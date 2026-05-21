Rosja przenosi ładunki jądrowe na Białoruś. Kreml oficjalnie potwierdza

"W ramach ćwiczeń sił nuklearnych dostarczono ładunki nuklearne do magazynów polowych na terenie stacjonowania brygady rakietowej na terytorium Republiki Białorusi" - napisano w komunikacie rosyjskiego resortu obrony, cytowany przez agencję Reuters.

Ćwiczenia odbywają się w dniach 19-21 maja. Rosyjskie ministerstwo obrony informowało wcześniej, że manewry koncentrują się na "wspólnym przygotowaniu i wykorzystywaniu broni atomowej rozmieszczonej na terytorium Białorusi".

Białoruś. Rosja rozmieściła ładunki nuklearne w bazach polowych. Resort obrony potwierdza

W poprzednich komunikatach resort przekazał, że głowice nuklearne zostały dostarczone do mobilnych wyrzutni pocisków Iskander-M, a następnie zainstalowane na rakietach. W kolejnym etapie wyrzutnie zostały skierowane do rejonów, gdzie prowadzone będą kolejne etapy szkolenia. Iskander-M ma zasięg 500 km.

Według rosyjskiego ministerstwa obrony ćwiczenia obejmują też m.in. dwa okręgi wojskowe - leningradzki i centralny, a także dwa największe rosyjskie zgrupowania sił morskich - Flotę Północną i Flotę Oceanu Spokojnego. W manewrach bierze udział ponad 64 tys. żołnierzy, ponad 200 wyrzutni rakietowych, 140 samolotów, 73 okręty nawodne i 13 okrętów podwodnych, w tym osiem strategicznych jednostek o napędzie atomowym - wyliczył resort.