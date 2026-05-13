Rosja zbudowała potwora i spuściła go ze smyczy. Oto "najpotężniejsza rakieta świata"

oprac. Jakub Laskowski
dzisiaj, 07:28
Rosyjska armia przeprowadziła skuteczny test nowego pocisku balistycznego RS–28 Sarmat – poinformowała agencja AFP, powołując się na oświadczenie rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. Rakieta ma zasięg nawet 35 tys. km i – według Putina – może przenosić głowicę bojową "cztery razy potężniejszą od jakiejkolwiek głowicy, jaką dysponują armie zachodnie".

- Pod koniec tego roku Sarmat rozpocznie dyżury bojowe – powiedział Putin, komentując test pocisku balistycznego. Według niego, rakieta ma mieć zasięg nawet 35 tys. km i może poruszać się nie tylko po trajektorii balistycznej, ale także suborbitalnej.

Putin stwierdził, że RS–28 Sarmat to "najpotężniejszy międzykontynentalny pocisk" na świecie i pogratulował swojej armii. Rosyjski przywódca przypomniał także, że od końca 2025 roku w służbie znajduje się także system rakietowy średniego zasięgu Oriesznik, który również ma mieć możliwość przenoszenia głowic jądrowych. Dwa pociski tego typu zostały użyte do ataków na Ukrainę w 2024 i 2026 roku.

Komentując w rozmowie z dziennikarzami przeprowadzenie testu rakiety, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że USA i inne kraje zostały uprzedzone o próbie nowego pocisku. RS–28 Sarmat to superciężki pocisk międzykontynentalny zasilany paliwem ciekłym. Bywa nazywany "Szatanem II", gdyż jest następcą pocisku R-36M, który zyskał przydomek "Szatan".

Obecnie nie obowiązują już porozumienia dotyczące ograniczenia i redukcji zbrojeń nuklearnych pomiędzy USA i Rosją w związku wygaśnięciem traktatu Nowy Start, podpisanego z USA w 2010 roku. Obowiązywał on od 2011 roku przez 10 lat, a następnie przedłużono jego działanie o kolejne pięć. Porozumienie przestało obowiązywać 5 lutego 2026 roku.

Źródło: PAP
