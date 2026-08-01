Opublikowane przez BELPOL śledztwo przedstawia szczegółową chronologię wydarzeń, ukazujące stopniowe przygotowywanie białoruskiej infrastruktury kolejowej do wsparcia rosyjskiej operacji przeciwko Ukrainie. Raport opisuje kolejne etapy przygotowań: od ćwiczeń i konsultacji wojskowych, przez transport rosyjskiego sprzętu oraz żołnierzy, aż po późniejsze dostawy amunicji i przekazywanie uzbrojenia z białoruskich magazynów.

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Według ustaleń BELPOL pierwsze działania związane z przygotowaniem zaplecza logistycznego rozpoczęły się jeszcze w 2021 roku. Już 26 sierpnia na stacji Nowodworcy w mohylewskim oddziale białoruskiej kolei przeprowadzono ćwiczenia dotyczące zabezpieczenia infrastruktury kolejowej na czas wojny.

Kolejnym elementem przygotowań miały być działania białoruskich służb specjalnych. Z raportu wynika, że 24 września 2021 roku funkcjonariusze KGB skontrolowali komputery oraz serwery centrum zarządzania przewozami BZD, zabezpieczając nośniki danych. Autorzy śledztwa wskazują również na konsultacje państw Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, które odbyły się 23 i 24 listopada 2021 roku w Moskwie. Według BELPOL to wtedy miały zostać uzgodnione kwestie związane z transportem dużych zgrupowań wojsk.

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W raporcie podkreślono, że 17 stycznia 2022 roku rozpoczęło się przerzucanie rosyjskiego sprzętu wojskowego i personelu w kierunku południowej granicy Białorusi. Transporty przechodziły m.in. przez stacje Osinowka, Zakopicie, Szesteriwka i Jezieriszcze. Szczególną rolę miała odegrać stacja Jelsk. Według danych BELPOL przewieziono przez nią ponad 1320 wagonów z przeszło 21 tys. ton ładunków, obejmujących amunicję, paliwo oraz sprzęt wojskowy.

BELPOL twierdzi również, że za rozwinięcie i utrzymanie wojskowych węzłów łączności odpowiadały białoruskie jednostki podporządkowane ówczesnemu szefowi wojsk łączności Sił Zbrojnych Białorusi, gen. Olegowi Miszczence. Z raportu wynika, że już 31 stycznia 2022 roku Zarząd Przewozów Wojskowych Ministerstwa Obrony Białorusi dysponował harmonogramami przewidującymi zwiększenie dostaw amunicji w kierunku granicy z Ukrainą po zakończeniu oficjalnie ogłoszonych ćwiczeń wojskowych.

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Śledztwo wskazuje także, że 20 lutego 2022 roku do przygotowań do utworzenia zgrupowania inwazyjnego włączono 288. Bazę Rezerwy Samochodów Ministerstwa Obrony Białorusi w Słucku. Z kolei dzień przed rozpoczęciem pełnoskalowej wojny na stacje rozładunkowe miało trafić około 600 ton amunicji. Jednocześnie na terytorium Białorusi przybyły pododdziały kilku rosyjskich armii ogólnowojskowych, armii pancernych oraz jednostek wojsk powietrznodesantowych.

BELPOL przypomina również o cyberataku na systemy Białoruskich Kolei Państwowych z 27 lutego 2022 roku. W jego następstwie na części odcinków ruch pociągów został przełączony na ręczne sterowanie. Według raportu w kwietniu 2022 roku z Białorusi do Rosji wywieziono ponad 29 tys. ton amunicji, a miesiąc później kolejne ponad 12 tys. ton. Dostawy miały być kontynuowane aż do początku 2023 roku. W samym styczniu ich wolumen przekroczył 24 tys. ton.

Autorzy śledztwa twierdzą również, że od września 2022 roku białoruskie magazyny wojskowe rozpoczęły wycofywanie sprzętu z długoterminowego przechowywania z przeznaczeniem dla Rosji. Według raportu 1 listopada 2022 roku przekazano 20 bojowych wozów piechoty BMP-2, a w 2024 roku koleją dostarczono również partię pocisków do systemów przeciwlotniczych.

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