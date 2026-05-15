Forsal logo

Skarbówka odpala nowy serwis. Będzie można licytować auta i mieszkania z całej Polski

Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 13:54
kas krajowa administracja skarbowa rekrutacja 2025
Skarbówka odpala nowy serwis. Będzie można licytować auta i mieszkania z całej Polski/Shutterstock
Krajowa Administracja Skarbowa uruchomi nowy serwis licytacyjny. Każdy będzie mógł kupić samochód lub mieszkanie zajęte dłużnikom online.

Szykuje się duża zmiana dla osób szukających okazji inwestycyjnych. Majątek dłużników, zajęty przez fiskusa, trafi na jedną, ogólnopolską platformę internetową. Nowe przepisy nie tylko ułatwią znalezienie ofert, ale pozwolą też na licytowanie przedmiotów bez wychodzenia z domu.

Do tej pory osoby zainteresowane zakupem ruchomości czy nieruchomości od urzędu skarbowego musiały wykazać się niemałą cierpliwością. Ogłoszenia o licytacjach były rozproszone w Biuletynach Informacji Publicznej (BIP) poszczególnych placówek w całym kraju. Odnalezienie konkretnego samochodu czy lokalu wymagało żmudnego przeszukiwania wielu witryn internetowych.

Co znajdziemy na nowym portalu?

Dzięki nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ten chaos informacyjny odchodzi do przeszłości. Powstanie jeden centralny portal, który skupi wszystkie ogłoszenia o sprzedażach dokonywanych przez naczelników urzędów skarbowych. Będzie posiadał pełną listę aktualnych licytacji z całego kraju. Szczegółowe opisy ofert wraz ze specyfikacją. Możliwość śledzenia licytacji w czasie rzeczywistym.

Licytowanie przez internet. Jak to będzie działać?

Największą nowością jest wprowadzenie w pełni zdalnego trybu sprzedaży. Portal umożliwi udział w licytacji online, co jest ogromnym ułatwieniem dla kupujących z odległych zakątków Polski. Każdy internauta, bez konieczności logowania, będzie mógł sprawdzać dostępne oferty i podglądać przebieg trwających aukcji. Aby przystąpić do licytacji i składać oferty, konieczne będzie założenie konta. Bezpieczeństwo transakcji ma zapewnić potwierdzenie tożsamości użytkownika, m.in. poprzez system login.gov.pl (Profil Zaufany, e-dowód czy mObywatel).

Twórcy platformy wskazują, że nowa technologia to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim transparentność. Centralny system ma wyeliminować nieprawidłowości i zapewnić szerszy dostęp do informacji, co docelowo może przełożyć się na wyższe wpływy do budżetu państwa z egzekucji.

Zmiany cieszą się niemal jednogłośnym poparciem politycznym. Za przyjęciem poprawek do ustawy głosowało 430 posłów, przy zaledwie jednym głosie sprzeciwu i jednej osobie wstrzymującej się.

Kiedy ruszy nowy system?

Ustawa trafiła teraz do podpisu prezydenta. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jeśli proces legislacyjny przebiegnie zgodnie z planem, wielkie otwarcie portalu nastąpi 30 czerwca 2026 roku.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSkarbówka odpala nowy serwis. Będzie można licytować auta i mieszkania z całej Polski »
Tematy: KASskarbówkalicytacja
Powiązane
Łuna pożaru nad rafinerią w Riazaniu
Potężny pożar w rosyjskiej rafinerii. Ukraina zakręca kurek Putinowi
świadczenie, dochód, koszty, sejm, 800 plus
Nowe świadczenie: 2333 zł miesięcznie dla każdego Polaka od 3 roku życia, zamiast 800 plus (również dla dorosłych). Zapadła decyzja
Samochód, samochody, korkach, droga, kierowcy
Kierowcy utkną w korkach. Warszawa jest na granicy paraliżu [FELIETON]
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Jest tańszy od pelletu i daje więcej ciepła. Ten opał jest hitem zimy w polskich domach?
Jest dużo tańszy od pelletu, daje dużo więcej ciepła. Ten opał stał się prawdziwym hitem w polskich domach?
Zobacz
|
Wizualizacja ESP Młoty
Dokończą elektrownię z czasów Gierka. Cała wieś zniknie pod wodą
Jest tańszy od pelletu i daje więcej ciepła. Ten opał jest hitem zimy w polskich domach?
Jest dużo tańszy od pelletu, daje dużo więcej ciepła. Ten opał stał się prawdziwym hitem w polskich domach?
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Już od lipca podwyżki dla setek tysięcy Polaków. Decyzja już została zatwierdzona
Polacy masowo ruszyli po zaświadczenia do ZUS. Można odzyskać brakujące lata stażu pracy
Kto nie złoży wniosku w ZUS w terminie, straci dodatkowe lata stażu pracy. Polacy masowo sprawdzają dokumenty w ZUS
S1, trasa drogowa na Śląsku
To najpiękniejsza droga w Polsce. Kierowcy pojadą nią na wakacje do Chorwacji
Hotel Gołębiewski Pobierowo - kiedy otwarcie?
Hotel Gołębiewski Pobierowo - cennik, rezerwacje 2026. Kiedy otwarcie największego hotelu w Polsce? Ile kosztuje noc w hotelu Gołębiewskim w Pobierowie?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj