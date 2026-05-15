Szykuje się duża zmiana dla osób szukających okazji inwestycyjnych. Majątek dłużników, zajęty przez fiskusa, trafi na jedną, ogólnopolską platformę internetową. Nowe przepisy nie tylko ułatwią znalezienie ofert, ale pozwolą też na licytowanie przedmiotów bez wychodzenia z domu.

Do tej pory osoby zainteresowane zakupem ruchomości czy nieruchomości od urzędu skarbowego musiały wykazać się niemałą cierpliwością. Ogłoszenia o licytacjach były rozproszone w Biuletynach Informacji Publicznej (BIP) poszczególnych placówek w całym kraju. Odnalezienie konkretnego samochodu czy lokalu wymagało żmudnego przeszukiwania wielu witryn internetowych.

Co znajdziemy na nowym portalu?

Dzięki nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ten chaos informacyjny odchodzi do przeszłości. Powstanie jeden centralny portal, który skupi wszystkie ogłoszenia o sprzedażach dokonywanych przez naczelników urzędów skarbowych. Będzie posiadał pełną listę aktualnych licytacji z całego kraju. Szczegółowe opisy ofert wraz ze specyfikacją. Możliwość śledzenia licytacji w czasie rzeczywistym.

Licytowanie przez internet. Jak to będzie działać?

Największą nowością jest wprowadzenie w pełni zdalnego trybu sprzedaży. Portal umożliwi udział w licytacji online, co jest ogromnym ułatwieniem dla kupujących z odległych zakątków Polski. Każdy internauta, bez konieczności logowania, będzie mógł sprawdzać dostępne oferty i podglądać przebieg trwających aukcji. Aby przystąpić do licytacji i składać oferty, konieczne będzie założenie konta. Bezpieczeństwo transakcji ma zapewnić potwierdzenie tożsamości użytkownika, m.in. poprzez system login.gov.pl (Profil Zaufany, e-dowód czy mObywatel).

Twórcy platformy wskazują, że nowa technologia to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim transparentność. Centralny system ma wyeliminować nieprawidłowości i zapewnić szerszy dostęp do informacji, co docelowo może przełożyć się na wyższe wpływy do budżetu państwa z egzekucji.

Zmiany cieszą się niemal jednogłośnym poparciem politycznym. Za przyjęciem poprawek do ustawy głosowało 430 posłów, przy zaledwie jednym głosie sprzeciwu i jednej osobie wstrzymującej się.

Kiedy ruszy nowy system?

Ustawa trafiła teraz do podpisu prezydenta. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jeśli proces legislacyjny przebiegnie zgodnie z planem, wielkie otwarcie portalu nastąpi 30 czerwca 2026 roku.