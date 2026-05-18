Co dalej ze strefą buforową przy granicy z Białorusią? Jest projekt rozporządzenia MSWiA

Aleksandra Kiełczykowska
dzisiaj, 18:30
MSWiA przygotowało kolejne rozporządzenie, które przedłuża obowiązywanie strefy buforowej przy granicy z Białorusią. Strefa ta obowiązuje nieprzerwanie od 13 czerwca 2024 roku. Zgodnie z projektem nie zmieni się obszar obowiązywania zakazu poruszania się.

Co dalej ze strefą buforową przy granicy z Białorusią?

Resort przygotował projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi. Przedłuża on obowiązywanie strefy buforowej od 3 czerwca 2026 r. o kolejne 90 dni.

Według MSWiA zakaz przebywania w strefie przygranicznej ma na celu:

  • zapewnienie ochrony granicy państwowej i jej nienaruszalności,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w strefie nadgranicznej, w szczególności na obszarze bezpośrednio przyległym do granicy państwowej,
  • zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników służb państwowych oraz żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych RP, wykonujących zadania służbowe na granicy państwowej.
  • wywiązywanie się ze zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Proponowane rozwiązanie przyczyni się do efektywniejszej ochrony granicy polsko-białoruskiej oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz innych służb wspierających działania graniczne w terytorialnym zasięgu służbowej odpowiedzialności Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej – ocenił resort.

Na jakim obszarze obowiązuje strefa buforowa?

Obszar strefy objętej zakazem nie ulegnie zmianie w stosunku do obszaru obecnie obowiązującego. W projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby strefa objęta zakazem przebywania obejmowała długość granicy na odcinku 78,29 km, położonym w zasięgu terytorialnym placówek Straży Granicznej w Michałowie, Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze.

Na odcinku 59,24 km obszar objęty zakazem obejmie 200 m od linii granicy państwowej. Natomiast na odcinku 15,26 km położonym w rejonie rezerwatów przyrody strefa będzie szersza i wyniesie ok. 2 km, a na odcinku ok. 3,79 km jej szerokość w głąb kraju wyniesie ok. 4 km.

Proponowany obszar strefy objętej zakazem nie będzie obejmował co do zasady miejscowości i szlaków turystycznych, tak aby skutki wprowadzonych ograniczeń były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów czy innych podmiotów prowadzących działalność zawodową.

Presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej

Jak wyjaśnia resort, przedłużenie obowiązywania strefy buforowej jest związane z wciąż aktualnymi zagrożeniami na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej. Pomimo spodku o 97 proc. prób nielegalnego przekroczenia granicy, zagrożenia cały czas nie ustały.

Od 1 stycznia do 3 maja 2026 r. na całym odcinku granicy polsko-białoruskiej odnotowano tylko 172 próby jej nielegalnego przekroczenia. W analogicznym okresie 2025 r. było to 6 663 prób.

W ocenie MSWIA, spadek prób pokazuje jedynie „zmianę wektorów i metod działania strony białoruskiej (przesunięcie aktywności na odcinek granicy litewsko- i łotewsko-białoruskiej), co wymaga zachowania najwyższej czujności operacyjnej oraz stałego monitorowania szczelności systemu ochrony granicy państwowej”. - Ponadto Białoruś w swoich działaniach i retoryce pozostaje państwem agresywnym wobec państw członkowskich UE i NATO, wspierającym Federację Rosyjską – dodaje.

Kolejnym niepokojącym zjawiskiem są przeloty przez granicę bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz balonów meteorologicznych z terytorium Białorusi (ponad 100 zdarzeń od początku 2026 r.). Przeloty te służą zarówno przemytowi wyrobów tytoniowych, jak i rozpoznaniu polskiej infrastruktury granicznej przez służby białoruskie.

Kto może przebywać w strefie buforowej?

Przepisy ustawy z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej wskazują katalog osób, których zakaz nie dotyczy. Są to osoby, które:

  1. stale zamieszkują, prowadzą działalność gospodarczą, wykonują pracę zarobkową, wykonują pracę w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarze objętym zakazem, uczą się lub są opiekunami uczniów na obszarze objętym zakazem;
  2. będąc małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem, sprawują opiekę albo udzielają pomocy w załatwianiu bieżących spraw życia codziennego osobie stale zamieszkującej na obszarze objętym zakazem;
  3. są objęte wychowaniem przedszkolnym lub formami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze objętym zakazem, oraz ich opiekunów;
  4. przebywają na obszarze objętym zakazem w celu załatwienia sprawy w urzędzie administracji publicznej lub w celu sprawowania lub udziału w kulcie religijnym;
  5. są właścicielami lub posiadaczami nieruchomości zlokalizowanych na obszarze objętym zakazem;
  6. są osobami z niepełnosprawnością albo opiekunami przebywającymi na obszarze objętym zakazem w związku z korzystaniem z ośrodka dla osób niepełnosprawnych;
  7. przebywają na obszarze objętym zakazem w związku z bezpośrednim przemieszczaniem się w celu zgodnego z przepisami przekroczenia granicy państwowej lub bezpośrednio po jej przekroczeniu zgodnie z przepisami w celu opuszczenia obszaru objętego zakazem, lub w związku z przemieszczaniem się przez ten obszar drogą publiczną - bezpośrednio w celu jego niezwłocznego opuszczenia.

W uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży Granicznej może zezwolić na przebywanie, na czas określony i na określonych zasadach, w strefie buforowej. O takie zezwolenie starać się mogą m.in. dziennikarze czy członkowie organizacji zajmujących się prawami człowieka.

Zakaz przebywania w strefie buforowej nie dotyczy ratowników medycznych i innych służb interwencyjnych, osób przemieszczających się bezpośrednio do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w celu skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, a także funkcjonariuszy i pracowników służb państwowych oraz żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania służbowe.

Źródło: forsal.pl
Eksperci mówią jasno. Na świecie trwa bezpośredni atak na prawa człowieka
