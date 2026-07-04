Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad nowelizacją rozporządzenia ws. wykazu dokumentów publicznych. Chodzi o dostosowanie zabezpieczeń technicznych karty parkingowej do wymogów wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2841 z dnia 23 października 2024 r. w sprawie ustanowienia europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością i europejskiej karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami (Dz. Urz. L UE L 2024/2841 z 14.11.2024).

Wykreślenie karty parkingowej z katalogu dokumentów publicznych trzeciej kategorii

Projekt zakłada wykreślenie karty parkingowej z katalogu dokumentów publicznych trzeciej kategorii. Zmiana ma dostosować polskie przepisy do unijnych regulacji wprowadzających jednolity wzór europejskiej karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami. Jak wskazano w przyczynach i potrzebie planowanego projektu, zmiana ta jest związana z wdrożeniem unijnej dyrektywy z października 2024 r., która ustanawia europejską kartę osoby z niepełnosprawnością oraz europejską kartę parkingową. Nowe dokumenty mają obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich od 5 czerwca 2028 r. Szczegółowe wymagania techniczne i zabezpieczenia nowych kart zostaną określone w aktach wykonawczych przygotowywanych przez instytucje UE.

Wykreślenie karty parkingowej z katalogu dokumentów trzeciej kategorii spowoduje:

uniknięcie dublowania kosztów,

pozostawienie dotychczasowego wzoru karty parkingowej do czasu wymiany na wzór europejski,

przeprowadzenie wszystkich procedur związanych z wyborem wykonawcy karty wg. wzoru europejskiego,

wprowadzenie jednorazowej, skoordynowanej zmiany wszystkich regulacji dotyczących karty parkingowej w terminie wynikającym z Dyrektywy (UE) 2024/2841.

Rząd chce uniknąć podwójnych kosztów

Resort rodziny wskazał, że obecna karta parkingowa nie spełnia minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczeń dokumentów publicznych określonych w ustawie o dokumentach publicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mogłaby być wydawana tylko do 12 lipca 2026 r. Dostosowanie jej do krajowych wymogów oznaczałoby konieczność przygotowania nowego wzoru tylko na krótki okres. Następnie karta parkingowa musiałaby zostać ponownie zmieniona, aby spełnić wymagania unijne. Nowe wzory europejskiej karty mają obowiązywać od 5 czerwca 2028 r. W ocenie projektodawców oznaczałoby to podwójne wydatki z budżetu państwa, konieczność dwukrotnego wyboru producenta kart oraz dodatkowe obowiązki organizacyjne dla zespołów wydających dokumenty.

Obecne karty parkingowe pozostaną w użyciu

Po wykreśleniu karty parkingowej z wykazu dokumentów publicznych obecny wzór będzie obowiązywał do czasu wprowadzenia jednolitej europejskiej karty. Ministerstwo podkreśliło, że pozwoli to uniknąć zamieszania wśród osób z niepełnosprawnościami oraz przeprowadzić jedną, skoordynowaną wymianę dokumentów zgodnie z terminami wynikającymi z prawa Unii Europejskiej.

Komu przysługuje karta parkingowa

Karta parkingowa przysługuje osobom z niepełnosprawnościami mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją takich osób. Posiadacz karty parkingowej może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju w zakresie określonym przepisami. Przepis ten stosuje się również do kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową.

Za projekt odpowiedzialne jest MRPiPS. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2026 r.