Forsal logo

Afera w Szpitalu Południowym. Dymisje dwóch zastępczyń prezydenta Warszawy

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 11:28
[aktualizacja dzisiaj, 12:26]
Afera w Szpitalu Południowym. Dymisje dwóch zastępczyń prezydenta Warszawy
Afera w Szpitalu Południowym. Dymisje dwóch zastępczyń prezydenta Warszawy/Dziennik Gazeta Prawna
W związku z ostatnią aferą w Warszawskim Szpitalu Południowym, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przyjął dymisje swoich zastępczyń Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. Dodał, że politycy nie będą zasiadać w żadnych miejskich spółkach, zarządach i radach nadzorczych.

Dymisje dwóch zastępczyń prezydenta Warszawy

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował w piątek o decyzjach personalnych w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Jak ocenił, jego odpowiedzialnością jest "wyciągnięcie wniosków i naprawienie sytuacji".

Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je – przekazał.

Prezydent stolicy dodał, że nie rozstrzyga o żadnej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania i odpowiedzialność są wyższe niż w życiu prywatnym. – Z moimi obiema współpracownicami dzisiaj się żegnam, to nie były łatwe decyzje – powiedział.

Trzaskowski: politycy nie będą zasiadać w miejskich spółkach

Prezydent Warszawy zapowiedział zmiany w spółkach miejskich. Jak wskazywał, "kwestia upartyjnienia publicznych spółek od lat budzi uzasadnione emocje i wątpliwości opinii publicznej". Przypomniał, że już wcześniej podjął decyzję, by w radach nadzorczych spółek medycznych nie mogli zasiadać członkowie partii politycznych.

Dzisiaj idę o krok dalej. Standard dotyczący odpartyjniania zostanie rozszerzony na pozostałe miejskie spółki, zarządy i rady nadzorcze, aby nie było wątpliwości, że partyjna polityka może wpływać na kontrolę nad spółkami - poinformował Trzaskowski.

Jak dodał, "zasada będzie bardzo prosta". - Osoby, które zasiadają w zarządach i radach nadzorczych otrzymują czas do końca lipca na jasną decyzję - albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii - podkreślił.

Dymisja Renaty Kaznowskiej to polityczne zaskoczenie? Wielu widziało w niej następcę Trzaskowskiego
Dymisja Renaty Kaznowskiej to polityczne zaskoczenie? Wielu widziało w niej następcę Trzaskowskiego

Kaznowska: odchodzę bez żalu i złych emocji

Chwilę po ogłoszeniu decyzji, Renata Kaznowska w opublikowanym oświadczeniu zapewniła, że odchodzi bez żalu i złych emocji. - Jestem dumna z mojej ponad 30 letniej pracy na rzecz mojego miasta. Niech dalej się rozwija, rośnie w siłę i pięknieje - napisała.

Sprawa szpitala Południowego z pewnością się wyjaśni. Mam nadzieję, że skorzysta na tym cały system ochrony zdrowia w Polsce - podkreśliła była wiceprezydentka.

Również Aldona Machnowska-Góra odniosła się do swojej rezygnacji. Jak oceniła, swoje 8 lat w warszawskim zarządzie kończy z "poczuciem dobrze wykonanej pracy."

Kultura, pomoc społeczna, rozwój mieszkalnictwa, dialog z NGO, rewitalizacja, USC, zabytki, pomoc Powstańcom Warszawskim, równe traktowanie wszystkich - to były trudne i piękne zadania. Zrealizowane ze świetnymi zespołami w Ratuszu i partnerami społecznymi. Bardzo Wam dziękuję! - wymieniała.

Jednocześnie zapewniła, że sprawa Szpitala Południowego jest dla niej szokująca. - Nie mam poczucia winy, ale mam poczucie odpowiedzialności - dodała.

Nieprawidłowości w warszawskim szpitalu

Po publikacji portalu Zero.pl dotyczącej lekarza Dawida Kacprzyka prokuratura wszczęła dwa śledztwa – jedno dotyczące oszustwa a drugie dotyczące nadużycia. Według ustaleń serwisu, Kacprzyk pełniąc funkcję koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Południowym oraz będąc radnym Koalicji Obywatelskiej w warszawskim Ursusie, miał on w trakcie specjalizacji z anestezjologii uzyskać w ubiegłym roku wynagrodzenie sięgające 1,6 mln zł. Portal informował również o możliwym uprzywilejowanym traktowaniu polityków KO, którzy na kierowanym przez niego oddziale mieli być przyjmowani poza kolejnością, a niezbędne badania wykonywano im niemal natychmiast po rejestracji. Portal informował też o istnieniu specjalnego pokoju, w którym na udzielenie świadczeń mogli czekać politycy KO.

W poniedziałek Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, a kilka dni później zrzekł się mandatu radnego. Przekazał również szpitalowi pół miliona złotych, które wcześniej zostały mu wypłacone, lecz ze względu na problemy księgowe placówka musiała zwrócić te środki.

Obecnie w Szpitalu Południowym prowadzone są kontrole zlecone przez warszawski ratusz oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Własne postępowanie prowadzi Naczelna Izba Lekarska. Działania szpitala skontroluje również Państwowa Inspekcja Pracy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął decyzję o odwołaniu zarządu i rady nadzorczej szpitala.

Kolejny raz głośno się zrobiło po tekście zero.pl o funkcjonowaniu szpitalnego prosektorium. Chodzi m.in. o pobieranie pieniędzy przez koordynatora prosektorium, za nieuzasadnione usługi, czy nakłaniania rodzin zmarłych do skorzystania z konkretnego zakładu pogrzebowego. Również w związku z tymi doniesieniami prokuratura wszczęła śledztwo.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraAfera w Szpitalu Południowym. Dymisje dwóch zastępczyń prezydenta Warszawy »
Tematy: WarszawaRafał Trzaskowskirezygnacjadymisja
Powiązane
Zarobki lekarzy pod lupą. UODO ostrzega: informacje o wynagrodzeniach konkretnych osób będzie wiązać się z ryzykiem ich profilowania
Zarobki lekarzy pod lupą. UODO ostrzega: informacje o wynagrodzeniach konkretnych osób będą wiązać się z ryzykiem ich profilowania
Zarobki lekarzy pod lupą. Co dalej z ustawą wiążącą wynagrodzenia medyków z numerem pesel?
Zarobki lekarzy pod lupą. Senat dał zielone światło dla ustawy wiążącej wynagrodzenia medyków z numerem PESEL
Piotr Skiba
Prokuratura wszczęła dwa śledztwa w sprawie Warszawskiego Szpitala Południowego. Chodzi o oszustwo i nadużycie
Nie przegap
Polski MiG-29
Czy brak polskich MiGów-29 to poważna strata dla Kijowa? Ukraińcy komentują
Kolejka do stacji paliw w Sankt Petersburgu - rodzinnym mieście Putina
Sondaże pokazują, że Rosjanie są wściekli na Putina. "To przypomina upadek ZSRR"
Renata Kaznowska w Szpitalu Południowym. Po lewej Jarosław Jóźwiak (zdymisjonowany w 2016 roku, były wiceprezydent), po prawej Rafał Trzaskowski.
Dymisja Renaty Kaznowskiej to polityczne zaskoczenie? Wielu widziało w niej następcę Trzaskowskiego
Afera w Szpitalu Południowym. Dymisje dwóch zastępczyń prezydenta Warszawy
Afera w Szpitalu Południowym. Dymisje dwóch zastępczyń prezydenta Warszawy
Zdjęcie które opublikował płk Murachowski
Alarm dla Krymu. Pułkownik ujawnił, że Rosjanie szykują się na ukraiński desant
lpg, diesel, benzyna, ceny paliw, paliwo
Tańsze paliwo od lipca? Projekt obniżki VAT, akcyzy i podatku detalicznego
ESP Młoty. Co dalej z budową?
Dokończą elektrownię z czasów Gierka. Cała wieś zniknie pod wodą
Będą dymisje? Premier Tusk postawił ultimatum resortowi zdrowia i NFZ
Będą dymisje? Premier Tusk postawił ultimatum
Polecamy
Coraz więcej optymizmu w gospodarstwach domowych. Nowe dane CBOS
Coraz więcej optymizmu w gospodarstwach domowych. Nowe dane CBOS
Premier wyznaczył granicę pomocy dla Ukrainy. "Polska ma obowiązki ws. wschodniej granicy UE"
Premier wyznaczył granicę pomocy dla Ukrainy. "Polska ma obowiązki ws. wschodniej granicy UE"
Telefon i tablet mogą zaszkodzić najmłodszym. Nowe zalecenia naukowców
Telefon i tablet mogą zaszkodzić najmłodszym. Nowe zalecenia naukowców
Boom turystyczny w Polsce. Hotele przyjęły ponad 28 mln gości
Boom turystyczny w Polsce. Hotele przyjęły ponad 28 mln gości
Lex szarlatan. Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta
"Lex szarlatan" uchwalone. Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy?
Rolnik z dokumentami
Taniej po pieniądze na gospodarstwo. ARiMR dopłaca do kredytów, pula idzie w miliony
Paszport polski na tle mapy, z paszportu wysunięte banknoty, a po prawej model samolotu
Usługa Odyseusz w mObywatelu. Zgłoś podróż za granicę bezpośrednio w aplikacji
Przed złotym trudne miesiące? Analityk wskazuje największe zagrożenia
Przed złotym trudne miesiące? Analityk wskazuje największe zagrożenia
Kraj
Będą dymisje? Premier Tusk postawił ultimatum resortowi zdrowia i NFZ
Będą dymisje? Premier Tusk postawił ultimatum resortowi zdrowia i NFZ
Premier wyznaczył granicę pomocy dla Ukrainy. "Polska ma obowiązki ws. wschodniej granicy UE"
Premier wyznaczył granicę pomocy dla Ukrainy. "Polska ma obowiązki ws. wschodniej granicy UE"
Renata Kaznowska w Szpitalu Południowym. Po lewej Jarosław Jóźwiak (zdymisjonowany w 2016 roku, były wiceprezydent), po prawej Rafał Trzaskowski.
Dymisja Renaty Kaznowskiej to polityczne zaskoczenie? Wielu widziało w niej następcę Trzaskowskiego
Paszport polski na tle mapy, z paszportu wysunięte banknoty, a po prawej model samolotu
Usługa Odyseusz w mObywatelu. Zgłoś podróż za granicę bezpośrednio w aplikacji
Afera w Szpitalu Południowym. Dymisje dwóch zastępczyń prezydenta Warszawy
Afera w Szpitalu Południowym. Dymisje dwóch zastępczyń prezydenta Warszawy
Kto wygrałby wybory w Polsce? Jest nowy sondaż
Kto wygrałby wybory w Polsce? Jest nowy sondaż
Ważna deklaracja z USA. Padły słowa o wojskach amerykańskich w Polsce
Ważna deklaracja z USA. Padły słowa o wojskach amerykańskich w Polsce
Miejsce postojowe, parking, auto, samochód
Koniec z piekłem w aucie podczas upałów. Nowy lakier chłodzi wnętrze zupełnie sam
Świat
Kolejka do stacji paliw w Sankt Petersburgu - rodzinnym mieście Putina
Sondaże pokazują, że Rosjanie są wściekli na Putina. "To przypomina upadek ZSRR"
Polski MiG-29
Czy brak polskich MiGów-29 to poważna strata dla Kijowa? Ukraińcy komentują
Iran zwiększa obecność wojskową nad Zatoką Perską. W tle strategiczna cieśnina Ormuz
Iran zwiększa obecność wojskową nad Zatoką Perską. W tle strategiczna cieśnina Ormuz
Zdjęcie które opublikował płk Murachowski
Alarm dla Krymu. Pułkownik ujawnił, że Rosjanie szykują się na ukraiński desant
Działania hybrydowe Rosji, konflikt na Bliskim Wschodzie – analiza zagrożeń dla granic zewnętrznych UE
Rosyjskie drony nad Europą. NATO ma problem z reakcją na nowe zagrożenie
Patriot
Ukraina apeluje o pociski do systemów Patriot. „Od szybkości działania partnerów zależy obecnie bezpośrednio ochrona ukraińskiej przestrzeni powietrznej”
Opening Ceremony for the Irish Presidency of the EU
„Putin przegrywa wojnę”. Zełenski o eskalacji rosyjskich ataków
Ukraina wyznaczy własny model akcesji do NATO
NATO wymienia flotę AWACS? Szwedzkie GlobalEye mają zastąpić amerykańskie samoloty
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj