Forsal logo

Pracują nad „sztywnym” rozkładem jazdy. Co godzinę między największymi miastami

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 10:00
Dworzec Warszawa Zachodnia
Kolejarze chcą uporządkować rozkład jazdy/Materiały prasowe
Pociągi w Polsce mają kursować równo, „pod linijkę”. Powstanie „sztywny” rozkład jazdy, który uporządkuje cały ruch kolejowy w kraju. W latach 30. do największych miast będzie można dojechać z Warszawy co godzinę lub nawet częściej. - Jesteśmy na wznoszącej fali, ponieważ mamy największą liczbę podróżnych w transporcie kolejowym od 1997 roku - mówi „Forsalowi” Piotr Rachwalski, członek zarządu CPK.

Ma powstać „sztywny” rozkład

W latach 30., wraz z rozbudową sieci kolejowej, ma zostać w pełni uwolniony rynek przewozów. Oznacza to, że połączenia dotowane (zarówno centralnie, jak i regionalnie) będą zlecane w przetargach. Wystartują w nich nie tylko podmioty państwowe, ale także przewoźnicy komercyjni.

Do tego czasu kolejarze chcą wypracować „sztywny” rozkład jazdy. Znajdą się w nim stałe sloty dla poszczególnych typów pociągów, a także miejsce dla przewoźników komercyjnych. Ministerstwo zleciło przygotowanie Horyzontalnego Rozkładu Jazdy (HRJ). Odpowiada za niego spółka Centralny Port Komunikacyjny, która w najbliższych latach ma odegrać kluczową rolę w polskiej kolei.

Kupią pociągi pędzące do 350 km/h. „Jeden kurs na godzinę to za mało”
Kupią pociągi pędzące do 350 km/h. „Jeden kurs na godzinę to za mało”

Co zmieni Horyzontalny Rozkład Jazdy (HRJ)?

- Zintegrowana Sieć Kolejowa (ZSK) da nam sieć, a to, co będzie po niej jeździło, określi Horyzontalny Rozkład Jazdy (HRJ), który zakłada parametry dla tych torów. Określi, co będzie możliwe do uruchomienia, w jakiej częstotliwości (takcie), a także wyznaczy sloty zarówno dla służby publicznej, jak i dla rozwoju części komercyjnej – mówi w rozmowie z „Forsalem” Piotr Rachwalski z Centralny Port Komunikacyjny.

Jak słyszymy, HRJ ma uporządkować sytuację na polskiej sieci kolejowej. Będzie to rama dla połączeń dalekobieżnych. Na większości linii pociągi będą kursowały co godzinę lub co dwie godziny, a na najpopularniejszych trasach nawet częściej. „Sztywny” rozkład ma też poprawić skomunikowanie pociągów regionalnych oraz umożliwić rozwój połączeń komercyjnych.

W pociągach brakuje miejsc

- Po nieudanym debiucie jednego z przewoźników (RegioJet) pojawił się problem niewystarczającej liczby miejsc. Obecnie przewoźnicy nie są w stanie zapewnić odpowiedniej podaży. Kilkadziesiąt tysięcy osób „odbija się” od systemu kolejowego z powodu braku miejsc – mówi Piotr Rachwalski.

Jak przyznaje, obecnie w Polsce każdy obywatel średnio korzysta z pociągów około 10 razy rocznie. Dla porównania – średnia unijna wynosi ok. 14–15 przejazdów, a w krajach liderach sięga nawet 50. - Jesteśmy na wznoszącej fali, ponieważ mamy największą liczbę podróżnych w transporcie kolejowym od 1997 roku. Powinniśmy to wykorzystać i zbudować system adekwatny do aspiracji społeczeństwa – dodaje członek zarządu CPK.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski
dziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPracują nad „sztywnym” rozkładem jazdy. Co godzinę między największymi miastami »
Tematy: Polskatransportpociągi
Powiązane
China,High,Speed,Railway,Passenger,Train
Szybkie trasy kolejowe w Polsce. CPK planuje 3-4 tys. km nowych linii do 2050 roku
Kiedy budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy?
Warszawa nie będzie miała pełnej obwodnicy aż do 2036 roku. WOW powstaje od początku
Wizualizacja Warszawy Wschodniej
Spór o pociągi na Warszawie Wschodniej. Jedni chcą zamknąć linię, drudzy ją zostawić
Zobacz
|
Polacy donoszą o listach z wojskach. Armia wysyła karty mobilizacyjne. Co to oznacza?
Polacy donoszą o listach z wojskach. Armia wysyła karty mobilizacyjne. Co to oznacza?
RPP wkrótce zdecyduje w którą stronę pójdą w czerwcu stopy procentowe. Czy ostudzenie oczekiwań obniżek stóp nie jest, aby przedwczesne?
Będą tańsze kredyty i niższe raty odsetkowe, ale czy już od czerwca
Niedziela handlowa 31.05.2026: sklepy otwarte 31 maja czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 31.05.2026: sklepy otwarte 31 maja czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?
podatek, fiskus, nieruchomości, RPO, Ministerstwo Finansów
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj