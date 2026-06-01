Forsal logo

Wiadomo, kto wygrałby wybory. Jest nowy sondaż

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
43 minut temu
Wiadomo, kto wygrałby wybory. Jest nowy sondaż
Wiadomo, kto wygrałby wybory. Jest nowy sondaż/PAP
Koalicja Obywatelska utrzymuje przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością – pokazuje najnowszy sondaż Pollstera dla „Super Expressu”. Na KO chce głosować 32,98 proc. badanych, podczas gdy PiS może liczyć na 26,66 proc. poparcia.

Sondaż wyborczy

W badaniu, którego wyniki opublikowano w poniedziałek zadano pytanie: gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to na którą partię oddałbyś głos.

KO na pierwszym miejscu

Na KO głosować chciałoby 32,98 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o blisko 3 punkty proc. w porównaniu z sondażem z początku maja.

PiS z drugą pozycją

PiS zajął drugie miejsce z poparciem 26,66 proc. (minus 0,23 pkt proc.).

Konfederacja zamyka podium

Trzecia jest Konfederacja Wolność i Niepodległość, którą popiera 13,29 proc. respondentów (plus 1,55 pkt proc.).

Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej w Sejmie

Na czwartym miejscu znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 7,76 proc. (plus 0,58 pkt proc.), a na piątym Konfederacja Korony Polskiej, która zdobyła 7,03 proc. (wcześniej 5,54 proc.)

Razem, PSL i Polska 2050 pod progiem wyborczym

Poparcie dla Partii Razem spadło do 4,78 proc, a PSL uzyskało 4,25 proc. Z kolei na Polskę 2050 zagłosowałoby 2,71 proc.

Na inne ugrupowania wskazało 0,54 proc. respondentów.

Badanie Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” zrealizowano 28 i 29 maja metodą CAWI na próbie 1057 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania około 3 proc.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak
Kamil Nowak - redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWiadomo, kto wygrałby wybory. Jest nowy sondaż »
Tematy: sondażwyborysejm
Powiązane
Polacy ocenili pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Wyniki są bardzo wyrównane
Polacy ocenili pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Wyniki są bardzo wyrównane
Kto wygrałby wybory do Sejmu? Jest nowy sondaż
Kto wygrałby wybory do Sejmu? Jest nowy sondaż
Zbigniew Ziobro zatrzymany przez policję w celu doprowadzenia na przesłuchanie przed komisją śledczą ds. Pegasusa
Większość Polaków za sprowadzeniem Ziobry do kraju. Są wyniki sondażu
Rewolucja w Sejmie. Jest nowy sondaż
Rewolucja w Sejmie. Jest nowy sondaż
Karol Nawrocki
Ranking zaufania CBOS: Nawrocki, Kosiniak-Kamysz i Sikorski na podium
Trzęsienie ziemi w Krakowie. Prezydent miasta został odwołany
Trzęsienie ziemi w Krakowie. Prezydent miasta został odwołany
Zobacz
Płoną częściej niż spalinowe? Nowe dane o pożarach aut elektrycznych zaskakują
Płoną częściej niż spalinowe? Nowe dane o pożarach aut elektrycznych zaskakują
Wiadomo, kto wygrałby wybory. Jest nowy sondaż
Wiadomo, kto wygrałby wybory. Jest nowy sondaż
Wojsko szuka chętnych. Tyle płacą za 27 dni w wakacje
Wojsko szuka chętnych. Tyle płacą za 27 dni w wakacje
Polacy ocenili pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Wyniki są bardzo wyrównane
Polacy ocenili pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Wyniki są bardzo wyrównane
Trump "zdradza dyplomację". Ceny ropy odbiły się z 6-tygodniowego minimum
Trump "zdradza dyplomację". Ceny ropy odbiły się z 6-tygodniowego minimum
Nocna prohibicja w całej Warszawie od 1 czerwca 2026 r. W jakich godzinach będzie obowiązywać?
Nocna prohibicja w całej Warszawie od 1 czerwca 2026 r. Co się zmieni dla mieszkańców?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj