądze/Shutterstock
Koniec popularnego bonu energetycznego mocno uderzył w kieszenie Polaków, ale w marcu 2026 roku weszły w życie kluczowa alternatywa. Urzędy otworzyły okienko na zupełnie nowe dopłaty do ogrzewania i energii, które mogą zasilić domowy budżet kwotą aż do 3500 złotych. Wsparcie nie zostaje jednak przyznane automatycznie.

Ryczałt energetyczny 2026 - wyższa kwota od ZUS

Dla seniorów i osób ze szczególnymi uprawnieniami marzec to tradycyjnie czas waloryzacji. Ryczałt energetyczny jest stałym dodatkiem pieniężnym, który ma na celu obniżenie kosztów opłat za energię.

  • Nowa stawka od 1 marca 2026: Po marcowej waloryzacji ryczałt wynosi 336,16 zł miesięcznie.
  • Dla kogo? Przysługuje m.in. kombatantom, żołnierzom zastępczej służby wojskowej, wdowom lub wdowcom po tych osobach oraz osobom pobierającym emeryturę lub rentę z tytułu zatrudnienia w kopalniach uranu.
  • Jak uzyskać? Należy złożyć wniosek ZUS-ER-3 wraz z zaświadczeniem potwierdzającym uprawnienia (np. decyzję Szefa Urzędu ds. Kombatantów). Raz przyznany dodatek jest wypłacany bezterminowo.

Bon Ciepłowniczy 2026 - ratunek przed drogim ogrzewaniem

W 2026 roku rządowy program osłonowy skupia się przede wszystkim na kosztach ciepła. Jest to wsparcie celowe, które w marcu 2026 roku wchodzi w kulminacyjną fazę rozliczeń za sezon zimowy.

  • Wsparcie przyznawane jest na podstawie dochodu za rok 2025: Gospodarstwo jednoosobowe: Dochód do 2500 zł netto. Gospodarstwo wieloosobowe: Dochód do 1700 zł netto na osobę.
  • Ważne: Jeśli Twój dochód nieznacznie przekracza te limity, nadal możesz otrzymać pomoc dzięki mechanizmowi "złotówka za złotówkę". Kwota wsparcia zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia (minimalna wypłata to 20 zł).
  • Ile można otrzymać? Wysokość bonu w 2026 roku jest uzależniona od wzrostu cen u lokalnego dostawcy ciepła oraz wielkości rodziny. Stawki wahają się od 1000 zł do nawet 3500 zł w regionach najbardziej dotkniętych podwyżkami.

Dlaczego 31 marca 2026 to był "ostatni dzwonek"?

Data ta pojawiała się w kalendarzu urzędowym z dwóch powodów:

  1. Rozliczenia sezonowe: Wiele gmin wyznaczyło marzec jako ostateczny termin składania wniosków o tzw. zasiłki celowe na opał oraz dopłaty do rachunków za gaz za pierwszy kwartał 2026 roku.
  2. Podmioty wrażliwe: 31 marca to ostateczny termin dla zarządców wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni na złożenie oświadczeń pozwalających utrzymać mechanizm ograniczenia cen ciepła dla mieszkańców w kolejnym kwartale.

Gdzie i jak należało złożyć wniosek w marcu 2026?

W 2026 roku system jest w pełni cyfrowy, co przyspiesza wypłaty, ale urzędy nadal dopuszczają formę tradycyjną dla seniorów.

  • Aplikacja mObywatel: To najprostsza ścieżka. W zakładce "Usługi" system automatycznie podpowiada dostępne dodatki i pobiera dane o dochodach z systemów skarbowych.
  • Platforma ePUAP / Emp@tia: Pozwala na wysłanie wniosku bez wychodzenia z domu do właściwego urzędu gminy lub MOPS-u.
  • Wizyta w urzędzie (MOPS/GOPS): Pracownicy socjalni w marcu 2026 roku przyjmują wnioski papierowe od osób, które nie korzystają z komputera. Należy jednak liczyć się z kolejkami ze względu na kończący się okres rozliczeniowy.

Na co uważać?

W marcu 2026 roku nasiliły się ataki phishingowe. Pamiętaj:

  • Urzędy nigdy nie proszą o numer PIN do karty w celu wypłaty bonu.
  • Nie klikaj w linki SMS informujące o "odłączeniu prądu z powodu braku wniosku o bon".
  • Oficjalne informacje znajdziesz wyłącznie na stronach gov.pl lub w aplikacji mObywatel.

Automatyczna waloryzacja i "zapomniani" beneficjenci

Pamiętaj, że o ile ryczałt energetyczny dla osób już go pobierających ZUS waloryzuje automatycznie (nie musisz składać nowego wniosku co roku, by otrzymać wyższą kwotę 336,16 zł), o tyle o bon ciepłowniczy trzeba wnioskować każdorazowo. W 2026 roku szczególną uwagę zwraca się na lokatorów mieszkań komunalnych i socjalnych - jeśli opłaty za ciepło są wliczone w Twój czynsz, a zarządca budynku nie dopełnił formalności do 31 marca, Twoje rachunki mogą gwałtownie wzrosnąć w drugim kwartale. Warto upewnić się w administracji, czy złożyli stosowne oświadczenie o zamrożeniu cen.

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Źródło: forsal.pl
Anna Kot
oprac. Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b

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Tematy: dopłatybon ciepłowniczyryczałt energetyczny
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