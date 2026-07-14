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Zacznie się jesienią. Wojska europejskich mocarstw wejdą do Polski

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 14:38
Zacznie się jesienią. Wojska europejskich mocarstw wejdą do Polski
Zacznie się jesienią. Wojska europejskich mocarstw wejdą do Polski/East News
Polska rozpoczyna przygotowania do stałej obecności wojsk sojuszniczych nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale także z Francji i Wielkiej Brytanii. Premier Donald Tusk zapowiedział również, że jeszcze tej jesieni nad Wisłą odbędą się pierwsze wielkie ćwiczenia wojskowe państw koalicji chętnych.

Podczas spotkania przywódców państw europejskiej koalicji chętnych w Paryżu premier Donald Tusk poinformował o planach rozszerzenia stałej obecności wojsk sojuszniczych w Polsce. Jak podkreślił, chodzi nie tylko o żołnierzy amerykańskich, ale również o jednostki z Francji i Wielkiej Brytanii.

Nadchodzą wielkie manewry. Wojska NATO jesienią zjadą się do Polski

Premier zapowiedział również, że jeszcze jesienią na terenie Polski odbędą się pierwsze duże ćwiczenia wojsk państw koalicji chętnych. Manewry mają mieć charakter wielonarodowy, a główną rolę odegrają w nich oddziały z Wielkiej Brytanii i Francji.

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Donald Tusk odniósł się także do pojawiających się informacji o możliwej eskalacji działań ze strony Rosji jesienią 2026 roku, która według części analiz mogłaby objąć również państwa NATO. Zaznaczył, że Polska cały czas pracuje nad zwiększeniem bezpieczeństwa i wspomniał o m.in. ochronie granic, koalicji dronowej, wspólnych ćwiczeniach oraz deklaracji USA w sprawie stałej obecności w Polsce.

To wszystko służy temu, aby ewentualna eskalacja ze strony Rosji nie dotknęła Polski. Nad tym pracujemy codziennie i przygotowujemy się we wszystkich możliwych wymiarach – powiedział Tusk.

Odpowiedź na eskalację Rosji. Nowe gwarancje bezpieczeństwa po wojnie

Do planowanych ćwiczeń odniósł się również prezydent Francji Emmanuel Macron. Jego zdaniem jesienne manewry mają sprawdzić gotowość państw koalicji chętnych do realizacji wcześniej uzgodnionych planów w przypadku zawieszenia broni lub podpisania porozumienia pokojowego.

Zarówno Francja, jak i Polska podkreślają, że nie są to przygotowania do natychmiastowego wysłania wojsk do Ukrainy. Opracowywane scenariusze dotyczą wyłącznie okresu po zakończeniu działań wojennych i mają stworzyć wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa, które zniechęcą Rosję do ponownej agresji.

Amerykańska baza w Polsce. Rząd szykuje ogromne zaplecze logistyczne

Równolegle rząd kontynuuje działania związane z utworzeniem stałej bazy dla amerykańskiej armii na terytorium Polski. W czerwcu Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą rozpoczęcia prac nad stworzeniem odpowiedniego zaplecza logistycznego, organizacyjnego, finansowego i mieszkaniowego.

– Chodzi o stworzenie pełnych warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych i mieszkaniowych. To jest bardzo poważne przedsięwzięcie. Jeśli myślimy o stałej bazie serio, to musimy zacząć przygotowywać Polskę już teraz, bo to oprócz wielkiej szansy na radykalne zwiększenie naszego bezpieczeństwa, oznacza także ogromny wysiłek organizacyjny. Dzięki działaniu z wyprzedzeniem nikt nie będzie miał pretekstu, by powiedzieć, że Polska nie jest gotowa – podkreślił Donald Tusk.

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Planowane działania wpisują się w szerszy proces wzmacniania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Warszawa deklaruje, że rozwój współpracy z europejskimi sojusznikami oraz Stanami Zjednoczonymi ma zwiększyć zdolności odstraszania i przygotować Polskę na różne scenariusze związane z bezpieczeństwem regionu.

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Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

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Tematy: PolskaDonald TuskNATOwojska
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