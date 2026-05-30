Oto nowy król polskich emerytów. ZUS przelewa mu fortunę co miesiąc

Najwyższa emerytura w Polsce wynosi około 54 tys. zł brutto i należy do mieszkańca Śląska. Emerytalny rekordzista swoim świadczeniem przewyższa średnią emeryturę 12 razy, ponieważ jej kwota w marcu 2026 roku wyniosła 4509,64 zł brutto.

Nowa najwyższa emerytura w Polsce. Ponad 67 lat pracy przyniosło niesamowity efekt

ZUS takiej emerytury jeszcze nigdy dotąd nie wypłacał. Aby dostać tak wysokie świadczenie mężczyzna pracował długo. ZUS podaje, że w sumie jego staż pracy sięgnął ponad 67 lat.

Ważne dla kwoty jego rekordowego świadczenia jest również, że zaczął je pobierać bardzo późno. Na emeryturę zdecydował się ponad 20 lat po przekroczeniu powszechnego wieku emerytalnego dla mężczyzn.

Polacy pracują na emeryturze coraz chętniej. Statystyki ZUS mówią same za siebie

Z ostatnich danych ZUS wynika, że w 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o połowę. Rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim Wojciech Ściwiarski wskazał, że w 2015 roku w kraju pracowało ponad 575 tys. emerytów, a pod koniec 2025 roku prawie 880 tys.

– Wydłużenie aktywności zawodowej i późniejsze przejście na emeryturę ma znaczny wpływ na wysokość emerytury, z każdym dodatkowo przepracowanym rokiem przyszła emerytura wzrośnie i to sporo nawet około 8-12 proc. – wskazał Ściwiarski.

ZUS przypomina, że prawo do emerytury przysługuje osobom, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Jest jednak jeden warunek. Ich świadczenie nie zostało podwyższone do kwoty minimalnej, która od marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto.

Jeśli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość podwyższenia do minimalnej emerytury, świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, czyli bez dopłaty do minimum.

Dorabiasz do emerytury? Od marca nowe zasady. ZUS zmienia limity

Z kolei osoby dorabiające do wcześniejszej emerytury lub renty powinny pamiętać, że dodatkowe zarobki mogą wpłynąć na wysokość otrzymywanego świadczenia.

– Jeśli przychód przekroczy limity wynoszące 70 proc. lub 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS może odpowiednio zmniejszyć świadczenie lub zawiesić jego wypłatę. Od czerwca 2026 roku przychód do wysokości 6694,10 zł brutto miesięcznie nie będzie miał wpływu na wysokość wypłacanej emerytury lub renty. Jeśli miesięczne zarobki przekroczą tę kwotę, ale nie będą wyższe niż 12 431,80 zł brutto, ZUS może zmniejszyć świadczenie – wyjaśnia Ściwiarski.

– Jeśli miesięczny przychód przekroczy 12 431,80 zł brutto, ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia. Nowe limity będą obowiązywać do końca sierpnia – dodaje Ściwiarski.