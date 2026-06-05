Dlaczego ceny w sklepach internetowych rosną, gdy oglądasz produkt drugi raz? To sprawka ukrytego algorytmu

Jak sztuczna inteligencja śledzi Twój smartfon i portfel

Nowoczesne sklepy internetowe nie posiadają już stałych cenników. Ceny są modyfikowane w czasie rzeczywistym przez algorytmy sztucznej inteligencji. System podejmuje decyzję o podwyżce na podstawie cyfrowego śladu, jaki zostawiasz w sieci.

Historia wyszukiwania: Jeśli algorytm widzi, że odwiedzasz tę samą podstronę po raz trzeci w ciągu dnia, dostaje sygnał: ten klient jest zdeterminowany.

Urządzenie, z którego korzystasz: Systemy potrafią odróżnić markę Twojego telefonu. Użytkownicy najnowszych modeli premium często widzą wyższe ceny startowe.

Lokalizacja i poziom baterii: Algorytmy analizują, skąd dokonujesz zakupu. Niski poziom baterii w telefonie (np. poniżej 15 proc.) może skutkować wyższą ceną za usługę transportową, ponieważ system wie, że spieszysz się z transakcją.

Głównym celem sztucznej inteligencji jest wywarcie na Tobie presji psychologicznej. Widząc wyższą cenę, zaczynasz się bać, że produkt zaraz zdrożeje jeszcze bardziej, co zmusza Cię do natychmiastowego zakupu.

Trzy proste triki na tańsze zakupy w sieci

Możesz skutecznie bronić się przed algorytmami sklepów. Wystarczy odciąć system od danych o Twojej tożsamości klastrowej. Przedstawiamy trzy najskuteczniejsze metody na obniżenie ceny.

Wykaz skuteczności metod walki z dynamic pricing:

Tryb incognito i czyszczenie plików cookie / Skuteczność: Średni / Cel: Kasowanie historii poprzednich wizyt w sklepie.

Zakup przez inne urządzenie (np. stary PC) / Skuteczność: Wysoki / Cel: Oszukanie systemu co do statusu majątkowego.

Zmiana lokalizacji poprzez system VPN / Skuteczność: Bardzo wysoki / Cel: Ukrycie zamożności regionu lub kraju zakupu.

Krok 1: Włącz tryb prywatny i wyczyść pliki cookie

Zanim wejdziesz na stronę sklepu, by dokonać ostatecznego zakupu, zamknij wszystkie karty. Wyczyść historię przeglądarki i uruchom tak zwany tryb incognito. Dla algorytmu staniesz się zupełnie nowym klientem, który zobaczy cenę podstawową, a nie zawyżoną.

Krok 2: Porównaj cenę na telefonie i komputerze

Zawsze sprawdzaj cenę tego samego produktu na dwóch różnych urządzeniach. Zaloguj się na smartfonie, a potem sprawdź ofertę na starym komputerze stacjonarnym. Różnice w koszyku zakupowym dla tego samego konta mogą sięgać od kilku do kilkunastu procent.

FAQ

Czy dynamiczne ustalanie cen przez sklepy jest legalne?

Tak. W myśl obowiązujących przepisów prawa wolnego rynku przedsiębiorcy mają prawo do swobodnego kształtowania cen swoich towarów i usług. Muszą jednak jasno informować o najniższej cenie produktu z ostatnich 30 dni, co reguluje unijna dyrektywa Omnibus.

Czy algorytmy sklepów mogą obniżyć cenę, jeśli długo nie kupuję?

Tak, to częsta praktyka. Jeśli wrzucisz produkt do koszyka, zalogujesz się, a następnie zamkniesz stronę i nie dokonasz płatności, system po 24 lub 48 godzinach może automatycznie wysłać Ci maila z rabatem lub obniżyć cenę, aby uratować porzuconą transakcję.

Czy rodzaj sieci internetowej ma znaczenie dla ceny?

Tak. Łączenie się przez publiczne, darmowe sieci Wi-Fi (np. w galeriach handlowych czy na lotniskach) jest często interpretowane przez algorytmy jako sygnał, że klient jest w podróży i pilnie potrzebuje danej usługi, co może skutkować wyższymi stawkami.