Wartość aktywów rezerwowych spada

Bank centralny przekazał też, że na koniec marca 2026 r. stan oficjalnych aktywów rezerwowych wyniósł 1 bln 87,5 mld zł wobec 1 bln 94,9 mld zł miesiąc wcześniej. Oznacza to spadek o 7,4 mld zł w porównaniu z końcem lutego.

NBP zwiększa udział złota

NBP wskazał jednocześnie, że kontynuuje zwiększanie udziału złota w oficjalnych aktywach rezerwowych, realizowane od 2018 r. Na koniec marca jego wartość sięgnęła 319,5 mld zł, przy zasobach wynoszących 581,6 tony. Kruszec stanowił już 29,4 proc. wszystkich oficjalnych aktywów rezerwowych Polski.

700 ton złota - cel NBP

Na początku roku prezes banku centralnego Adam Glapiński informował, że NBP zdecydował o dalszym zwiększeniu rezerw złota do poziomu 700 ton, dzięki czemu Polska znajdzie się w elitarnej dziesiątce państw o największych zasobach złota na świecie.