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Pacjenci mocno to poczują. Do tych specjalistów zapiszesz się od dziś po nowemu. Wyjaśniamy

Aleksandra Gruszczyńska
Aleksandra GruszczyńskaZ wykształcenia filolog i językoznawca, a także specjalista od PR. Przygodę z mediami zaczynała od biegania z mikrofonem po ulicach. Po latach mikrofon zamieniła na klawiaturę. Od niemal dekady zajmuje się nie tylko pisaniem tekstów, ale też wydawaniem stron internetowych. Najbardziej lubi pisać o sprawach bliskich człowiekowi. Nie wzgardzi jednak tematami ocierającymi się o edukację, zdrowie, rynek pracy i prawa konsumentów.
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dzisiaj, 13:45
Lekarz
Pacjenci mocno to poczują. Do tych specjalistów zapiszesz się od dziś po nowemu. Wyjaśniamy/Shutterstock
Już dziś pacjenci mogą przetestować nowe rozwiązanie, które wprowadził resort zdrowia. 1 sierpnia rusza bowiem możliwość zapisywania się do dziewięciu specjalistów za pomocą Internetowego Konta Pacjenta lub mobilnej aplikacji mojeIKP.

Centralną e-rejestracją, która umożliwia nie tylko zapisywanie się na wizytę, ale również sprawdzanie dostępności wizyt w jednym systemie, objęte zostały od 1 sierpnia 2026 roku nowe usługi.

Od dziś za pomocą centralnej e-rejestracji można umówić się na wizytę do lekarzy aż dziewięciu specjalizacji. Są to: angiolog lub chirurg naczyniowy, lekarz chorób zakaźnych, endokrynolog, lekarz chorób wątroby, lekarz chorób układu odpornościowego, nefrolog, neonatolog, lekarz chorób płuc.

Jak działa system centralnej e-rejestracji?

Zamysł resortu zdrowia był prosty. Pacjentom trzeba ułatwić sposób zapisywania się do lekarzy i dać możliwość wyboru placówki. Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta można więc sprawdzić dostępne terminy wizyt w placówkach na terenie całego kraju. Rejestracja jest możliwa właśnie za pomocą Internetowego Konta Pacjenta lub aplikacji mojeIKP.

Nie oznacza to jednak, że tradycyjne formy zapisów do specjalistów przestają z dnia na dzień funkcjonować. Pacjenci, którym z cyfryzacją nie jest po drodze lub z innych powodów nie mają możliwości skorzystania z Internetowego Konta Pacjenta, nadal mogą korzystać z tradycyjnych kanałów komunikacji z placówkami medycznymi. Mogą więc zadzwonić do rejestracji lub przyjść i na wizytę umówić się osobiście.

Centralna e-rejestracja, jak przekonuje Ministerstwo Zdrowia, ma jednak jeszcze jeden plus. Pacjenci będą mogli lepiej zarządzać swoimi wizytami. O dowolnej porze dnia i nocy pacjent będzie mógł zapisać się na wizytę lub ją odwołać, a o zbliżającym się terminie konsultacji zostanie powiadomiony. Co więcej, jeśli zwolni się termin odpowiadający potrzebom pacjenta, system automatycznie poinformuje o takiej możliwości.

Oznacza to, że pacjenci, zamiast spędzać godziny na infoliniach placówek medycznych w poszukiwaniu wolnego terminu, będą mogli sprawdzić dostępność lekarzy z poziomu kanapy nawet w środku nocy.

Według zapowiedzi resortu zdrowia do końca 2027 roku za pomocą Internetowego Konta Pacjenta i mobilnej aplikacji mojeIKP, pacjenci mają mieć możliwość zapisywania się na wizyty do lekarzy z aż 40 specjalizacji.

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Gruszczyńska
Aleksandra Gruszczyńska

Wydawca/redaktor

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Tematy: Ministerstwo Zdrowiazdrowiepacjenci
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