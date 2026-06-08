Od 3 do 4 tysięcy dolarów na start i nawet 10 tysięcy dolarów dla doświadczonych oficerów i specjalistów. Tyle płaci amerykańska armia, są to miesięczne zarobki. Pensja to jednak nie wszystko: bogate armie świata oferują żołnierzom szerokie pakiety socjalne, obejmujące również mieszkania i różnego rodzaju benefity.

Ile może zarobić żołnierz w 2026 roku? Te armie płacą najlepiej

Ranking serwisu Recruitend.com obejmuje 8 najlepiej płacących armii na świecie. Na szczycie - bez zaskoczenia - uplasowała się armia Stanów Zjednoczonych. Oprócz zarobków na poziomie 3-10 tys. dolarów miesięcznie, żołnierze mogą liczyć na różnego rodzaju dodatki i benefity. Wśród nich znalazła się:

opieka medyczna i stomatologiczna także dla rodzin,

dodatki mieszkaniowe lub bezpłatne mieszkania,

bezpłatna edukacja w szkole wyższej,

30 dni płatnego urlopu,

emerytura po 20 latach służby.

Amerykańscy żołnierze znaleźli się w czołówce najlepiej wynagradzanych, tuż za nimi znaleźli się zatrudnieni w armii Kanady. Kanadyjscy żołnierze mogą liczyć na wynagrodzenie na poziomie 3500-4200 dolarów miesięcznie (to pensja rekrutów) lub nawet 6-9 tys. dolarów (oficerowie). Także kanadyjska armia oferuje zatrudnionym bezpłatną opiekę medyczną, rodziny żołnierzy mogą liczyć również na wsparcie w relokacji.

Już na trzecim miejscu w rankingu znalazła się armia Wielkiej Brytanii. Brytyjskie siły zbrojne płacą nienajgorzej: żołnierze na poziomie podstawowym zarabiają około 2500-3200 funtów (3300-4200 dolarów). Oficerowie zarabiają miesięcznie od 8000 do 10 000 funtów (ok. 10 600-13 300 dolarów). Oprócz tego mogą liczyć na:

bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie trwania służby,

dodatki na pokrycie kosztów przeprowadzki,

opiekę medyczną.

Na czwartej pozycji uplasowała się armia Australii. Nowi rekruci mogą liczyć na wynagrodzenie rzędu 3500-4000 dolarów (AUD) miesięcznie (2500-2800 dolarów amerykańskich), zaś doświadczeni oficerowie zarabiają od 9 tys. do 11 tys. dolarów (AUD) miesięcznie (6300-7700 USD).

Na piątym miejscu w rankingu najlepiej płacących armii świata znalazła się armia Niemiec. Bundeswehra płaci oczywiście w europejskiej walucie, żołnierze zarabiają miesięcznie około 2800-3500 euro, oficerowie i specjaliści techniczni zarabiają od 8000 do 9500 euro miesięcznie. Oprócz żołdu żołnierze mogą liczyć na bogaty pakiet socjalny, obejmujący m.in. różnego rodzaju stypendia.

Szóste miejsce w rankingu również zajmuje europejski kraj. Armia Francji płaci rekrutom od 2600 do 3200 euro miesięcznie, oficerowie mogą liczyć na zarobki rzędu 7000-9000 euro miesięcznie.

Japońska armia, która ma charakter defensywny, również nienajgorzej płaci tym, którzy zdecydują się zasilić jej szeregi. Uważana za jedną z najlepszych w Azji, rekrutom oferuje zarobki na poziomie 300 000-350 000 jenów miesięcznie (ok. 1800-2200 dolarów), oficerom płaci już 700 000-900 000 jenów (ok. 4300-5600 dolarów).

Na ostatniej, ósmej lokacie najlepiej płacących armii na świecie znalazła się armia Korei Południowej. Żołnierze mogą liczyć na pensje rzędu 2000-2500 dolarów, oficerowie zarabiają od 5 tys. do 7 tys. dolarów miesięcznie. Oprócz tego żołnierze mogą liczyć na bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, dodatki rodzinne, opiekę medyczną.

Ile płaci żołnierzom Wojsko Polskie?

Wprawdzie polska armia nie znalazła się wśród 8 najlepiej płacących armii świata, jednak zarobki polskich żołnierzy również nie należą do najgorszych. Choć wynagrodzenie szeregowego żołnierza zaczyna się od 6489 zł brutto miesięcznie, a podoficer zarabia od około 7460 do 8650 zł brutto, młodszy oficer może cieszyć się średnią pensją na poziomie około 9000 zł brutto.

Im wyższy stopień wojskowy tym lepsze zarobki:

podpułkownicy otrzymują od 10800 do 11800 zł brutto,

pułkownicy do 14200 zł brutto,

generałowie: do 22600 zł brutto miesięcznie.

Oczywiście zatrudnieni w wojsku mogą liczyć również na świadczenia pozapłacowe i różnego rodzaju dodatki. Wśród nich mieszkania służbowe lub świadczenie mieszkaniowe.

Zarobki żołnierzy w złotówkach. Ile płaci armia USA, ile Bundeswehra?

Ranking zarobków żołnierzy uwzględnia kwoty podane w różnych walutach. Jak jednak wynagrodzenie wypłacane przez poszczególne armie wygląda w złotówkach? Przeliczenie kwot na polską walutę lepiej odzwierciedla wysokość zarobków.

Armia Zarobki w obcej walucie Zarobki w złotówkach USA 3000 - 10 000 $ 11 000 - 36 000 zł Kanada 3500 - 9000 $ 13 000 - 33 000 zł Wielka Brytania od 2000 £ od ok. 10 000 do 50 000 zł Australia 3500 - 11 000 AUD 9000 - 28 000 zł Niemcy 2800 - 9500 € 11 800 - 40 200 zł Francja 2600 - 9000 € 11 000 - 38 000 zł Japonia 300 000 - 900 000 ¥ 7000 - 20 700 zł Korea Południowa 2000 - 7000 $ 7300 - 25 000 zł

Nie sposób nie zauważyć, że w przypadku Wielkiej Brytanii, która znalazła się na 3. miejscu w rankingu serwisu Recruitend.com, w tabeli przedstawiamy inne dane kwotowe niż podaje serwis. W rzeczywistości wynagrodzenie żołnierzy wynosi od 1992 funtów (na najniższych szczeblach), jedynie najwyżsi rangą zarabiają sporo więcej.

Bazując na danych Recruitend.com można odnieść wrażenie, że brytyjscy żołnierze zarabiają lepiej niż żołnierze amerykańskiej armii. Na pierwszy rzut oka początkujący żołnierz brytyjski, niemiecki czy francuski wypada podobnie lub nawet nieco lepiej po prostym przeliczeniu. Jednak w USA do pensji podstawowej często dochodzą dodatki mieszkaniowe i żywnościowe (BAH i BAS) które mogą podnieść miesięczny dochód o kilkaset do kilku tysięcy dolarów.

Przykład W praktyce kapitan lub major w armii USA może otrzymywać równowartość 35–40 tys. zł miesięcznie, podczas gdy ich odpowiednicy w armii brytyjskiej zwykle mieszczą się w przedziale 20–30 tys. zł miesięcznie.

Przy okazji warto wspomnieć, że Polak posiadający wyłącznie polskie obywatelstwo nie może (bez pisemnej zgody MON) służyć w obcej armii. Choć zarobki w poszczególnych krajach mogą wydawać się kuszące, również w razie mobilizacji, stanu wyjątkowego czy wojny, obywatel RP takiej zgody nie dostanie. Służba w obcej armii bez specjalnej zgody jest przestępstwem.