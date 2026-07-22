Ukraińcy ucinają spekulacje. Oto co naprawdę kupuje polska armia

Analitycy Defense Express zwrócili uwagę na wpis sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Cezarego Tomczyka, który poinformował, że resort "wkrótce ogłosi dobre wiadomości" dotyczące programu rakiet balistycznych dla polskiego wojska.

Ukraińscy eksperci ujawniają. Szykuje się przełom w polskim wojsku

Ukraińscy eksperci uważają, że może to oznaczać zbliżające się dostawy południowokoreańskich rakiet balistycznych krótkiego zasięgu KTSSM, przeznaczonych dla wyrzutni K239 Chunmoo, które w Polsce funkcjonują pod nazwą Homar-K.

Rakiety balistyczne to kierunek, w którym powinna iść Polska. Są relatywnie tanie, a na przeciwniku wymuszają użycie bardzo drogiego efektora. Duży zasięg, dużą masą głowicy, a koszty obrony są wysokie. Żadne „bieda-drony” nie osiągną takiego efektu. https://t.co/PEd2LFhtSQ — Radek🇵🇱 (@kowa31347) July 19, 2026 Rozwiń

Podkreślają oni, że do tej pory nie ma oficjalnego potwierdzenia, że takie pociski znajdują się już na wyposażeniu polskiej armii. Defense Express przypomina, że w listopadzie 2023 roku polskie wojsko zaprezentowało jedną z pierwszych wyrzutni K239 Chunmoo należących do 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Wówczas na opublikowanych zdjęciach wyrzutnia była wyposażona w kontener, który – według ukraińskich analityków – odpowiadał pociskowi balistycznemu KTSSM. Z uwagi na jego gabaryty trudno było pomylić go z modułem przeznaczonym dla kierowanych rakiet kalibru 239 mm.

To doprowadziło do spekulacji, że Polska mogła już wtedy otrzymać pierwsze rakiety KTSSM. Jednocześnie Defense Express przypomina, że w tym samym okresie portal Defence24 informował, iż polska armia nie dysponowało jeszcze amunicją do nowo pozyskanych wyrzutni Homar-K.

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Jak zauważają ukraińscy analitycy, pierwsze strzelania z wykorzystaniem systemu K239 Chunmoo odbyły się dopiero w grudniu 2024 roku. Podczas ćwiczeń wykorzystano kierowane rakiety CGR-080 o zasięgu do 80 km.

Było to ważne wydarzenie dla polskiej armii, ponieważ wcześniej przez blisko dwie dekady nie prowadzono strzelań z systemów rakietowych tej klasy. Ostatnie takie ćwiczenia odbyły się w 2005 roku, a więc przed wycofaniem z uzbrojenia zestawów Toczka-U.

Defense Express podkreśla również, że do lata 2026 roku nie pojawiły się informacje o szkoleniowych odpalaniach rakiet KTSSM przez Wojsko Polskie. W ocenie ukraińskich analityków może to oznaczać, że zdjęcia z 2023 roku nie były dowodem na dostarczenie pocisków balistycznych, lecz zostały błędnie zinterpretowane.

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Zdaniem Defense Express zapowiedź Cezarego Tomczyka może dotyczyć właśnie pierwszych dostaw rakiet KTSSM, określanych jako południowokoreański odpowiednik amerykańskich pocisków ATACMS.

W wersji przeznaczonej dla wyrzutni K239 Chunmoo rakieta KTSSM może razić cele na dystansie do 290 km i przenosi odłamkowo-burzącą głowicę bojową o masie 500 kg. Pozyskanie takiego uzbrojenia oznaczałoby dla polskiego wojska zupełnie nowe zdolności w zakresie precyzyjnego rażenia celów na dużych odległościach.

Na razie Ministerstwo Obrony Narodowej nie ujawniło, czego dokładnie będzie dotyczyć zapowiadane ogłoszenie. Jeśli jednak przypuszczenia ukraińskich analityków okażą się trafne, Polska po raz pierwszy wejdzie w posiadanie rakiet balistycznych krótkiego zasięgu współpracujących z systemami Homar-K.

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