Zmienia się także nasz sposób planowania wyjazdów. Zamiast najbardziej popularnych kierunków coraz więcej osób wybiera mniej oczywiste zakątki, które pozwalają odkryć coś nowego i uniknąć tłumów rodaków i turystów ogólnie.

Południe jako kierunek pozostaje popularne, ale zamiast Chorwacji z Dubrownikiem czy obleganego Durres w Albanii, wybieramy pośród uroczych i niezbyt odległych miejsc w Europie jak malownicza Sardynia, chorwackie Vodice czy Braszów w Rumunii. Tam turyści znajdują spokój w mniej zatłoczonych miejscach, które umożliwiają większy relaks i nadal autentyczne doświadczenia.

– Zmiany w wyborach Polaków wpisują się w szerszy trend coraz częstszego, ale też i bardziej świadomego podróżowania. Turyści chętnie szukają miejsc, które pozwalają im lepiej poznać lokalną kulturę, odpocząć od zgiełku i przeżyć coś autentycznego. Rosnące zainteresowanie mniej oczywistymi kierunkami pokazuje, że podróżowanie przestaje być jedynie odhaczaniem najpopularniejszych atrakcji – mówi Katarzyna Hauton, Group Brand Manager w internetowym biurze podróży eSky.pl.

Vodice w Chorwacji - poza głównym szlakiem

Chorwacja jest wciąż bardzo chętnie wybierana przez Polaków. Widać jednak zmianę podejścia do planowania podróży do tego kraju.

Przede wszystkim odchodzą od długiej męczącej podróży samochodem, na rzecz wygodnego i szybkiego lotu samolotem.

Poza tym, zamiast najbardziej znanych miejsc, takich jak Dubrownik czy Split, coraz więcej osób wybiera perełki, takie jak Vodice.

To nadmorskie miasto oferuje wszystko, co przyciąga turystów do Chorwacji – piękne wybrzeże, dobrą pogodę i dostęp do atrakcji, ale jednocześnie zapewnia bardziej kameralną atmosferę i większy komfort wypoczynku.

Tygodniowe wakacje w Vodice w pakiecie Lot+Hotel ze śniadaniem to koszt od 1449 zł od osoby. Z danych internetowego biura podróży eSky wynika, że w 2026 r. tę miejscowość odwiedzi ponad 120 proc. więcej klientów niż rok temu.

Filmowa wyspa - Sardynia, perła Włoch

Kolejnym przykładem trendu odkrywania nowych miejsc jest Sardynia, znana fanom serii filmów o Bondzie z części pod romantycznym tytułem ,,Szpieg, który mnie kochał”.

Kontynentalne Włochy od lat pozostają jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych, coraz więcej podróżników decyduje się na wybór mniej oczywistej lokalizacji niż Rzym czy Mediolan lub Sycylia albo Toskania.

Sardynia przyciąga turkusowym morzem, dzikimi plażami i spokojniejszym tempem życia. To kierunek dla osób, które chcą połączyć wypoczynek z odkrywaniem natury i lokalnej kultury, z dala od największych turystycznych centrów.

To właśnie bycie w bliskości z naturą sprawia, że Sardynia jest jedną z „niebieskich stref”, czyli miejsc gdzie lokalsi żyją znacznie dłużej. Ta magia przyciąga coraz więcej podróżników poszukujących recepty na długowieczność. Ceny za pobyt na filmowych plażach Sardynii zaczynają się od 1369 zł za przelot z hotelem i śniadaniem.

Braszów - city break po Transylwańsku

Rumunia stała się celem eksploracji dla Polskich turystów. Położona blisko, około godziny lotem, oferuje mnóstwo magicznych lokalizacji. Jednym z nich jest Braszów położony w sercu Rumunii, u podnóża Karpat.

Miasto zachwyca średniowieczną architekturą, klimatyczną starówką i bliskością natury.

Dla wielu podróżników to atrakcyjna alternatywa dla zatłoczonych europejskich stolic – pozwala połączyć zwiedzanie z aktywnym wypoczynkiem, np. w górach. Dobra wiosną i zimą, ze względu na bliskość ośrodków narciarskich, np. Polana Braszów.

Zainteresowanie Polaków nowymi kierunkami zauważają linie lotnicze, które uruchamiają nowe połączenia do miast takich jak Braszów czy Kluż - Napoka. I tak dla przykładu 4-dniowy city break na Wyżynie Transylwańskiej to koszt od 859 zł w pakiecie dynamicznym Lot+Hotel ze śniadaniem.