Wkrótce koniec wojny w Ukrainie? Zełenski napisał list do Putina. Jest reakcja Niemiec

"Bardzo zależy nam na tym, by ten konflikt dobiegł końca"

- Bardzo zależy nam na tym, by ten konflikt dobiegł końca - powiedział Hille. Zauważył, że Ukraina od dawna wykazuje gotowość do rozmów, której brak po stronie rosyjskiej. Zamiast tego Rosja przeprowadza „brutalne ataki” na ukraińskie miasta - stwierdził.

- Podzielamy pogląd prezydenta Zełenskiego, że w rozmowach z Rosją powinni uczestniczyć również przedstawiciele Europy i Stanów Zjednoczonych - powiedział rzecznik rządu Niemiec. Jak dodał, trwały pokój można osiągnąć wyłącznie przy zaangażowaniu Europejczyków.

List otwarty Zełenskiego do Putina

Zełenski opublikował w czwartek wieczorem list otwarty do Putina, w którym zaproponował przywódcy Rosji zakończenie wojny oraz spotkanie. Wojna „w końcu przestaje się podobać Rosjanom” - ocenił Zełenski.

Wymiana jeńców wojennych

Ukraiński prezydent poinformował w piątek o wymianie jeńców wojennych z Rosją. Na stronę ukraińską powróciło 185 żołnierzy; niektórzy z nich byli w rosyjskiej niewoli od 2022 roku. Informację tę potwierdziła Rosja, która odzyskała taką samą liczbę jeńców.