Manewry nuklearne na Białorusi. Ćwiczą użycie Oresznika z Rosjanami

Białorusini ćwiczą razem z Rosjanami

"Do udziału w manewrach zaangażowano jednostki wojsk rakietowych i lotnictwa. W trakcie ćwiczeń, we współpracy ze stroną rosyjską, planowane jest przećwiczenie transportu amunicji jądrowej oraz przygotowania jej do użycia" – przekazał resort.

Resort podał, że celem ćwiczeń jest podniesienie poziomu wyszkolenia żołnierzy, sprawdzenie gotowości uzbrojenia, sprzętu wojskowego i specjalistycznego do wykonywania zadań.

Jak zaznaczono, szczególny nacisk zostanie położony na kwestie maskowania oraz przemieszczania się na duże odległości. "Ćwiczenia mają charakter planowy w ramach Państwa Związkowego, nie są wymierzone przeciwko państwom trzecim i nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa regionu" – zapewniło białoruskie Ministerstwo Obrony.

Podobne ćwiczenia odbyły się przed Zapadem-2025

We wrześniu ubiegłego roku podczas ćwiczeń Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym na Białorusi ćwiczono "planowanie użycia broni jądrowej". W manewrach uczestniczyli żołnierze z Białorusi, Rosji, Kirgistanu, Tadżykistanu i Kazachstanu.

Następnie odbyły się rosyjsko-białoruskie ćwiczenia "Zapad-2025". Ćwiczenia obejmowały również scenariusze użycia broni jądrowej oraz systemu rakietowego Oresznik. Minister obrony Białorusi Wiktar Chrenin twierdził, że działania te są "odpowiedzią na militaryzację" przy granicach kraju, w tym na "utworzenie w Polsce zgrupowania liczącego od 30 do 34 tys. żołnierzy".

Broń jądrowa znajduje się na Białorusi od 2023 roku

W marcu 2023 roku Władimir Putin ogłosił plany rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej na Białorusi. Usprawiedliwiał ten ruch między innymi amerykańską polityką rozmieszczania broni jądrowej w państwach europejskich. Pierwsze ładunki jądrowe trafiły na Białoruś w połowie czerwca 2023 roku wraz z systemami rakietowymi Iskander, a także dziesięcioma samolotami zdolnymi do przenoszenia taktycznej broni jądrowej.

W grudniu 2024 roku Władimir Putin – po prośbie Aleksandra Łukaszenki – zdecydował także o rozmieszczeniu na terytorium Białorusi rakiet balistycznych Oresznik. Pod koniec 2025 roku rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że system postawiono w stan dyżuru bojowego.