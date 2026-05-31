300 plus dla seniorów co miesiąc. Ten dodatek może znacząco obniżyć stałe rachunki

Beata Jasina-Wojtalak
dzisiaj, 07:00
Dodatek nazywany 300 plus dla seniorów znacząco wpływa na budżet, pozwala obniżyć rachunki za prąd, gaz czy ogrzewanie. Czy w 2026 roku dodatek do prądu dostanie każdy senior? Kryterium dochodowe nie obowiązuje, trzeba jednak spełnić inny warunek.

Ryczałt energetyczny to specjalny dodatek wypłacany razem z emeryturą lub rentą osobom uprawnionym na podstawie przepisów kombatanckich, nie każdy senior dostanie 300 plus, potrzebny jest wniosek. Świadczenie ma pomóc w pokryciu kosztów energii elektrycznej, gazu i ogrzewania. W 2026 roku wysokość ryczałtu ponownie wzrosła. Obecnie dodatek do prądu wynosi dokładnie 336,16 zł miesięcznie.

Kto dostanie 330 zł miesięcznie na prąd? Grupa uprawnionych seniorów

Nie każdemu seniorowi przysługuje ten dodatek. Prawo do ryczałtu mają wyłącznie określone grupy osób, są to:

  • kombatanci i osoby represjonowane,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani m.in. w kopalniach, kamieniołomach czy batalionach budowlanych,
  • wdowy i wdowcy po osobach uprawnionych,
  • wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych.

Warunkiem jest pobieranie emerytury lub renty, ponieważ „dodatek do prądu” trafia do uprawnionych razem z emeryturą lub rentą. Nie jest wypłacany osobno i podlega corocznej waloryzacji podobnie jak inne dodatki do świadczeń emerytalnych.

Dla wielu seniorów i kombatantów ryczałt energetyczny pozostaje ważnym wsparciem finansowym, które rekompensuje wysokie koszty utrzymania i rosnące ceny energii.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny w 2026 roku?

Aby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do ZUS lub KRUS. Można to zrobić w dowolnym momencie: nie obowiązuje jeden konkretny termin naboru.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia. Najczęściej jest to decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych albo odpowiednie zaświadczenie wojskowe.

Ważne

W przypadku osób pobierających więcej niż jedno świadczenie emerytalno-rentowe przysługuje tylko jeden ryczałt energetyczny.

Kwota dodatku do prądu. To więcej niż 300 zł miesięcznie dla seniorów

Od 1 marca 2026 roku ryczałt energetyczny wynosi 336,16 zł miesięcznie. Oznacza to, że w skali roku uprawnione osoby mogą otrzymać ponad 4 tys. zł dodatkowego wsparcia. Nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe: osoby uprawnione do otrzymania dodatku dostaną go niezależnie od swojej sytuacji finansowej.

Kwota świadczenia zmienia się co roku. Nową wysokość dodatku ogłasza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zgodnie z przepisami komunikat musi zostać opublikowany do siódmego dnia roboczego lutego, a nowe stawki obowiązują od 1 marca. Jeszcze w 2025 roku ryczałt wynosił 312,71 zł miesięcznie, dlatego tegoroczna podwyżka oznacza wzrost o ponad 23 zł miesięcznie.

