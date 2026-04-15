Nasze zwyczaje ulegają zmianie, Pierwsza Komunia przestaje być tradycją, a jawi się jako inwestycja w przyszłość i rozwój przystępującego do niej dziecka.

Firma Komputronik przeprowadziła badanie ankietowe wśród osób, które w tym roku będą komunijnymi gośćmi. Ich odpowiedzi potwierdzają, że skala wydatków rośnie i znaczenie wydarzenia pozostaje bardzo wysokie.

Zmienił się za to sposób myślenia o prezentach. Wybór opiera się na dwóch kluczowych czynnikach: budżet (24% wskazań) i praktyczność (24%). Znacznie mniej liczy się tradycja (5,3%), a nawet lista życzeń obdarowywanego dziecka uzyskało wynik 12% wskazań.

To wyraźny sygnał, że decyzje zakupowe są coraz bardziej racjonalne. Komunia stała się momentem pierwszej poważnej inwestycji w rozwój dziecka, jego edukację, kompetencje cyfrowe i codzienne funkcjonowanie.

Elektronika przejmuje komunie

W porównaniu do wyników analogicznego badania z zeszłego roku, największa zmiana dotyczy rodzaju prezentów. Aż 68,2% badanych planuje kupić sprzęt elektroniczny, podczas gdy jeszcze rok wcześniej było to 48,9%.

W tym samym czasie znaczenie gotówki gwałtownie spadło z ponad 30% do zaledwie 9,1%.

Jeszcze większy regres widać w przypadku tradycyjnych prezentów, takich jak biżuteria, książki czy ubrania to dziś marginalne wybory (po ok. 2% wskazań w każdej kategorii).

Wśród urządzeń wyraźnie dominuje laptop (43,9%), który stał się nowym standardem komunijnym. W dalszej kolejności pojawiają się smartfony (14,6%), tablety i komputery stacjonarne (po 12,2%). Gadżety, takie jak smartwatche czy konsole, mają obecnie mniejsze znaczenie.

Wedle oceny Karoliny Pietz Drapińskiej, członka zarządu i Marketing & Digital Development Director w Komputronik, mamy do czynienia ze zmianą w podejściu do technologii jako prezentu komunijnego.

- Jeszcze kilka lat temu częściej był to wybór „na efekt”, dziś coraz częściej jest to decyzja przemyślana i funkcjonalna. Polacy nie kupują już czegokolwiek, tylko sprzęt, który realnie odpowiada na potrzeby dziecka, zarówno w szkole, jak i w codziennym życiu. Laptop czy tablet nie jest już gadżetem, ale narzędziem do nauki, rozwijania zainteresowań i budowania kompetencji cyfrowych. Przy rosnących budżetach naturalne jest, że chcemy, aby taki zakup miał długofalową wartość i faktycznie wspierał rozwój dziecka, a nie tylko spełniał chwilową zachciankę - wyjaśnia ekspertka.

Prezent na komunię jest wybierany praktycznie

Zmianie preferencji towarzyszy rosnąca presja finansowa. Aż 70,5% respondentów uważa, że w ostatnich latach wzrosło oczekiwanie dotyczące wartości prezentów komunijnych. Jeśli chodzi o budżet przeznaczany na prezenty, najwięcej wskazań było dla kwot 1000–2000 zł i 2000–3000 zł (po 24,4%).

Co więcej, 13,3% badanych planuje wydać ponad 3000 zł. Prezenty do 500 zł stanowią marginalny odsetek (niecałe 7%). Szczególną presję odczuwają rodzice chrzestni – aż 69,2% z nich deklaruje, że ich rola zobowiązuje do wydania większej kwoty.

Komunijne prezenty kupowane online - elektronika

Dominacja elektroniki przekłada się również na miejsce zakupów. Już 46,7% respondentów wybiera sklepy internetowe z elektroniką, podczas gdy sklepy stacjonarne przyciągają tylko 15,6% kupujących.

To efekt bardziej świadomych decyzji zakupowych – konsumenci porównują oferty, szukają optymalnego stosunku ceny do jakości i traktują zakup jako większą inwestycję.

Badanie klientów Komputronik potwierdza wyraźną tendencję trendu łączenia kanałów zakupowych. Znaczący odsetek klientów finalizuje transakcje online, po wcześniejszej wizycie w salonie stacjonarny, aby fizycznie porównać urządzenia, sprawdzić ich jakość i skonsultować wybór ze sprzedawcą. Widać to zarówno w rosnącym ruchu w sklepach, jak i w liczbie pytań

- Klienci coraz częściej szukają konkretnych, praktycznych wskazówek - jaki sprzęt będzie odpowiedni do nauki, na co zwrócić uwagę przy wyborze czy który model sprawdzi się „na lata”. To pokazuje, że decyzje zakupowe są dziś dużo bardziej świadome, a rola doradztwa, zarówno offline, jak i online, staje się kluczowa. – podkreśla przedstawicielka Komputronik.

Nowa definicja czym jest „dobry prezent”

Zmienia się także to, co Polacy uznają za wartościowy trend komunijny. Na pierwszym miejscu znalazło się sponsorowanie kursów i zajęć dodatkowych (22,2%), a zaraz za nim – smartfon jako główny prezent (19,4%).

Rok wcześniej liderem były przedmioty religijne, obecnie ich znaczenie mocno spadło.

Jak tłumaczy Karolina Pietz Drapińska, popularność elektroniki w prezentach komunijnych nie jest chwilową modą czy przedmiotem presji ze strony dzieci:

- Nasze obserwacje pokazują, że za tymi wyborami stoją przede wszystkim świadome decyzje dorosłych. Kupujący coraz częściej patrzą na technologię jak na inwestycję. Sprzęt ma wspierać naukę, być wykorzystywany na co dzień i pozostać użyteczny przez kilka kolejnych lat.

W tym kontekście elektronika przestaje być traktowana jako luksusowy czy okazjonalny prezent, a staje się najbardziej racjonalnym i uzasadnionym wyborem, odpowiadającym na konkretne potrzeby współczesnych rodzin. W czasach rosnących budżetów i oczekiwań Polacy nie wydają więcej, ale mądrzej. A technologia idealnie wpisuje się w tę zmianę.