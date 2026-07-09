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PKP Cargo przyspiesza restrukturyzację. Akcjonariusze zgodzili się na podwyższenie kapitału o 1,2 mld zł

Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska
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dzisiaj, 15:54
Zabierzów,,Poland,-,September,19,,2025:,Pkp,Cargo,Train
pkp cargo, pociąg/Shutterstock
PKP Cargo chce zakończyć proces restrukturyzacji do 2027 roku i przyspieszyć spłatę zadłużenia. Spółka uzyskała zgodę akcjonariuszy na podwyższenie kapitału o 1,2 mld zł, a po słabym początku roku notuje poprawę wyników przewozowych.

Jak wynika z przesłanego komunikatu prasowego, PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji, chce szybciej zakończyć proces naprawczy i wrócić do inwestycji. Kluczowym elementem planu jest emisja akcji, która ma pozwolić pozyskać środki na spłatę części zobowiązań.

PKP Cargo przyspiesza restrukturyzację. Emisja akcji ma pomóc spłacić dług

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 26 czerwca 2026 r. przyjęto uchwały umożliwiające podwyższenie kapitału zakładowego spółki o 1,2 mld zł. PKP Cargo zakłada, że dzięki temu zadłużenie zostanie spłacone do końca 2027 r. Obecne założenia są znacznie krótsze niż pierwotny harmonogram. Wcześniejsze propozycje układowe zakładały zakończenie spłaty zobowiązań dopiero w 2036 r.

„Naszym celem jest uwolnienie Spółki od zadłużenia i szybkie wejście w fazę rozwoju. Chcę, by mówiono – PKP CARGO Spółka w rozwoju, nie w restrukturyzacji. Ten dopisek ciąży nam i utrudnia pójście naprzód” – powiedział cytowany w komunikacie Zbigniew Prus, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

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PKP Cargo przygotowuje emisję akcji i rozmawia z wierzycielami

Przyjęcie uchwał przez akcjonariuszy pozwala spółce rozpocząć realizację kolejnego etapu planu restrukturyzacyjnego. Emisja akcji ma być skierowana zarówno do strategicznego akcjonariusza – PKP S.A. – jak i obecnych akcjonariuszy w ramach oferty z prawem poboru.

„Przyjęcie przez NWZA uchwały o podwyższeniu kapitału o 1,2 mld PLN, daje perspektywę na szybkie zakończenie procesu sanacyjnego. To dla Spółki ogromna szansa na uwolnienie się od ciężaru zadłużenia i przejście do działań w zakresie rozwoju i akwizycji” – podkreślił Michał Łotoszyński, Członek Zarządu ds. finansowych PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

Spółka prowadzi obecnie rozmowy z wierzycielami. 30 czerwca 2026 r. złożyła w sądzie zaktualizowane propozycje układowe. Zakładają one m.in. spłatę wierzycieli finansowych w gotówce zamiast wcześniejszego rozwiązania polegającego na konwersji zadłużenia na akcje. Konwersja wierzytelności na akcje miałaby dotyczyć jedynie wybranych podmiotów kolejowych kontrolowanych przez Skarb Państwa.

Rynek przewozów kolejowych odbija po słabym początku roku

PKP Cargo wskazuje, że poprawia się sytuacja na rynku kolejowych przewozów towarowych. W kwietniu 2026 r. masa przewiezionych towarów w Polsce wzrosła rok do roku o 6,54 proc., do 18,36 mln ton, a w maju zwiększyła się o 6,08 proc., do 19,13 mln ton.

Spółka zwiększyła także udział w rynku. Według danych po maju 2026 r. udział PKP Cargo w przewozach liczonych masą wyniósł 27,4 proc., wobec 26,28 proc. rok wcześniej. Jeszcze lepiej wyglądały dane dotyczące pracy przewozowej. W maju 2026 r. wyniosła ona 5,16 mld tono-km, co oznacza wzrost o 10,43 proc. rok do roku. W kwietniu było to 4,92 mld tono-km, czyli o 9,74 proc. więcej niż rok wcześniej.

PKP Cargo czeka na zamknięcie układu z wierzycielami

Spółka zakłada, że do końca sierpnia 2026 r. przedstawi ostateczne propozycje układowe, a następnie zostaną one ocenione przez Radę Wierzycieli. Jeżeli proces przebiegnie zgodnie z harmonogramem, PKP Cargo chce zamknąć restrukturyzację w 2027 r. i przejść z etapu stabilizacji finansowej do inwestycji oraz rozwoju działalności.

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Źródło: Informacja prasowa
Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska

Specjalizuje się w tematach z pogranicza bezpieczeństwa, finansów i technologii. Publikuje w serwisach Grupy INFOR, m.in. na Dziennik.pl i Forsal.pl.

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Tematy: inwestycjekolejerestrukturyzacjaPKP Cargo
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