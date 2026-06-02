Zarządzanie kryzysowe w Polsce. Trwają prace nad progami istotności incydentów zagrażających usługom kluczowym [Projekt rozporządzenia z 28.05.2026 r.]

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska — dziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pracuje nad określeniem progów istotności incydentów, które są rejestrowane przez podmioty krytyczne. Chodzi o zapewnienie szczegółowej ochrony przed zagrożeniami życia lub zdrowia ludzi, stratami majątkowymi czy zagrożeniem obniżenia jakości świadczonej usługi przez podmiot infrastruktury krytycznej.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z 28.05.2026 r. w sprawie progów uznania incydentu za istotny określa progi usług kluczowych. Ma to pozwolić podmiotom krytycznym na ustandaryzowane rejestrowanie incydentów i późniejsze dokonywanie ich klasyfikacji.

Podmiot krytyczny to taka organizacja lub firma, która zarządza infrastrukturą o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i obsługuje co najmniej jedną usługę kluczową. Usługa kluczowa to usługa o decydującym znaczeniu dla utrzymania najważniejszych funkcji społecznych, gospodarczych, zdrowotnych, bezpieczeństwa publicznego lub ochrony środowiska.

Progi uznania incydentu za istotny według zdarzenia w poszczególnych sektorach i podsektorach uwzględniają m.in.:

  • liczbę użytkowników dotkniętych zakłóceniem,
  • czas trwania zakłócenia usługi kluczowej,
  • obszar geograficzny, którego dotyczy zakłócenie biorąc pod uwagę stopień odizolowania geograficznego.
Jakie sektory i podsektory obejmuje projekt rozporządzenia?

W sumie progi określone zostały dla 11 sektorów i 16 podsektorów. Wśród nich znalazły się sektory:

  • Energii (wydobywanie kopalin, energia elektryczna, ciepło, ropa i paliwa, gaz, wodór, energetyka jądrowa);
  • Transportu (lotniczy, kolejowy, wodny, publiczny, drogowy);
  • Bankowości i infrastruktury rynków finansowych;
  • Ochrony zdrowia (udzielnie świadczeń zdrowotnych i zdrowie publiczne, produkcja, dystrybucja, obrót i magazynowanie substancji czynnych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych);
  • Zaopatrzenia w wodę pitną i jej dystrybucję;
  • Zbiorowego odprowadzania ścieków;
  • Infrastruktury cyfrowej (infrastruktura cyfrowa z wyłączeniem komunikacji elektronicznej);
  • Administracji publicznej (finanse publiczne);
  • Przestrzeni kosmicznej;
  • Produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności;
  • Produkcji, wytwarzania i dystrybucji chemikaliów.
Przykładowe progi uznania incydentu za istotny

Przykładowo, patrząc na incydenty dotyczące wydobywania kopalin: gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla brunatnego i kamiennego oraz miedzi, kryteria dotyczące uznania incydentu za istotny są takie same. Skupiają się one na dwóch czynnikach – czasie i stratach finansowych. Incydent w przypadku tych obszarów będzie uznany za istotny, jeśli czas trwania zakłócenia przekrocz 72 godziny. Oprócz tego, jeżeli wystąpią, to straty finansowe muszą przekroczyć 250 tys. zł.

Inne czynniki określają na przykład incydent dotyczący pasażerskiego transportu lotniczego. Zgodnie z projektem, epizod będzie uznany za istotny, jeżeli wystąpiło przerwanie realizacji usług przez przewoźnika lotniczego na czas dłuższy niż 2 godziny lub uszkodzenie statku powietrznego lub systemów informacyjnych kluczowych dla jego sterowania i funkcjonowania lub incydent spowodował śmierć/uszczerbek na zdrowiu ludzi.

Natomiast incydent dotyczący produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności będzie uznany za istotny, jeśli pojawi się któryś z tych czynników: wpływ na bezpieczeństwo żywności, ryzyko skażenia produktów, utrata integralności lub identyfikowalności partii produkcyjnych, ) zakłócenie łańcucha chłodniczego, wpływ na ciągłość dostaw produktów pierwszej potrzeby, potencjalny wpływ na zdrowie publiczne czy skala strat operacyjnych.

Systemy infrastruktury krytycznej – co to jest?

Infrastruktura krytyczna to, według ustawy o zarządzaniu kryzysowym, systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.

Obejmuje ona systemy:

  • zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,
  • łączności,
  • sieci teleinformatycznych,
  • finansowe,
  • zaopatrzenia w żywność,
  • zaopatrzenia w wodę,
  • ochrony zdrowia,
  • transportowe,
  • ratownicze,
  • zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,
  • produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

Ochrona infrastruktury krytycznej jest jednym z priorytetów stojących przed państwem . Istota zadań związanych z infrastrukturą krytyczną sprowadza się nie tylko do zapewnienia jej ochrony przed zagrożeniami, ale również do tego aby ewentualne uszkodzenia i zakłócenia w jej funkcjonowaniu były możliwie krótkotrwałe, łatwe do usunięcia i nie wywoływały dodatkowych strat dla obywateli i gospodarki.

