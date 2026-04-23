Polska ma potężną odpowiedź na agresję wroga. MON tworzy elitarną brygadę

Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
dzisiaj, 10:33
Polska ma potężną odpowiedź na agresję wroga. MON tworzy elitarną brygadę
Polska ma potężną odpowiedź na agresję wroga. MON tworzy elitarną brygadę/ShutterStock
W Gostyninie i Łowiczu ma powstać nowa jednostka wojskowa – 2. Brygada Rakiet. MON zapowiada, że formacja liczyć będzie około 800 żołnierzy i wpisze się w kolejny etap rozbudowy programu Homar-K. Decyzja nie oznacza wyłącznie zwiększenia potencjału militarnego, ale także impuls dla krajowego przemysłu obronnego i logistyki wojskowej.

Plan utworzenia 2. Brygady Rakiet w Gostyninie i Łowiczu wpisuje się w szerszy proces modernizacji Sił Zbrojnych RP, który w ostatnich latach wyraźnie przyspieszył. Nowa jednostka ma liczyć około 800 żołnierzy i stanowić wyspecjalizowaną formację przeznaczoną do obsługi systemów rakietowych dalekiego zasięgu.

Nowa brygada w Wojsku Polskim. Homar-K jako trzon elitarnej formacji

Jej powstanie oznacza również konieczność budowy nowego zaplecza szkoleniowego i technicznego, które pozwoli na utrzymanie i obsługę zaawansowanego uzbrojenia. W praktyce chodzi nie tylko o ludzi, ale także o infrastrukturę, magazyny oraz systemy wsparcia logistycznego. To wszystko ma zapewnić pełną gotowość operacyjną brygady w dłuższej perspektywie.

Polska przygotowuje się na najgorsze. 2477 gmin ma plany masowej ewakuacji

Kluczowym elementem wyposażenia 2. Brygady Rakiet ma być Homar-K, czyli polska konfiguracja systemu rakietowego oparta na południowokoreańskim K239 Chunmoo. System ten należy do kategorii wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, które umożliwiają prowadzenie uderzeń na dużych dystansach z wykorzystaniem różnych typów amunicji. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie siły ognia do konkretnego scenariusza operacyjnego.

Artyleria Homar-K. Salwy rakiet, mobilność i atak w głąb sił wroga

Współczesne systemy rakietowe znacząco różnią się od klasycznej artylerii lufowej, zarówno pod względem zasięgu, jak i dynamiki działania. Wyrzutnie takie jak Homar-K mogą oddawać salwy w bardzo krótkim czasie, a następnie natychmiast zmieniać pozycję, co utrudnia ich wykrycie i neutralizację. Taka mobilność jest jednym z kluczowych elementów ich skuteczności na współczesnym polu walki.

Rosja gra w otwarte karty. Kolejny kraj chce wymazać z mapy

Dodatkowo systemy te mogą wykorzystywać różne rodzaje rakiet, co pozwala na elastyczne planowanie uderzeń. W zależności od sytuacji możliwe jest prowadzenie ognia precyzyjnego lub nasyconego, obejmującego większy obszar. W efekcie brygada rakietowa staje się narzędziem o dużej sile oddziaływania operacyjnego, które działa w zupełnie innym rytmie niż tradycyjna artyleria.

W praktyce oznacza to, że brygada nie będzie pełniła roli bezpośredniego wsparcia piechoty na pierwszej linii frontu. Jej zadaniem ma być rażenie celów znajdujących się głęboko w ugrupowaniu przeciwnika, takich jak stanowiska dowodzenia, magazyny czy kluczowe elementy infrastruktury wojskowej.

2. Brygada Rakiet w Gostyninie i Łowiczu. Lokalizacja nie jest przypadkowa

Lokalizacja 2. Brygady Rakiet może wydawać się nietypowa, jednak z punktu widzenia wojskowego ma ona konkretne uzasadnienie operacyjne. Jednostki rakietowe nie muszą być rozmieszczane przy granicach, ponieważ ich skuteczność nie zależy od bezpośredniego kontaktu z linią frontu. Znacznie ważniejsze jest bezpieczeństwo, mobilność i dostęp do zaplecza logistycznego.

Brytyjski ekspert ocenił polską armię. Ta opinia pójdzie w świat

Umiejscowienie brygady w centrum kraju pozwala na łatwiejsze przemieszczanie sił w różnych kierunkach operacyjnych. Jednocześnie jednostka pozostaje bliżej magazynów, infrastruktury transportowej i systemów wsparcia. W przypadku długotrwałych działań zbrojnych takie rozwiązanie zwiększa elastyczność i odporność całego systemu.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił także, że utworzenie 2. Brygady Rakiet to inwestycja m.in. w nowe miejsca pracy. – Tutaj, do Gostynina, trafią wyrzutnie Chunmoo składane już w 70, a może nawet w 80 proc. w Polsce – podkreślił. – Polonizujemy w ramach programu HOMAR-K wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe do obrony Rzeczpospolitej. Polonizujemy, czyli inwestujemy też w polski przemysł zbrojeniowy – dodał.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
