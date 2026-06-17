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Polska nie wysłała MiG-29 na wojnę. Tak to komentują Ukraińcy

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
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dzisiaj, 08:43
Polska nie wysłała MiG-29 na wojnę. Tak to komentują Ukraińcy
Polska nie wysłała MiG-29 na wojnę. Tak to komentują Ukraińcy/PAP
Polska wstrzymała proces przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29 mimo wcześniejszych zapowiedzi. Powodem ma być brak finalnej umowy dotyczącej współpracy w obszarze technologii dronowych. Ukraińskie media opisują sprawę jako element szerszych negocjacji i wskazują na szerszy kontekst relacji na linii Warszawa–Kijów.

Sprawa przekazania Ukrainie kolejnych myśliwców MiG-29 utknęła w martwym punkcie. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk potwierdził, że Warszawa oczekuje od Kijowa technologicznej współpracy w zakresie dronów. Zaznaczył, że chodzi o dostęp do ukraińskich rozwiązań rozwijanych na froncie.

– Nie przekazaliśmy MiG-ów Ukrainie. (...) Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeśli ta sprawa zostanie dopięta, kwestia myśliwców zakończy się sukcesem – powiedział Tomczyk.

Polska wstrzymała dostawy MiG-29 na front. Ukraińcy komentują

Analitycy ukraińskiego portalu Defense Express zauważają, że sytuacja nie jest dla nich zaskoczeniem. Czytamy, że już na początku 2026 roku pojawiły się informacje o gotowości polskiego resortu obrony do oddania dziewięciu maszyn MiG-29 w zamian za technologie dronowe. Ukraińscy eksperci zwracają uwagę, że prezydent Wołodymyr Zełenski deklarował, że Kijów zgadza się na takie warunki współpracy, jednak ostateczne porozumienie wciąż nie zostało podpisane.

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Ukraińskie media podkreślają, że wypracowanie porozumienia między Warszawą a Kijowem może okazać się wątpliwe. "Samoloty w Polsce zostały sklasyfikowane jako takie, które osiągnęły docelowy okres eksploatacji i nie mają perspektyw modernizacji. W zamian za nie chcą uzyskać zaawansowane rozwiązania oparte na doświadczeniach bojowych" – pisze Inshe.tv.

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Kyiv Independent zwraca uwagę, że jeszcze kilka lat temu to Ukraina prosiła partnerów o nowoczesne uzbrojenie, ale teraz sytuacja częściowo się zmieniła. "Po serii udanych operacji ukraińskich dronów – od ataków na rosyjskie lotniska po uderzenia na rafinerie ropy i logistykę wojskową – ukraińskie technologie stały się przedmiotem zainteresowania wielu sojuszników" – czytamy.

Portal Militarnyi zauważa, że "dokładnie technologie, których Polska oczekuje, nie zostały ujawnione". Ukraińcy analitycy dodają też, że nie wiadomo, na jakim etapie znajdują się negocjacje między obiema stronami.

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Ukraińskie media podkreślają, że decyzja o wstrzymaniu dostaw MiG-29 przez Polskę zbiegła się w czasie z wybuchem kryzysu na linii Kijów–Warszawa, gdy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych imię "Bohaterów UPA".

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Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

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Tematy: Polskawojna w UkrainieUkrainaMig-29
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