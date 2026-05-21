Forsal logo

Rosja przenosi ładunki jądrowe na Białoruś. Kreml oficjalnie potwierdza

oprac. Jakub Laskowski
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
35 minut temu
Rosja przenosi ładunki jądrowe na Białoruś. Kreml oficjalnie potwierdza
Rosja przenosi ładunki jądrowe na Białoruś. Kreml oficjalnie potwierdza/PAP/EPA
Rosyjska broń atomowa jest już na Białorusi. Resort obrony potwierdził, że w ramach "ćwiczeń sił nuklearnych" do baz polowych dostarczono ładunki jądrowe. Wcześniej informowano, że w ramach tych samych ćwiczeń głowice nuklearne zostały zainstalowane na pociskach rakietowych Iskander-M.

"W ramach ćwiczeń sił nuklearnych dostarczono ładunki nuklearne do magazynów polowych na terenie stacjonowania brygady rakietowej na terytorium Republiki Białorusi" - napisano w komunikacie rosyjskiego resortu obrony, cytowany przez agencję Reuters.

Ćwiczenia odbywają się w dniach 19-21 maja. Rosyjskie ministerstwo obrony informowało wcześniej, że manewry koncentrują się na "wspólnym przygotowaniu i wykorzystywaniu broni atomowej rozmieszczonej na terytorium Białorusi".

Zobacz również

Białoruś. Rosja rozmieściła ładunki nuklearne w bazach polowych. Resort obrony potwierdza

W poprzednich komunikatach resort przekazał, że głowice nuklearne zostały dostarczone do mobilnych wyrzutni pocisków Iskander-M, a następnie zainstalowane na rakietach. W kolejnym etapie wyrzutnie zostały skierowane do rejonów, gdzie prowadzone będą kolejne etapy szkolenia. Iskander-M ma zasięg 500 km.

Według rosyjskiego ministerstwa obrony ćwiczenia obejmują też m.in. dwa okręgi wojskowe - leningradzki i centralny, a także dwa największe rosyjskie zgrupowania sił morskich - Flotę Północną i Flotę Oceanu Spokojnego. W manewrach bierze udział ponad 64 tys. żołnierzy, ponad 200 wyrzutni rakietowych, 140 samolotów, 73 okręty nawodne i 13 okrętów podwodnych, w tym osiem strategicznych jednostek o napędzie atomowym - wyliczył resort.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Jakub Laskowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRosja przenosi ładunki jądrowe na Białoruś. Kreml oficjalnie potwierdza »
Tematy: Rosjabroń jądrowaBiałoruśładunki nuklearne
Powiązane
Rosja i Białoruś przekroczyły "czerwone linie". Ukraina domaga się reakcji NATO
Rosja i Białoruś przekroczyły "czerwone linie". Ukraina domaga się reakcji NATO
Rosja zaatakuje państwo NATO z terytorium Białorusi? Niepokojące doniesienia
Rosja zaatakuje państwo NATO z terytorium Białorusi? Niepokojące doniesienia
Rosja zbudowała potwora i spuściła go ze smyczy. Oto "najpotężniejsza rakieta świata"
Rosja zbudowała potwora i spuściła go ze smyczy. Oto "najpotężniejsza rakieta świata"
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj