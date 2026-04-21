Wojsko ogłosiło masowe powołania rezerwistów. Zagrożenie niedaleko Polski

oprac. Jakub Laskowski
dzisiaj, 08:52
Dowództwo sił zbrojnych Finlandii poinformowało o planowanym powołaniu żołnierzy rezerwy do zadań związanych z monitorowaniem integralności terytorialnej państwa. Decyzja ma związek z podwyższoną aktywnością dronów wykorzystywanych przez Ukrainę do ataków na Rosję. To pierwszy taki przypadek w historii.

Na przełomie marca i kwietnia w rejonie południowo-wschodniej Finlandii znaleziono cztery bojowe drony, które, jak utrzymują władze, prawdopodobnie wtargnęły do Finlandii, naruszając przestrzeń powietrzną kraju w czasie ostatnich ataków Ukrainy na porty i terminale naftowe Rosji położone nad Zatoką Fińską. Policja i wojsko zakładają, że w terenie może leżeć więcej rozbitych bezzałogowców, a część z nich mogła też spaść do morza.

Zmiany w środowisku bezpieczeństwa mogą być gwałtowne, a ostatnie incydenty z dronami, mogą budzić obawy – powiedział szef wydziału gotowości bojowej w sztabie sił zbrojnych gen. Aki Heikkinen.

Jak podkreślono w komunikacie, oficjalnie powołania rezerwistów będą odbywać się w ramach ćwiczeń doszkalających. Według ministra obrony Anttiego Hakkanena to pierwszy przypadek, gdy rezerwiści zostaną powołani na ćwiczenia w celu przygotowania do tego rodzaju zadań.

Fińskie siły zbrojne zadeklarowały, że nie będą publicznie informować o szczegółach zadań dla rezerwistów, ani też o miejscu i czasie organizowanych ćwiczeń.

Fińska armia opiera się na powszechnej obowiązkowej służbie wojskowej dla mężczyzn oraz szerokiej rezerwie. Na czas wojny wielkość sił zbrojnych określona jest na 280 tys. żołnierzy, których stan uzupełnia się w miarę potrzeby siłami rezerwy liczącej obecnie około 870 tys. obywateli.

W 2031 roku liczebność rezerwy, dzięki podniesieniu na mocy ustawy z 2025 roku górnej granicy wieku żołnierzy tworzących rezerwę z 50 do 65 lat, wzrośnie do około miliona.

W związku z incydentami z dronami fińskie siły powietrzne oraz marynarka wojenna wzmocniły nadzór nad przestrzenią powietrzną oraz wodami terytorialnymi. Według administracji wojskowej codzienne misje patrolowe pochłaniają znaczne zasoby stałego personelu wojskowego.

kal1.png
Źródło: PAP
Tematy: wojna w Ukrainiewojskofinlandiamobilizacja
||
