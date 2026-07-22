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4,7 tys. km nowych linii i szybkie pociągi. "Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie"

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 11:49
Warszawa, 22.07.2026. Premier Donald Tusk podczas wydarzenia „Najnowocześniejsza w Europie - #NaszaKolej!” na dworcu kolejowym Warszawa Zachodnia
Warszawa, 22.07.2026. Premier Donald Tusk podczas wydarzenia „Najnowocześniejsza w Europie - #NaszaKolej!” na dworcu kolejowym Warszawa Zachodnia/PAP
Polska ma zyskać tysiące kilometrów nowych torów i sieć kolei dużych prędkości. Według premiera Donalda Tuska realizacja programu Zintegrowanej Sieci Kolejowej pozwoli zwiększyć liczbę podróży koleją do 800 mln rocznie.

"Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie"

- Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady (...) Nazwaliśmy to Zintegrowaną Siecią Kolejową - powiedział Tusk w środę podczas wspólnej konferencji prasowej w Warszawie. Brali w niej udział także szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak oraz wiceminister Piotr Malepszak.

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Zintegrowana Sieć Kolejowa

Premier poinformował, że program inwestycyjny w ramach Zintegrowanej Sieci Kolejowej zakłada budowę 2,7 tys. km linii dla Kolei Dużych Prędkości (KDP) oraz ponad 2 tys. km konwencjonalnych szlaków kolejowych. Dodatkowo zmodernizowanych ma zostać 5,6 tys. km istniejących linii. Pociągi - jak dodał Donald Tusk - na liniach KDP będą mogły jeździć z maksymalną prędkością 350 km/h.

Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych

- Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych - zapowiedział szef rządu. Zgodnie z danymi GUS, według stanu na 1 stycznia 2025 r., w Polsce było 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu.

800 mln pasażerów rocznie

Premier wskazał też, że program ZSK to „setki miliardów złotych”. - Doprowadzimy do tego, że podróż koleją będzie najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się dla Polek i Polaków. To oznacza, że kiedy zakończymy ten wielki projekt ZSK, to w ciągu roku powinniśmy przewieźć blisko 800 milionów pasażerów tu w Polsce - podkreślił Tusk.

- Polska kolej to wygodniej, szybciej i więcej. Wygodniej, bo będziemy dysponowali najnowocześniejszym taborem. Więcej, bo więcej połączeń, zdecydowanie więcej połączeń w całym kraju i szybciej, bo (...) będziemy mieli najszybszą kolej w Europie - podkreślił Donald Tusk. Dodał, że przez całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: kolejszybka kolejZintegrowana Sieć Kolejowa
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