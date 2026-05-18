Forsal logo

Manewry nuklearne na Białorusi. Ćwiczą użycie Oresznika z Rosjanami

W. Rodak
Wojciech Rodak
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 12:17
Wyrzutnia pocisków Iskander w terenie
Manewry nuklearne na Białorusi/Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej
Na Białorusi rozpoczęły się ćwiczenia jednostek odpowiedzialnych za użycie broni jądrowej oraz jej zabezpieczenie – poinformował białoruski resort obrony. Broń jądrowa znajduje się na terenie Białorusi od 2023 roku. Rozmieszczono tam między innymi rakiety balistyczne Oresznik.

Białorusini ćwiczą razem z Rosjanami

"Do udziału w manewrach zaangażowano jednostki wojsk rakietowych i lotnictwa. W trakcie ćwiczeń, we współpracy ze stroną rosyjską, planowane jest przećwiczenie transportu amunicji jądrowej oraz przygotowania jej do użycia" – przekazał resort.

Resort podał, że celem ćwiczeń jest podniesienie poziomu wyszkolenia żołnierzy, sprawdzenie gotowości uzbrojenia, sprzętu wojskowego i specjalistycznego do wykonywania zadań.

Jak zaznaczono, szczególny nacisk zostanie położony na kwestie maskowania oraz przemieszczania się na duże odległości. "Ćwiczenia mają charakter planowy w ramach Państwa Związkowego, nie są wymierzone przeciwko państwom trzecim i nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa regionu" – zapewniło białoruskie Ministerstwo Obrony.

Podobne ćwiczenia odbyły się przed Zapadem-2025

We wrześniu ubiegłego roku podczas ćwiczeń Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym na Białorusi ćwiczono "planowanie użycia broni jądrowej". W manewrach uczestniczyli żołnierze z Białorusi, Rosji, Kirgistanu, Tadżykistanu i Kazachstanu.

Następnie odbyły się rosyjsko-białoruskie ćwiczenia "Zapad-2025". Ćwiczenia obejmowały również scenariusze użycia broni jądrowej oraz systemu rakietowego Oresznik. Minister obrony Białorusi Wiktar Chrenin twierdził, że działania te są "odpowiedzią na militaryzację" przy granicach kraju, w tym na "utworzenie w Polsce zgrupowania liczącego od 30 do 34 tys. żołnierzy".

Broń jądrowa znajduje się na Białorusi od 2023 roku

W marcu 2023 roku Władimir Putin ogłosił plany rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej na Białorusi. Usprawiedliwiał ten ruch między innymi amerykańską polityką rozmieszczania broni jądrowej w państwach europejskich. Pierwsze ładunki jądrowe trafiły na Białoruś w połowie czerwca 2023 roku wraz z systemami rakietowymi Iskander, a także dziesięcioma samolotami zdolnymi do przenoszenia taktycznej broni jądrowej.

W grudniu 2024 roku Władimir Putin – po prośbie Aleksandra Łukaszenki – zdecydował także o rozmieszczeniu na terytorium Białorusi rakiet balistycznych Oresznik. Pod koniec 2025 roku rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że system postawiono w stan dyżuru bojowego.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
W. Rodak
Wojciech Rodak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraManewry nuklearne na Białorusi. Ćwiczą użycie Oresznika z Rosjanami »
Tematy: Białoruśrosyjska armiaćwiczenia nuklearnemanewry na Białorusi
Powiązane
Ukraińscy żołnierze ewakuują rannego z pola walki
Elitarni żołnierze Ukrainy osaczeni pod Pokrowskiem. Generalicja wróciła do najgorszych zwyczajów
Boże Ciało, dzień wolny od pracy, prezydent, wypoczynek, urlop
Piątek po Bożym Ciele dniem ustawowo wolnym od pracy? Czy można już anulować wnioski urlopowe? Petycja trafiła do Prezydenta
F-35 na lotniskowcu
Piekło dronowe nie uratuje Tajwanu. Analityk CIA: Chiny już dawno odjechały USA
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Zobacz
|
Jest tańszy od pelletu i daje więcej ciepła. Ten opał jest hitem zimy w polskich domach?
Jest dużo tańszy od pelletu, daje dużo więcej ciepła. Ten opał stał się prawdziwym hitem w polskich domach?
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Polacy masowo ruszyli po zaświadczenia do ZUS. Można odzyskać brakujące lata stażu pracy
Kto nie złoży wniosku w ZUS w terminie, straci dodatkowe lata stażu pracy. Polacy ruszyli do ZUS po potwierdzenie stażu pracy. Chodzi o nowe przepisy 2026
Boże Ciało, dzień wolny od pracy, prezydent, wypoczynek, urlop
Piątek po Bożym Ciele dniem ustawowo wolnym od pracy? Czy można już anulować wnioski urlopowe? Petycja trafiła do Prezydenta
Tunel między Afryką a Europą
Gigantyczny tunel do Afryki. Prawie 30 km pod morzem. Koszty przekroczą 10 mld euro
Niemcy zbroją się na potęgę. Snują czarny scenariusz dla Polski
Niemcy zbroją się na potęgę. Snują czarny scenariusz dla Polski
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj