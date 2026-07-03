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Będą dymisje? Premier Tusk postawił ultimatum resortowi zdrowia i NFZ

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 13:38
[aktualizacja dzisiaj, 14:22]
Będą dymisje? Premier Tusk postawił ultimatum resortowi zdrowia i NFZ
Będą dymisje? Premier Tusk postawił ultimatum resortowi zdrowia i NFZ/PAP
Donald Tusk postawił resortowi zdrowia i NFZ ultimatum. Premier oświadczył, że do wtorku oczekuje precyzyjnych propozycji naprawy systemu ochrony zdrowia, a ich brak może skutkować decyzjami personalnymi.

Premier chce uporania się z "oburzającymi praktykami"

Podczas konferencji prasowej szef rządu zaznaczył, że oczekuje od Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia rozwiązań, które „uporają się z najbardziej oburzającymi praktykami”. Wskazał na trzy problemy: tzw. saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek do świadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych medyków.

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- Dla Narodowego Funduszu Zdrowia i dla Ministerstwa Zdrowia zadanie jest proste. To zjawisko musi zniknąć zgodnie z prawem, z konstytucją i z przyzwoitością. Dostęp do usług medycznych w publicznej ochronie zdrowia powinien być równy i zależny od tego, kto kiedy zapisał się do kolejki, (...) a nie od znajomości - powiedział Tusk. - To musi się skończyć. Jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących, precyzyjnych rekomendacji, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne - zaznaczył.

Centralna e-rejestracja

Donald Tusk powiedział też, że trwają dalsze prace nad centralną e-rejestracją. To system, w którym będą dostępne wszystkie wolne terminy świadczeń, w całym kraju.

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- Wydałem polecenie, żeby te prace skrócić do minimum. Centralna e-rejestracja, dzięki której będzie transparentna kolejka, musi zacząć działać najpóźniej do końca roku - podkreślił premier.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: Donald TuskNFZcentralna e-rejestracja
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