Stopnie alarmowe w Polsce 2026

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych, w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem, można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE lub DELTA.

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia – można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP (ALFA-CRP, BRAWO-CRP, CHARLIE-CRP, DELTA-CRP).

Stopnie alarmowe w Polsce rozporządzenie

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów. Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia dotyczące przedłużenia obowiązywania trzeciego stopnia alarmowego (CHARLIE) na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., a także drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) na pozostałym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza jej granicami oraz drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP) na całym obszarze RP.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

Stopnie alarmowe w Polsce do kiedy

Stopnie, których obowiązywanie przedłużył premier Donald Tusk, będą obowiązywały do 31 sierpnia 2026 roku do godz. 23:59.

Drugi stopień alarmowy (BRAVO) ma charakter prewencyjny i jest związany z aktualną sytuacją geopolityczną w regionie związaną z różnego rodzaju działaniami o charakterze ataku hybrydowego prowadzonego przez Federację Rosyjską i Białoruś względem Polski i innych krajów Unii Europejskiej oraz konsekwencjami zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę. Natomiast stopień alarmowy CRP (BRAVO–CRP) został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

Stopnie alarmowe procedury

Pierwszy stopień alarmowy (ALFA, ALFA-CRP) można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Oznacza, że administracja publiczna jest zobowiązana m.in. do prowadzenia wzmożonej kontroli miejsc użyteczności publicznej i dużych skupisk ludzi. Wprowadzenie stopnia ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia.

W przypadku jego wprowadzania organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego m.in.:

prowadzą wzmożoną kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;

zalecają podległemu personelowi informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności;

sprawdzają, w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów, budynki będące w stałym użyciu;

sprawdzają działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Drugi stopień alarmowy (BRAVO, BRAVO-CRP) można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Do zadań, oprócz tych które są cały czas wykonywanie w związku ze stopniem ALFA, w przypadku stopnia BRAVO należą m.in.:

prowadzenie przez policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożonej kontroli dużych skupisk ludzkich;

zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzenia o charakterze terrorystycznym;

ostrzeżenie personelu o możliwych zagrożeniach;

obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;

wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;

monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;

sprawdzenie dostępności usług elektronicznych;

wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Trzeci stopień alarmowy (CHARLIE, CHARLIE-CRP) można wprowadzić w przypadku: wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym (godzącego w bezpieczeństwo lub porządek publiczny, bezpieczeństwo Polski albo bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Polski), uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Polski lub uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami państwa.

W stopniu alarmowym CHARLIE należy m.in.:

wprowadzić dyżury dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za wprowadzanie procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

sprawdzić dostępność obiektów wyznaczonych na zastępcze miejsca czasowego pobytu na wypadek ewakuacji ludności;

wydać broń i amunicję oraz środki ochrony osobistej uprawnionym osobom wyznaczonym do wykonywania zadań ochronnych;

wprowadzić dodatkowy całodobowy nadzór nad miejscami, które tego wymagają, do tej pory nieobjętych nadzorem.

Czwarty stopień alarmowy (DALTA, DELTA-CRP) można wprowadzić w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym (powodującego zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bezpieczeństwa Polski lub bezpieczeństwa innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego zagrożenie dla Polski), gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Polski lub gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia.

Przy wprowadzeniu stopnia DELTA należy:

wprowadzić, w uzasadnionych przypadkach, ograniczenia komunikacyjne w rejonach zagrożonych;

przeprowadzić identyfikację wszystkich pojazdów znajdujących się już w rejonie obiektu oraz, w uzasadnionych przypadkach, ich relokację poza obszar obiektu;

kontrolować wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren obiektu i ich ładunek;

kontrolować wszystkie wnoszone na teren obiektu przedmioty, w tym walizki, torebki, paczki;

przeprowadzać częste kontrole na zewnątrz budynku i na parkingach;

ograniczyć liczbę podroży służbowych osób zatrudnionych w obiekcie i wizyt osób niezatrudnionych w instytucji;

przygotować się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania organu w przypadku braku możliwości realizacji zadań w dotychczasowym miejscu pracy.

Stopnie alarmowe w wojsku

Stopnie alarmowe w wojsku są takie same jak w całym państwie:

ALFA (ALFA-CRP),

BRAVO (BRAVO-CRP),

CHARLIE (CHARLIE-CRP),

DELTA (DELTA-CRP).

Oprócz tego w wojsku i w państwie funkcjonują także oddzielne stany gotowości obronnej / bojowej, które określają stopień mobilizacji sił zbrojnych:

Stan stałej gotowości obronnej (czas pokoju);

Stan gotowości obronnej czasu kryzysu;

Stan gotowości obronnej czasu wojny.

Stopnie alarmowe w policji

W polskiej policji obowiązuje, podobnie jak w całym państwie i w innych służbach mundurowych, czterostopniowy system stopni alarmowych (oraz odpowiadający im system stopni dla cyberprzestrzeni – CRP) wprowadzany na mocy ustawy o działaniach antyterrorystycznych.

Chodzi o stopnie:

ALFA (ALFA-CRP),

BRAVO (BRAVO-CRP),

CHARLIE (CHARLIE-CRP),

DELTA (DELTA-CRP).

