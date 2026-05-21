ZUS zmienia terminy wypłat emerytur w czerwcu. Oto nowy harmonogram

W jakich terminach ZUS wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe?

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz obowiązującą praktyką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wypłaty świadczeń realizowane są w terminach określonych w decyzji ZUS. Środki trafiają do świadczeniobiorców w jednym z sześciu stałych dni w miesiącu: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia.

Kiedy ZUS wypłaci emeryturę, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny?

Jeśli termin wypłaty emerytury lub renty przypada na sobotę, niedzielę bądź inny dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS realizuje przelew wcześniej – najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę. Wynika to zarówno z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jak i z przyjętej praktyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia mogą być wypłacane w dwóch formach: bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez świadczeniobiorcę lub za pośrednictwem doręczycieli, np. poczty. W przypadku przelewów bankowych środki są przekazywane najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym termin wypłaty, natomiast przy przekazach pocztowych trafiają do operatora z wyprzedzeniem – zwykle około trzech dni roboczych wcześniej.

Jeżeli świadczenie jest kierowane za granicę, za datę wypłaty uznaje się moment przekazania środków do banku lub instytucji pośredniczącej w realizacji płatności.

Nowe terminy wypłat emerytur w czerwcu 2026

W czerwcu 2026 roku część seniorów otrzyma przelewy z ZUS szybciej niż zazwyczaj, co wynika z układu dni w kalendarzu. Terminy wypłat świadczeń w tym miesiącu wyglądają następująco:

1 czerwca (poniedziałek);

5 czerwca (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 6 czerwca (sobota);

10 czerwca (środa);

15 czerwca (poniedziałek);

19 czerwca (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 20 czerwca (sobota);

25 czerwca (czwartek).

Oznacza to, że osoby, które otrzymują swoje świadczenia 6 i 20 dnia każdego miesiąca w czerwcu otrzymają emeryturę wcześniej.

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury z ZUS?

Część emerytów zastanawia się nad możliwością zmiany terminu wypłaty świadczenia. Co do zasady nie jest to jednak możliwe. Odstępstwa od tej reguły należą do wyjątków i są dopuszczane jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dotyczy to głównie sytuacji, w których senior ma obowiązek regulowania płatności o ściśle określonym terminie, takich jak alimenty czy inne zobowiązania wynikające z decyzji administracyjnych, których nie można przesunąć.

Nie stanowi natomiast wystarczającej podstawy konieczność spłaty rat kredytowych, ponieważ ich harmonogram można ustalić indywidualnie z bankiem. Ostateczną decyzję o ewentualnej zmianie terminu wypłaty zawsze podejmuje właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jaka jest wysokość najniższej emerytury w czerwcu 2026 r.?

W czerwcu 2026 roku minimalna gwarantowana emerytura oraz renta wynoszą 1978,49 zł brutto. Kwota ta została określona w komunikacie Prezesa ZUS z 17 lutego 2026 roku, który obejmuje również minimalne świadczenia emerytalno-rentowe, dodatek pielęgnacyjny, dodatek dla sierot zupełnych oraz maksymalne limity potrąceń i sumy wolne od egzekucji.

Stawka ta obowiązuje od 1 marca 2026 roku i – zgodnie z zasadą corocznej waloryzacji emerytur i rent – zostanie ponownie podwyższona od 1 marca 2027 roku.