Rosja zbudowała potwora i spuściła go ze smyczy. Oto "najpotężniejsza rakieta świata"

- Pod koniec tego roku Sarmat rozpocznie dyżury bojowe – powiedział Putin, komentując test pocisku balistycznego. Według niego, rakieta ma mieć zasięg nawet 35 tys. km i może poruszać się nie tylko po trajektorii balistycznej, ale także suborbitalnej.

Rosja ma nową broń, która sięgnie całej Europy. Władimir Putin zachwycony

Putin stwierdził, że RS–28 Sarmat to "najpotężniejszy międzykontynentalny pocisk" na świecie i pogratulował swojej armii. Rosyjski przywódca przypomniał także, że od końca 2025 roku w służbie znajduje się także system rakietowy średniego zasięgu Oriesznik, który również ma mieć możliwość przenoszenia głowic jądrowych. Dwa pociski tego typu zostały użyte do ataków na Ukrainę w 2024 i 2026 roku.

Russland startet RS-28 Sarmat.



Am 12. Mai 2026 startete die russische RS-28 Sarmat zu einem Testflug. Laut russ. Verteidigungsministerium wurden alle Testziele erreicht.pic.twitter.com/MFgFxy2dAb — Shah Cyrux (@shahcyrux) May 12, 2026 Rozwiń

Komentując w rozmowie z dziennikarzami przeprowadzenie testu rakiety, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że USA i inne kraje zostały uprzedzone o próbie nowego pocisku. RS–28 Sarmat to superciężki pocisk międzykontynentalny zasilany paliwem ciekłym. Bywa nazywany "Szatanem II", gdyż jest następcą pocisku R-36M, który zyskał przydomek "Szatan".

Obecnie nie obowiązują już porozumienia dotyczące ograniczenia i redukcji zbrojeń nuklearnych pomiędzy USA i Rosją w związku wygaśnięciem traktatu Nowy Start, podpisanego z USA w 2010 roku. Obowiązywał on od 2011 roku przez 10 lat, a następnie przedłużono jego działanie o kolejne pięć. Porozumienie przestało obowiązywać 5 lutego 2026 roku.