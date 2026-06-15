Internet pochłania coraz więcej czasu

Łącznie 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni spędzi w internecie przeciętny Polak - wynika z badania firmy NordVPN. To o 2 lata, 8 miesięcy i 10 dni więcej niż wynikało z analogicznego badania przeprowadzonego w 2022 r.

Autorzy badania wskazali też, że „przy średniej długości życia wynoszącej 79 lat Polacy oddają cyfrowej rzeczywistości jedną trzecią swojej egzystencji”. „Ćwierć wieku spędzone online to nie tylko statystyka. To fundamentalna zmiana w trybie życia” - uważa, cytowany w badaniu, dyrektor techniczny w NordVPN Marijus Briedis. Jego zdaniem, granica między „prawdziwym życiem" a „życiem online" praktycznie przestała istnieć.

Jak Polacy najczęściej korzystają z internetu

Najwięcej czasu w internecie Polacy spędzają na słuchaniu muzyki - 5 godzin i 53 minuty tygodniowo oraz na oglądaniu filmów i wideo online - 5 godz. 28 min.. Kolejne jest przeglądanie mediów społecznościowych - 4 godz. 50 min. oraz maratony serialowe i filmowe - 3 godziny i 46 minut w tygodniu. Dodatkowo chatbotom AI Polacy poświęcają 42 minuty tygodniowo.

Udostępnianie wrażliwych danych osobowych

„Pomimo nasilających się obaw o bezpieczeństwo w sieci Polacy pozostają zadziwiająco otwarci, jeśli chodzi o udostępnianie wrażliwych danych osobowych. Z badania wynika, że 81 proc. Polaków podało online swoje pełne imię i nazwisko, 72 proc. – datę urodzenia, 56 proc. – pełny adres zamieszkania, a 43 proc. – swój stan cywilny” - zauważyli autorzy. Jak dodali, 27 proc. ankietowanych przyznaje, że nie wyobraża sobie dnia bez dostępu do internetu.

Badanie zostało zlecone przez NordVPN i przeprowadzone przez firmę Norstat w dniach 1–17 kwietnia 2026 roku. Łącznie wzięło w nim udział ponad 20 tys. użytkowników internetu z 20 krajów. W Polsce próba obejmowała tysiąc respondentów w wieku 18–74 lat.