Kolej bije rekordy popularności

Spółka podkreśliła, że wzrosty odnotowano także w II kwartale – w kwietniu, maju i czerwcu br. na pokładzie pociągów przewoźnika podróżowało o ponad 400 tys. osób więcej niż w takim samym okresie w 2025 r.

Największe wzrosty w ciągu ostatnich 6 miesięcy odnotowano w województwie łódzkim, gdzie liczba pasażerów zwiększyła się o ponad 12 proc. rdr. Wzrost liczby pasażerów był notowany też m.in. w woj. zachodniopomorskim (wzrost o 9,5 proc.) oraz warmińsko-mazurskim (wzrost o 5,6 proc.).

Co wpływa na wzrost liczby pasażerów?

Polregio podkreśliło, że rezultaty są efektem powiększającej się oferty - od kilku miesięcy podróżni mogą korzystać m.in. z nowych połączeń na trasach Chorzew Siemkowice-Łódź Kaliska czy przywróconych kursów na odcinku Olsztyn-Korsze-Ełk.

Przewoźnik przypomniał, że w połowie czerwca uruchomił regularne połączenia na trasach Białystok – Łomża, Nowy Sącz – Marcinkowice a także Bydgoszcz - Ciechocinek.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce; jego udział w rynku wynosi ok. 25 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. plus jeden udział), a pozostałymi udziałowcami - samorządy wojewódzkie. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża ponad 2 tys. pociągów, a w weekendy przeszło 1450 składów zamawianych przez urzędy marszałkowskie.