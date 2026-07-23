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Polacy coraz częściej wybierają kolej. W maju Polregio przewiozło najwięcej pasażerów od 10 lat

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 10:54
Polacy coraz częściej wybierają kolej. Polregio przewiozło najwięcej pasażerów od 10 lat
Polacy coraz częściej wybierają kolej. Polregio przewiozło najwięcej pasażerów od 10 lat/Materiały prasowe
Polregio w pierwszym półroczu br. przewiozło 50,9 mln pasażerów, czyli o 200 tys. więcej niż przed rokiem - poinformowała w czwartek spółka. Najwięcej podróżnych przewieziono w maju; liczba pasażerów wyniosła wtedy 9,1 mln, co było jednocześnie najlepszym majowym wynikiem przewoźnika od 10 lat.

Kolej bije rekordy popularności

Spółka podkreśliła, że wzrosty odnotowano także w II kwartale – w kwietniu, maju i czerwcu br. na pokładzie pociągów przewoźnika podróżowało o ponad 400 tys. osób więcej niż w takim samym okresie w 2025 r.

Największe wzrosty w ciągu ostatnich 6 miesięcy odnotowano w województwie łódzkim, gdzie liczba pasażerów zwiększyła się o ponad 12 proc. rdr. Wzrost liczby pasażerów był notowany też m.in. w woj. zachodniopomorskim (wzrost o 9,5 proc.) oraz warmińsko-mazurskim (wzrost o 5,6 proc.).

Co wpływa na wzrost liczby pasażerów?

Polregio podkreśliło, że rezultaty są efektem powiększającej się oferty - od kilku miesięcy podróżni mogą korzystać m.in. z nowych połączeń na trasach Chorzew Siemkowice-Łódź Kaliska czy przywróconych kursów na odcinku Olsztyn-Korsze-Ełk.

Przewoźnik przypomniał, że w połowie czerwca uruchomił regularne połączenia na trasach Białystok – Łomża, Nowy Sącz – Marcinkowice a także Bydgoszcz - Ciechocinek.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce; jego udział w rynku wynosi ok. 25 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. plus jeden udział), a pozostałymi udziałowcami - samorządy wojewódzkie. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża ponad 2 tys. pociągów, a w weekendy przeszło 1450 składów zamawianych przez urzędy marszałkowskie.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: transportkolejprzewozy
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