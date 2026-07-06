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Lekarze ze specjalizacją, ochroniarze, sprzedawcy na targowiskach - zawody, gdzie średnia wieku przekracza 50 lat

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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dzisiaj, 12:33
Lekarze ze specjalizacją, ochroniarze, sprzedawcy na targowiskach - zawody, gdzie średnia wieku przekracza 50 lat
Lekarze ze specjalizacją, ochroniarze, sprzedawcy na targowiskach - zawody, gdzie średnia wieku przekracza 50 lat/Shutterstock
GUS opublikował nowe dane będące efektem prac eksperymentalnych. Według nich najwyższy średni wiek pracujących odnotowano wśród lekarzy specjalistów. Z drugiej strony znajdują się pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food oraz sportowcy.

Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe dane będące efektem prac eksperymentalnych. Opracowanie pozwala sprawdzić, jakie zawody wykonuje 14,1 mln osób pracujących oraz dodatkowo 1,4 mln osób świadczących pracę wyłącznie na podstawie umów-zleceń i podobnych umów cywilnoprawnych.

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Zawody o najwyższym średnim wieku pracujących

Jak zauważyli analitycy GUS, średni wiek osób pracujących w poszczególnych zawodach ujawnia istotne różnice w strukturze demograficznej. Najwyższy średni wiek odnotowano wśród lekarzy specjalistów (56 lat) oraz lekarzy dentystów specjalistów (55 lat).

W obu przypadkach średni wiek zbliża się do granicy wieku emerytalnego, co może zapowiadać przyszłą lukę pokoleniową w sektorze ochrony zdrowia – ocenili.

Podobnie wysokie wartości występują wśród kierowników w instytucjach opieki zdrowotnej. Przekroczenie progu 50 lat średniego wieku dotyczy szerokiego spektrum zawodów – od pielęgniarek z tytułem specjalisty, krawców, po oficerów pokładowych, rybaków i przedstawicieli władz publicznych.

Wśród zawodów o najwyższym średnim wieku można wymienić:

  • Lekarzy specjalistów – 56 lat;
  • Lekarzy dentystów specjalistów - 55 lat;
  • Kierowników w instytucjach opieki zdrowotnej, sprzedawców na targowiskach i bazarach oraz pracowników ochrony osób i mienia – 52 lata;
  • Pielęgniarki z tytułem specjalisty, sędziów, duchownych i osoby konsekrowane, techników analityki medycznej, ekonomistów – 51 lat.
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Gdzie średnia wieku pracujących jest najniższa?

Z drugiej jednak strony, analiza wieku osób pracujących wskazuje na wyraźną koncentrację młodszych roczników w zawodach charakteryzujących się wysoką mobilnością zatrudnienia lub krótszą ścieżką przygotowania zawodowego. Najniższy średni wiek – 29 lat – odnotowano wśród pracowników przygotowujących posiłki typu fast food oraz sportowców i dżokejów.

Odrębną grupę tworzą zawody z branży IT, takie jak programiści aplikacji, projektanci aplikacji sieciowych i multimediów, specjaliści ds. oprogramowania. Wśród tych grup średni wiek wynosi 34–36 lat.

Analiza mediany wieku pokazuje, że młody profil pracowników jest jeszcze bardziej wyraźny niż sugeruje sama średnia. W wielu zawodach mediana jest niższa od średniej o 2-3 lata – dotyczy to m.in. stewardów, kelnerów, programistów, specjalistów ds. sieci komputerowych i barmanów. Największą różnicę odnotowano wśród pracowników przygotowujących posiłki typu fast food, gdzie mediana jest niższa o 4 lata względem średniej – wyjaśniają analitycy GUS.

Wśród zawodów o najniższym średnim wieku można wymienić:

  • Pracowników przygotowujących posiłki typu fast food, sportowców i dżokejów – 29 lat;
  • Modeli i modelów, stewardów – 31 lat;
  • Kelnerów, demonstratorów wyrobów – 33 lata;
  • Pracowników call center, tancerzy, programistów aplikacji – 34 lata;
  • Projektantów aplikacji sieciowych i multimediów, fryzjerów, specjalistów od oprogramowania, projektantów i administratorów baz danych, choreografów, specjalistów ds. sieci komputerowych, analityków systemów komputerowych, barmanów, kosmetyczki – 35 lat.
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Jakie zawody wykonują kobiety poniżej 26 roku życia?

GUS przeanalizował także strukturę zawodów wykonywanych przez osoby młode, tj. w wieku poniżej 26. roku życia. Między kobietami i mężczyznami pojawiły się znaczne różnice, jeśli chodzi o podejmowane prace.

Wśród młodych kobiet dominują zawody związane z handlem detalicznym oraz obsługą klienta – sprzedawcy sklepowi i kasjerzy (18,3 proc. ogółu), inni pracownicy sprzedaży (2,4 proc. ogółu) oraz specjaliści do spraw sprzedaży (1,6 proc.). Zawody z tej grupy stanowią łącznie ponad 22 proc. pracujących kobiet w tej grupie wiekowej.

Znaczący udział mają również zawody związane z usługami estetycznymi i pielęgnacyjnymi:

  • Fryzjerki – 5,18 proc. ogółu,
  • kosmetyczki i zawody pokrewne – 1,8 proc. ogółu.

Kolejną liczną grupę stanowią zawody związane z sektorem gastronomicznym – kucharze (2,5 proc.), pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food (2 proc.), piekarze i cukiernicy (1,9 proc.) oraz kelnerzy (1,5 proc.).

Młode kobiety podejmują ponadto pracę w obszarze związanym z logistyką i gospodarką magazynową (magazynierzy i pokrewni (2,7 proc.)), obsługą administracyjną i biurową (3,9 proc.) oraz podstawową opieką medyczną – jako pielęgniarki bez specjalizacji lub w jej trakcie (1,8 proc.).

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Wśród młodych mężczyzn dominuje obsługa logistyczna

Z analizy GUS wynika, że wśród młodych mężczyzn (poniżej 26. roku życia) dominują zawody związane z obsługą logistyczną i transportową. Do najczęściej wybieranych zawodów należą magazynierzy (6,2 proc.) oraz kierowcy samochodów osobowych, dostawczych (1,7 proc.) i ciężarowych (2,2 proc.).

Drugą liczną grupę stanowią zawody techniczne i produkcyjne:

  • mechanicy pojazdów samochodowych (5,6 proc.),
  • elektrycy budowlani (2,9 proc.),
  • ślusarze (2,1 proc.),
  • ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali (1,9 proc.),
  • robotnicy budowlani robót wykończeniowych (1,8 proc.),
  • stolarze meblowi (1,7 proc.),
  • elektromechanicy i elektromonterzy (1,7 proc.).

Znaczący udział mają również zawody związane ze sprzedażą detaliczną. Sprzedawcy sklepowi i kasjerzy stanowią 3,7 proc., a kucharze - 1,7 proc.

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRegionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń od początku roku »
Tematy: GUSpracazawodytwoje finanse
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