Zmiany w systemie ochrony zdrowia

Trwa wspólna konferencja ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, prezesa NFZ Filipa Nowaka oraz rzecznika praw pacjenta pacjenta Bartłomieja Chmielowca, podczas której przedstawiają propozycje zmian w systemie ochrony zdrowia. Chodzi o trzy główne obszary zmian: nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń oraz organizacji pracy szpitali. W odniesieniu do patologii płacowych, ministerstwo chce ukrócić dysproporcje w zarobkach lekarzy oraz przedstawić regulacje uszczelniające system kontraktowania. Część ze zmian musi zostać przeprowadzona na poziomie ustawowym. Jednak te, które będzie można podjąć na poziomie Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia czy NFZ mają zostać podjęte natychmiastowo.

Ministra zdrowia podczas konferencji podkreśliła, że dzisiaj wysyła jasny sygnał do wszystkich obywateli. - Polską ochronę zdrowia tworzą ludzie, którzy są na co dzień zaangażowani i odpowiedzialni. Każdego dnia wykonują swoją pracę z poczuciem misji. (...) Nie możemy jednak udawać, że system jest wolny od wad, bo tak nie jest - mówiła

Wskazała, że przez lata narastały niedoskonałości, które stworzyły przestrzeń do nadużyć. Jak oceniła, przez wiele lat brakowało politycznej zgody na odważne i konkretne decyzje. - Zamiast zmian często obserwowaliśmy wzajemne przerzucanie odpowiedzialności - dodała.

Ministra przekazała, że zespół ekspertów opracował pakiet zmian. Stanowią one, jak tłumaczyła, "odpowiedź na potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa pacjentów i odbudowy zaufania do systemu".

Po pierwsze, kominy płacowe. Dziś potrzebujemy pełnej wiedzy, rzetelnej analizy i konkretnych decyzji. Pierwszy krok został już wykonany, czyli ustawa, która umożliwi gromadzenie danych na podstawie numeru PESEL, prawa wykonywania zawodu, czeka już jedynie na podpis prezydenta - stwierdziła Jolanta Sobierańska-Grenda na konferencji prasowej.

Maksymalne poziomy wynagrodzeń

Jednym z głównych obszarów reform mają być wydatki na wynagrodzenia dla personelu medycznego. - Wprowadzimy maksymalne poziomy wynagrodzeń zarówno indywidualnych, jak również tych maksymalnych wydatków, których spodziewamy się czy rekomendujemy w ramach budżetu szpitali ze środków, które przekazujemy z NFZ - zapowiedziała minister zdrowia.

Przypomniała, że obecnie maksymalny udział kosztów wynagrodzeń w budżetach szpitali ze środków, które przekazuje NFZ to średnio 81,3 proc. - Rekomendacje od AOTMiT, których oczekuję do końca sierpnia powinny uwzględniać siedem poziomów szpitali, które dzisiaj mamy ze względu na ich specyfikę dotyczącą personelu, zabiegowych, bądź niezabiegowych świadczeń, szpitali monoprofilowych - zaznaczyła minister zdrowia.

Szefowa resortu zdrowia poinformowała, że maksymalne wynagrodzenie dla pracownika medycznego będzie wynosić 240 zł brutto za godzinę. Wyjaśniła, że kwota jest wskaźnikiem, który resort przyjmuje „jako przelicznik do etatu”. Dopytywana przez dziennikarzy potwierdziła, że maksymalne wynagrodzenie będzie dotyczyć zarówno pracowników na etatach jak i tych na kontraktach.

Kolejnym krokiem będzie jawność wyników konkursów na świadczenia medyczne przez szpitale. Chcemy, żeby podmiot leczniczy, szpital, który pracuje w oparciu o pieniądze z NFZ, ogłaszał, za ile i na jakich zasadach zatrudnił przedsiębiorcę, który będzie świadczył usługi medyczne — zapowiedziała.

Ograniczenia dla lekarzy - obowiązkowe zatrudnienie co najmniej na pół etatu w jednym miejscu

Sobierańska-Grenda zapowiedziała pełną kontrolę tzw. procederów walizkowych, czyli sytuacji, kiedy lekarze pracują w kilku szpitalach, wykonując wysoko wycenione procedury. Oprócz tego podmioty lecznicze, czyli m.in. szpitale, nie będą mogły zawierać umów z tak zwanymi spółkami. - - podkreśliła.

Wprowadzone zostaną rzeczywiste grafiki pracy. Ma to się przyczynić do transparentności wynagrodzeń, bezpiecznej organizacji pracy i stabilniejszemu finansowaniu szpitali.

Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy - wyjaśniła ministra.

Ultimatum premiera Donalda Tuska

W piątek 3 lipca premier Donald Tusk postawił ministrze zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grendzie ultimatum – albo przedstawi satysfakcjonujący go plan reformy systemu ochrony zdrowia albo zostanie zdymisjonowana razem z prezesem NFZ Filipem Nowakiem. Tego samego dnia w związku z aferą w Szpitalu Południowym zdymisjonowane zostały wiceprezydentki Warszawy – Renata Kaznowska, uważana za jedną z ważniejszych postaci stołecznego ratusza, oraz Aldona Machnowska-Góra.

Jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących, precyzyjnych rekomendacji, to w środę podejmę odpowiednie decyzje. Także personalne. (…) Nie będę potrzebował ani tygodnia, ani dni, ani nawet wielu godzin, żeby podjąć decyzję. Przyszły tydzień będzie w tej kwestii rozstrzygający – mówił podczas piątkowej konferencji prasowej Tusk.

Reforma ma być odpowiedzią na ostatnie informacje, które ujawniły kolejne patologie w systemie ochrony zdrowia. Zaczęło się od Warszawskiego Szpitala Południowego, gdzie dwudziestoparoletni radny KO sprawował jednocześnie funkcję koordynatora SOR-u nie mając nawet specjalizacji i zarobił w ciągu roku 1,6 mln zł. Jednak na tym się nie skończyło. Pojawiały się kolejne doniesienia o kolejnych szpitalach: nieformalne saloniki VIP dla polityków, preferencyjne traktowanie członków partii rządzących czy zarobki medyków wynoszące ponad 26 tys. zł za godzinę.