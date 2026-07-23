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Rząd szykuje nową drogę do CPK. Ma to być alternatywa dla A2

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 14:50
Rząd szykuje nową drogę do CPK. Ma to być alternatywa dla A2
Rząd szykuje nową drogę do CPK. Ma to być alternatywa dla A2/Materiały prasowe
Rząd planuje rozszerzyć wykaz inwestycji towarzyszących Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu o nową drogę krajową łączącą Warszawę z CPK. Trasa ma stanowić alternatywę dla autostrady A2, usprawnić dojazd do przyszłego lotniska i zwiększyć przepustowość układu komunikacyjnego w centralnej Polsce.

Rząd ma plan dla CPK

Rząd chce wpisać do wykazu inwestycji towarzyszących CPK m.in. drogę krajową łączącą Warszawę z Centralnym Portem Komunikacyjnym - wynika z założeń projektu rozporządzenia w tej sprawie. Droga ta, jak poinformowano, ma być alternatywnym korytarzem w stosunku do autostrady A2.

Chodzi o założenia projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Nowa droga ma odciążyć ruch na A2

Projekt ten, jak przekazano w wykazie prac rządu, modyfikuje wykaz inwestycji towarzyszących, do którego dopisana ma zostać budowa drogi krajowej na odcinku Warszawa – Centralny Port Komunikacyjny. Droga ta - jak wskazano - ma być alternatywnym korytarzem drogowym w stosunku do autostrady A2, łączącym Centralny Port Komunikacyjny z Warszawą. Ponadto do wykazu dopisana ma zostać budowa obwodnicy Guzowa, a także budowa drogi na odcinku od węzła Terminal Centralnego Portu Komunikacyjnego do Żyrardowa.

Co jeszcze rząd ma w planach?

Rząd chce też dopisać do wykazu budowę linii kolejowej Grodzisk Mazowiecki Radońska – Centralny Port Komunikacyjny. Stacja Grodzisk Mazowiecki Radońska ma jednocześnie zostać rozbudowana. W ocenie rządu przyczyni się to do zwiększenia dostępności transportowej nowego lotniska krajowego przy jednoczesnym zmniejszeniu wykluczenia transportowego.

Ponadto w projekcie ma też zostać doprecyzowane, że podmiotem odpowiedzialnym za budowę układu zasilania trakcyjnego dla niektórych odcinków linii kolejowych jest PGE Energetyka Kolejowa Operator, a nie PGE Energetyka Kolejowa. Ma to związek z wydzieleniem działalności dystrybucyjnej energii elektrycznej z jednej spółki do drugiej.

Kiedy rozporządzenie będzie gotowe?

Projekt rozporządzenia w tej sprawie ma zostać przyjęty przez rząd w III kw. br.

Spółka CPK należy w 100 proc. do Skarbu Państwa; odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska, w ramach której ma powstać m.in. system Kolei Dużych Prędkości i centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią. Budowa portu ma rozpocząć się w 2026 r., a w 2032 r. ma on zostać oddany do użytku.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: budowa drogitransportinfrastrukturaCPK
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