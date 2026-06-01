Wojsko szuka specjalistów. Na liście MON ponad 20 zawodów. Te osoby dostaną pracę od zaraz

Polska armia przechodzi intensywną modernizację, która wymaga nie tylko nowoczesnego sprzętu, ale przede wszystkim wysoko wykwalifikowanych kadr. Podstawą prawną tych działań jest rozporządzenie ministra obrony narodowej z 18 lutego 2026 roku w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które precyzyjnie określa listę zawodów najbardziej pożądanych w strukturach wojskowych.

Wojsko szuka specjalistów IT. To absolutny priorytet polskiej armii

Współczesne pole walki w coraz większym stopniu przenosi się do cyberprzestrzeni oraz opiera na zaawansowanych systemach analizy danych. Z tego powodu na szczycie listy priorytetów rekrutacyjnych znalazły się branże IT i High-Tech.

– Wojsko Polskie poszukuje obecnie przede wszystkim specjalistów z obszarów nowoczesnych technologii, medycyny oraz logistyki. Nowoczesne technologie i cyberbezpieczeństwo to priorytetowy obszar związany z rozwojem wojsk obrony cyberprzestrzeni – podkreśla kpt. Michał Gełej, rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Obecnie najbardziej poszukiwani są informatycy, eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa, kryptolodzy, operatorzy systemów bezzałogowych, mechanicy i elektronicy, inżynierowie mechanicy, budowlani i lotniczy, specjaliści od transportu, psychologowie, analitycy danych oraz specjaliści zabezpieczenia technicznego.

Szczególne miejsce w strukturach rekrutacyjnych zajmuje służba zdrowia. Armia przygotowała dedykowane ścieżki rozwoju dla osób posiadających prawo wykonywania zawodów medycznych. Poszukiwani są przede wszystkim lekarze (w szczególności gotowi do podjęcia czynnej służby wojskowej), ratownicy medyczni oraz pielęgniarki.

Mundur nie jest obowiązkowy. Wojsko oferuje tysiące etatów cywilnych

Dużym zaskoczeniem dla wielu kandydatów może być fakt, że podjęcie pracy na rzecz Sił Zbrojnych RP nie zawsze wiąże się z koniecznością założenia munduru i przechodzenia rygorystycznego szkolenia taktycznego. Wojsko oferuje pełną elastyczność i możliwość pracy na etatach cywilnych.

– Nie zawsze trzeba zostać żołnierzem zawodowym, aby realizować zadania dla wojska. Na przykład lekarz może być zarówno wojskowym lekarzem, jak i cywilnym w szpitalu wojskowym, informatyk może pracować jako specjalista IT albo służyć jako żołnierz w cyberwojskach, natomiast psycholog może być zarówno pracownikiem cywilnym jednostki, jak i oficerem psychologiem – wylicza kpt. Gełej.

Osoby posiadające poszukiwane kwalifikacje mogą decydować o swojej przyszłości już na samym początku procedury rekrutacyjnej. Kandydat ma możliwość zarekomendowania swoich unikalnych umiejętności podczas składania wniosku o powołanie do służby wojskowej w Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR) lub bezpośrednio w trakcie kwalifikacji w wybranych jednostkach wojskowych na konkretne stanowiska.

Transport i logistyka w cenie. Wojsko pilnie potrzebuje kierowców

Oprócz specjalistów od cyberbezpieczeństwa i medycyny, armia zgłasza ogromne zapotrzebowanie na personel techniczny odpowiedzialny za logistykę oraz obsługę ciężkiego sprzętu. Kluczowi dla sprawnego funkcjonowania wojska są kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii C oraz C+E. Poszukiwani są również operatorzy maszyn, takich jak koparki i spycharki operatorzy urządzeń dźwigowych oraz mobilnych elektrowni polowych.

– Specjaliści we wskazanych obszarach są niezbędni do prawidłowego funkcjonowania wojska i przystosowania go do obecnych wyzwań, a także zagrożeń współczesnego pola walki – zaznacza kpt. Michał Gełej.

Bezpłatne kursy w wojsku. Możesz zdobyć darmowe uprawienia

Dla osób, które nie posiadają jeszcze wyżej wymienionych uprawnień, ale chcą związać swoją przyszłość z armią, Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji przygotowało unikalną ofertę. Wojsko oferuje żołnierzom dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) oraz służby zawodowej bogaty pakiet darmowych szkoleń.

W ten sposób można bezpłatnie zdobyć m.in.:

prawo jazdy kategorii C, C+E oraz D;

uprawnienia operatora koparek, ładowarek i maszyn budowlanych;

uprawnienia na dźwigi i urządzenia transportowe;

certyfikaty operatora dronów;

szkolenia spadochronowe, nurkowe, sternika motorowodnego;

uprawnienia ADR (przewóz towarów niebezpiecznych) oraz kursy spawacza;

zaawansowane kursy teleinformatyczne i z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Ile można zarobić w wojsku w 2026 roku? Stawki zaczynają się od 6,5 tys. zł

Stabilność zatrudnienia i przewidywalne wynagrodzenie pozostają jednymi z najważniejszych atutów służby wojskowej w działaniach rekrutacyjnych. W 2026 roku uposażenie szeregowego rozpoczyna się od 6489 zł brutto miesięcznie. Podoficerowie mogą liczyć na pensje w przedziale od około 7460 do 8650 zł brutto, natomiast młodsi oficerowie zarabiają średnio około 9000 zł brutto.

Wraz z kolejnymi stopniami wojskowymi wynagrodzenia systematycznie rosną. Podpułkownicy otrzymują od 10800 do 11800 zł brutto, pułkownicy nawet 14200 zł brutto, a wynagrodzenie generałów może sięgać 22600 zł brutto miesięcznie.

Dodatki mieszkaniowe w wojsku. Na takie wsparcie mogą liczyć żołnierze

Oferta Wojska Polskiego nie ogranicza się jednak wyłącznie do pensji zasadniczej. Istotnym elementem systemu motywacyjnego są świadczenia pozapłacowe, przede wszystkim związane z zakwaterowaniem. Żołnierze mogą korzystać z mieszkań służbowych, miejsc w internatach lub otrzymywać świadczenie mieszkaniowe wynoszące od 480 do 1 500 zł miesięcznie. W warunkach coraz większej rywalizacji o specjalistów, szczególnie w sektorze ochrony zdrowia, takie dodatki stają się ważnym narzędziem budowania atrakcyjności służby.

Tym bardziej że od 1 lipca 2026 roku ustawowe minima wynagrodzeń w ochronie zdrowia ponownie wzrosną, a lekarze specjaliści będą zarabiać co najmniej 12900 zł brutto miesięcznie. W tej sytuacji wojsko musi konkurować z rynkiem cywilnym nie tylko poziomem wynagrodzeń, lecz także kompleksowym pakietem benefitów i stabilnością zatrudnienia.

