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Ważna informacja dla pasażerów. Pociągi do Berlina pojadą inaczej

oprac. Łucja Orzeł
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dzisiaj, 11:36
Ważna informacja dla pasażerów. Pociągi do Berlina pojadą inaczej
Ważna informacja dla pasażerów. Pociągi do Berlina pojadą inaczej/Shutterstock
Od 10 lipca do 25 sierpnia podróżujący pociągami PKP Intercity na trasie do i z Berlina powinni przygotować się na utrudnienia. Na odcinku między Berlinem a Frankfurtem nad Odrą część przejazdów zostanie obsłużona przez autobusy zastępcze. Zmiany wynikają z remontu infrastruktury kolejowej prowadzonego po niemieckiej stronie.

Zmiany na trasie do Berlina. Część kursów zastąpią autobusy

Intercity wyjaśniło, że przystanki zastępczej komunikacji autobusowej znajdują się przed dworcem Frankfurt (Oder) oraz obok budynku dworca Berlin Hauptbahnhof od strony ulicy Invalidenstrasse.

Autobus komunikacji zastępczej na terenie Berlina zatrzymuje się wyłącznie w sąsiedztwie stacji Berlin Hauptbahnhof.

Zachęcamy do weryfikacji godzin kursowania oraz stacji odjazdu/przyjazdu pociągu/autobusu zastępczego w wyszukiwarce połączeń eIC lub aplikacji mobilnej z uwagi na możliwe zmiany w tym zakresie” - podkreślił przewoźnik.

Pasażerowie powinni sprawdzać aktualne godziny połączeń

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i Intercity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express Intercity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express Intercity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

W ubiegłym roku spółka przewiozła 89,2 mln pasażerów. Przewoźnik szacuje, że w 2026 r. z jego usług skorzysta 96 mln osób.

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Źródło: PAP
oprac. Łucja Orzeł

Redaktorka z doświadczeniem i pasją, z mediami związana od kilkunastu lat, na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tematy lifestyle’owe. Łączy sprawdzone informacje z agencji prasowych z własnymi ustaleniami, tworząc treści rzetelne, precyzyjne i przystępne dla czytelników. Z łatwością porusza zarówno poważne, jak i lżejsze tematy, przyciągając uwagę i budując pełny obraz rzeczywistości.

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Tematy: PKP IntercityBerlin
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