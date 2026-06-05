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Wkrótce koniec wojny w Ukrainie? Zełenski napisał list do Putina. Jest reakcja Niemiec

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 16:27
Wkrótce koniec wojny w Ukrainie? Zełenski napisał list do Putina. Jest reakcja Niemiec
Wkrótce koniec wojny w Ukrainie? Zełenski napisał list do Putina. Jest reakcja Niemiec/Shutterstock
Rząd Niemiec pozytywnie odniósł się do propozycji pokojowej przedstawionej przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w liście do Władimira Putina. Rzecznik gabinetu w Berlinie, Sebastian Hille, zaznaczył, że w negocjacjach dotyczących zakończenia konfliktu powinny uczestniczyć również Europa i USA.

"Bardzo zależy nam na tym, by ten konflikt dobiegł końca"

- Bardzo zależy nam na tym, by ten konflikt dobiegł końca - powiedział Hille. Zauważył, że Ukraina od dawna wykazuje gotowość do rozmów, której brak po stronie rosyjskiej. Zamiast tego Rosja przeprowadza „brutalne ataki” na ukraińskie miasta - stwierdził.

- Podzielamy pogląd prezydenta Zełenskiego, że w rozmowach z Rosją powinni uczestniczyć również przedstawiciele Europy i Stanów Zjednoczonych - powiedział rzecznik rządu Niemiec. Jak dodał, trwały pokój można osiągnąć wyłącznie przy zaangażowaniu Europejczyków.

List otwarty Zełenskiego do Putina

Zełenski opublikował w czwartek wieczorem list otwarty do Putina, w którym zaproponował przywódcy Rosji zakończenie wojny oraz spotkanie. Wojna „w końcu przestaje się podobać Rosjanom” - ocenił Zełenski.

Wymiana jeńców wojennych

Ukraiński prezydent poinformował w piątek o wymianie jeńców wojennych z Rosją. Na stronę ukraińską powróciło 185 żołnierzy; niektórzy z nich byli w rosyjskiej niewoli od 2022 roku. Informację tę potwierdziła Rosja, która odzyskała taką samą liczbę jeńców.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
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Tematy: Niemcywojna w UkrainieUkrainaPutin
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