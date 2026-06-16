Polscy inżynierowie stworzyli potwora. Ta broń z Tarnowa może podbić świat

W dniach 15–19 czerwca w podparyskim Paris-Nord Villepinte trwa 29. edycja targów Eurosatory 2026. Wydarzenie od lat uchodzi za jedno z najważniejszych miejsc spotkań światowego przemysłu obronnego, gdzie prezentowane są zarówno gotowe systemy uzbrojenia, jak i projekty znajdujące się w fazie rozwoju.

Polski hit zbrojeniowy. Karabin SR-50M gotowy do produkcji seryjnej

W tegorocznej edycji swoją obecność zaznaczyły także polskie spółki z sektora zbrojeniowego. Wśród nich znalazły się Zakłady Mechaniczne Tarnów, należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, które wykorzystały to wydarzenie przedstawienia swojej flagowej oferty.

Podczas targów szczególną uwagę zwrócono na program wielkokalibrowego karabinu przeciwsprzętowego i snajperskiego SR-50M. To broń przeznaczona do zwalczania celów opancerzonych oraz sprzętu wojskowego na dużych dystansach. Konstrukcje tego typu zaliczają się do najbardziej wymagających segmentów uzbrojenia strzeleckiego, zarówno pod względem balistyki, jak i precyzji wykonania.

Jak ustalił portal Milmag, SR-50M pomyślnie zakończył fazę badań i prac rozwojowych. Konstrukcja, która wzbudzała zainteresowanie już podczas majowych targów BSDA 2026 w Bukareszcie, jest obecnie przygotowana do uruchomienia produkcji seryjnej.

Nowy karabin dla wojsk specjalnych. Polski SR-50M może podbić świat

Nowy tarnowski karabin został zaprojektowany z uwzględnieniem rygorystycznych i specyficznych wymagań stawianych przez żołnierzy wojsk specjalnych oraz komponentów aeromobilnych. Konstruktorzy od samego początku kładli ogromny nacisk na elastyczność operacyjną nowego sprzętu.

Odpowiedzią na te potrzeby stała się modułowa budowa karabinu, która pozwala na błyskawiczną wymianę luf w zależności od specyfiki planowanych działań. Żołnierze będą mieli do dyspozycji lufę krótką o długości 22 cali, czyli 559 mm, a także lufę długą mierzącą 29 cali, co odpowiada 736 mm.

Jeden karabin do wielu zadań. Tarnowska broń nie da szans konkurencji

Największą zaletą SR-50M jest możliwość łatwego rozłożenia go na dwie części. Cecha ta ma fundamentalne znaczenie podczas skoków spadochronowych i desantowania, ponieważ pozwala na bezpieczne przenoszenie broni. W nowej konstrukcji zastosowano również mechanizm spustowy wykonany w standardzie Remington 700 oraz zasilanie ze sprawdzonych magazynków typu McMillan.

Inżynierowie z Zakładów Mechanicznych Tarnów zadbali również o to, aby SR-50M był konstrukcją przyszłościową i podatną na dalsze modyfikacje. Architektura broni pozwala na jej bezproblemowe dostosowanie do innych rodzajów amunicji dalekiego zasięgu. W przyszłości karabin może stać się platformą wielokalibrową, zasilaną zachodnimi nabojami .416 Barrett oraz .408 CheyTac, a także powszechnie stosowaną amunicją 12,7 mm x 108.