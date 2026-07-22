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Ukraińcy ucinają spekulacje. Oto co naprawdę kupuje polska armia

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 08:08
[aktualizacja 2 minuty temu]
Ukraińcy ucinają spekulacje. Oto co naprawdę kupuje polska armia
Ukraińcy ucinają spekulacje. Oto co naprawdę kupuje polska armia/X.com
Zapowiedź Cezarego Tomczyka dotycząca programu rakiet balistycznych wywołała falę spekulacji. Analitycy ukraińskiego portalu Defense Express wskazują, że Polska może wkrótce otrzymać południowokoreańskie pociski KTSSM dla wyrzutni Homar-K, choć przypominają, że podobne przypuszczenia pojawiły się już blisko trzy lata temu.

Analitycy Defense Express zwrócili uwagę na wpis sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Cezarego Tomczyka, który poinformował, że resort "wkrótce ogłosi dobre wiadomości" dotyczące programu rakiet balistycznych dla polskiego wojska.

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Ukraińscy eksperci uważają, że może to oznaczać zbliżające się dostawy południowokoreańskich rakiet balistycznych krótkiego zasięgu KTSSM, przeznaczonych dla wyrzutni K239 Chunmoo, które w Polsce funkcjonują pod nazwą Homar-K.

Podkreślają oni, że do tej pory nie ma oficjalnego potwierdzenia, że takie pociski znajdują się już na wyposażeniu polskiej armii. Defense Express przypomina, że w listopadzie 2023 roku polskie wojsko zaprezentowało jedną z pierwszych wyrzutni K239 Chunmoo należących do 18. Dywizji Zmechanizowanej.

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Wówczas na opublikowanych zdjęciach wyrzutnia była wyposażona w kontener, który – według ukraińskich analityków – odpowiadał pociskowi balistycznemu KTSSM. Z uwagi na jego gabaryty trudno było pomylić go z modułem przeznaczonym dla kierowanych rakiet kalibru 239 mm.

To doprowadziło do spekulacji, że Polska mogła już wtedy otrzymać pierwsze rakiety KTSSM. Jednocześnie Defense Express przypomina, że w tym samym okresie portal Defence24 informował, iż polska armia nie dysponowało jeszcze amunicją do nowo pozyskanych wyrzutni Homar-K.

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Jak zauważają ukraińscy analitycy, pierwsze strzelania z wykorzystaniem systemu K239 Chunmoo odbyły się dopiero w grudniu 2024 roku. Podczas ćwiczeń wykorzystano kierowane rakiety CGR-080 o zasięgu do 80 km.

Było to ważne wydarzenie dla polskiej armii, ponieważ wcześniej przez blisko dwie dekady nie prowadzono strzelań z systemów rakietowych tej klasy. Ostatnie takie ćwiczenia odbyły się w 2005 roku, a więc przed wycofaniem z uzbrojenia zestawów Toczka-U.

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Defense Express podkreśla również, że do lata 2026 roku nie pojawiły się informacje o szkoleniowych odpalaniach rakiet KTSSM przez Wojsko Polskie. W ocenie ukraińskich analityków może to oznaczać, że zdjęcia z 2023 roku nie były dowodem na dostarczenie pocisków balistycznych, lecz zostały błędnie zinterpretowane.

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Zdaniem Defense Express zapowiedź Cezarego Tomczyka może dotyczyć właśnie pierwszych dostaw rakiet KTSSM, określanych jako południowokoreański odpowiednik amerykańskich pocisków ATACMS.

W wersji przeznaczonej dla wyrzutni K239 Chunmoo rakieta KTSSM może razić cele na dystansie do 290 km i przenosi odłamkowo-burzącą głowicę bojową o masie 500 kg. Pozyskanie takiego uzbrojenia oznaczałoby dla polskiego wojska zupełnie nowe zdolności w zakresie precyzyjnego rażenia celów na dużych odległościach.

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Na razie Ministerstwo Obrony Narodowej nie ujawniło, czego dokładnie będzie dotyczyć zapowiadane ogłoszenie. Jeśli jednak przypuszczenia ukraińskich analityków okażą się trafne, Polska po raz pierwszy wejdzie w posiadanie rakiet balistycznych krótkiego zasięgu współpracujących z systemami Homar-K.

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Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

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Tematy: PolskawojskoUkraińcyHomar-K
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