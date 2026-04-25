Polska armia zyska kosmiczną tarczę. Wróg musi mieć się na baczności

oprac. Jakub Laskowski
dzisiaj, 16:20
Polska armia zyska kosmiczną tarczę. Wróg musi mieć się na baczności
Polska armia zyska kosmiczną tarczę. Wróg musi mieć się na baczności/ShutterStock
Konsorcjum złożone z francuskich firm Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space oraz gdyński RADMOR, część Grupy WB, zbudują razem polskiego geostacjornanego satelitę dla wojska. Umowa została podpisana przy okazji wizyty delegacji francuskiego rządu w Gdańsku. Co to oznacza dla polskiej armii?

Gdyński Radmor, należący do Grupa WB, rozpoczyna działalność w sektorze kosmicznym. Wspólnie z czołowymi firmami branży aerokosmicznej - Airbus Defence and Space oraz Thales Alenia Space - opracuje nowoczesnego geostacjonarnego satelitę telekomunikacyjnego dla polskiej armii. Dzięki temu zyskamy sprzęt najwyższej światowej klasy.

Podpisanie umowy o współpracy miało miejsce podczas ceremonii, w której uczestniczyli prezydent Francji Emmanuel Macron, premier polskiego rządu Donald Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i francuska minister sił zbrojnych Catherine Vautrin.

„W ramach planu „Readiness 2030”, zainicjowanego przez Komisję Europejską w 2025 roku, nowy satelita geostacjonarny zapewni bezpieczną łączność polskim siłom zbrojnym, gwarantując bardzo wysoki poziom wytrzymałości i odporności” - napisano w komunikacie Airbusa.

Polska ma potężną odpowiedź na agresję wroga. MON tworzy elitarną brygadę

Dalej czytamy, że system „będzie zabezpieczony cybernetycznie zarówno w segmencie naziemnym, jak i kosmicznym oraz odporny na zagrożenia, przyczyniając się tym samym do wzmocnienia suwerenności Polski w kosmosie”.

- Ten projekt satelity geostacjonarnego będzie ucieleśnieniem najwyższych standardów odporności, cyberbezpieczeństwa oraz technologii antyzakłóceniowych, odzwierciedlając nasze zaangażowanie we wzmacnianie europejskiej suwerenności obronnej. To partnerstwo jest kwintesencją europejskiej współpracy. Wspólne działanie ponad granicami na rzecz innowacji i konkurencyjności przemysłowej służy lepszemu skomunikowaniu i bezpieczeństwu świata - oświadczył szef działu systemów kosmicznych w Airbus Defence and Space, Alain Fauré.

Porozumienie między trzema firmami dotyczy m.in. połączenia kompetencji w zakresie łączności wojskowej, kontroli misji, wydajnego projektowania platform satelitarnych, a także zabezpieczania infrastruktury naziemnej i cyberbezpieczeństwa.

- Decyzja o rozszerzeniu działalności Radmor o sektor kosmiczny stanowi naturalny etap rozwoju kompetencji firmy, obejmujący zarówno poszerzenie zakresu częstotliwości, jak i rozbudowę portfolio rozwiązań łączności - powiedział cytowany w komunikacie WB prezes Radmoru Bartłomiej Zając.

Polska przygotowuje się na najgorsze. 2477 gmin ma plany masowej ewakuacji

Spółka ta to jedna z części składowych Grupy WB, największej polskiej prywatnej firmy z branży obronnej. Radmor w ramach grupy zajmuje się m.in. budową radiostacji i systemów łączności dla wojska.

Z kolei Airbus, Thales i Leonardo to jedne z największych koncernów europejskich działających w sektorze lotniczym i kosmicznym. Airbus Defense and Space otrzymał już w 2022 roku m.in. kontrakt na konstelację satelitów Pleiades Neo dla Wojska Polskiego.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Źródło: PAP
oprac. Jakub Laskowski
