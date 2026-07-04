Forsal logo

Świadczenia zdrowotne dla obywateli Ukrainy z ochroną czasową. Komu dokładnie przysługują w 2026 r.?

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 07:00
Świadczenia zdrowotne dla obywateli Ukrainy z ochroną czasową. Komu dokładnie przysługują w 2026 r.?
Świadczenia zdrowotne dla obywateli Ukrainy z ochroną czasową. Komu dokładnie przysługują w 2026 r.?/GazetaPrawna.pl
Od 5 marca 2026 r. obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski z Ukrainy po 23 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym – o ile posiadają numer PESEL ze statusem UKR – mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Jakim grupom dokładnie przysługują?

Świadczenia zdrowotne dla obywateli Ukrainy z ochroną czasową

Obywatele Ukrainy, którzy uciekli przed wojną po 2022 r., na terenie Unii Europejskiej mogą stać się beneficjentami ochrony czasowej. Od początku pełnoskalowej inwazji Polska udzieliła takiej pomocy ponad 2,2 mln osobom, co stanowi 30,5 proc. ogółu decyzji o przyznaniu ochrony czasowej w całej Unii Europejskiej.

W Polsce beneficjent ochrony czasowej jest zobowiązany złożyć odpowiedni wniosek do organu gminy w terminie 30 od dnia przekroczenia granicy. Na podstawie tego wniosku cudzoziemiec otrzymuje numer PESEL ze statusem UKR. Za legalny uznaje się również pobyt dziecka urodzonego na terytorium RP, którego rodzicem jest beneficjent ochrony czasowej, pod warunkiem, że dziecko nie posiada obywatelstwa polskiego ani obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Od 5 marca 2026 r. obywatele Ukrainy (oraz ich dzieci), którzy przybyli do Polski z Ukrainy po 23 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – o ile posiadają numer PESEL ze statusem UKR – mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Dotyczy to jednak trzech grup osób.

Co dalej z ochroną tymczasową dla Ukraińców? Komisja Europejska chce przedłużyć rozwiązanie na kolejny rok
Co dalej z ochroną tymczasową dla Ukraińców? Komisja Europejska chce przedłużyć rozwiązanie na kolejny rok

Beneficjenci ochrony czasowej w Polsce należący do grup podlegających szczególnej ochronie

Pierwszą grupą uprawnioną do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na NFZ są ci należący do grup podlegających szczególnej ochronie. Są to obywatele Ukrainy, którzy posiadają status beneficjenta ochrony czasowej, tzn. mają numer PESEL ze statusem UKR i:

  • byli ofiarą tortur lub gwałtu, lub
  • są w wieku do ukończenia 18. roku życia lub
  • posiadają zaświadczenie o zamieszkiwaniu w obiekcie zbiorowego zakwaterowania lub
  • są w okresie ciąży, porodu lub połogu.
Ważne zmiany dla pacjenta od 1 lipca 2026 r. Dzielone e-recepty wchodzą w życie
Ważne zmiany dla pacjenta od 1 lipca 2026 r. Dzielone e-recepty wchodzą w życie

Osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce

Obywatele Ukrainy posiadający status beneficjenta ochrony czasowej (status UKR), którzy nie należą do jednej grup podlegających szczególnej ochronie, mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tylko w przypadku, gdy zostaną objęci ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce.

Obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym objęci są obywatele Ukrainy posiadający status beneficjenta ochrony czasowej, którzy w szczególności:

  • są pracownikami,
  • są zleceniobiorcami,
  • są przedsiębiorcami, tzn. prowadzą pozarolniczą działalność;
  • są emerytami lub rencistami, tzn. pobierają świadczenia emerytalne lub rentowe, także z zagranicy, w tym z Ukrainy;
  • posiadają status osoby bezrobotnej,
  • są uczniami, studentami lub doktorantami – o ile nie mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia jako członkowie rodziny i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu (np. stosunku pracy).

Oprócz tego obywatele Ukrainy ze statusem UKR, którzy nie posiadają tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, mogą być zgłoszeni do tego ubezpieczenia, jako członkowie rodziny osób objętych tym ubezpieczeniem w Polsce. Członkiem rodziny osoby ubezpieczonej jest:

  • dziecko do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
  • małżonek,
  • rodzice, dziadkowie, pradziadkowie pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
Unijny pakt migracyjny wszedł w życie prawie dwa tygodnie temu. Co to oznacza dla Polski?
Unijny pakt migracyjny wszedł w życie prawie dwa tygodnie temu. Co to oznacza dla Polski?

Osoby, które zawarły umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Obywatele Ukrainy ze statusem UKR, którzy nie należą do żadnej z grup wrażliwych, nie mają obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i nie mogą być do niego zgłoszeni przez członka rodziny, mogą uzyskać dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej jedynie w drodze zawarcia umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Zawarcie takiej umowy możliwe jest po zgłoszeniu się do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc. podstawy jej wymiaru. Składka jest miesięczna i niepodzielna. Podstawa wymiaru to kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku.

Jak przypomina Urząd do Spraw Cudzoziemców, co do zasady objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym uzależnione jest od wniesienia opłaty dodatkowej, której wysokość zależy od czasu, w którym dana osoba nie była ubezpieczona.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby ubiegającej się o objęcie jej dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym Narodowy Fundusz Zdrowia może odstąpić od pobrania opłaty lub rozłożyć ją na raty miesięczne, jednak nie więcej niż na 12 rat. Istnieje również możliwość zwolnienia z opłaty dodatkowej, jeśli będzie to wynikało z sytuacji materialnej osoby ubezpieczającej się, jej warunków rodzinnych, sytuacji zdrowotnej lub innych okoliczności wskazujących na trudną sytuację życiową. Wnioski takie rozpatrywane są indywidualnie – wyjaśnia UdSC.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraŚwiadczenia zdrowotne dla obywateli Ukrainy z ochroną czasową. Komu dokładnie przysługują w 2026 r.? »
Tematy: Ukrainaubezpieczenie zdrowotneochrona czasowatwoje finanse
Powiązane
Ponad 971 tys. osób, które uciekły z Ukrainy, ma w Polsce nadaną ochronę czasową. To jeden z najwyższych wyników w UE
Ponad 971 tys. osób, które uciekły z Ukrainy, ma w Polsce nadaną ochronę czasową. To jeden z najwyższych wyników w UE
Cudzoziemcy a ochrona międzynarodowa. Do końca kwietnia niecałe 200 osób uzyskało status uchodźcy
Cudzoziemcy a ochrona międzynarodowa. Do końca kwietnia niecałe 200 osób uzyskało status uchodźcy
Cudzoziemcy a ochrona międzynarodowa w Polsce. Liczba wniosków spadła o ponad 60 proc.
Cudzoziemcy a ochrona międzynarodowa w Polsce. Liczba wniosków spadła o ponad 60 proc.
Nie przegap
Kierowcy odkryli sposób na uniknięcie punktów karnych
Polscy kierowcy odkryli sprytny sposób na uniknięcie punktów karnych. Ten prosty patent zgodny z prawem robi furorę
Riding,Electric,Scooters,Through,Urban,Landscape
Nie każdy o tym wie. W tych miejscach obowiązuje zakaz, 5 tys. zł kary za jazdę rowerem lub hulajnogą
PCC, nieruchomości, NSA, notariusz, fiskus
Koniec z PCC przy zakupie nieruchomości. Notariusz niesłusznie pobrał 2 proc. podatku od wartości rynkowej
Cambridge,,United,Kingdom,-,April,24th,2024:people,Are,Relaxing,Near
Unijne dotacje pompują kierunki-wydmuszki. Jak uczelnie zarabiają na modzie na AI i ESG?
Świadczenia zdrowotne dla obywateli Ukrainy z ochroną czasową. Komu dokładnie przysługują w 2026 r.?
Świadczenia zdrowotne dla obywateli Ukrainy z ochroną czasową. Komu dokładnie przysługują w 2026 r.?
Paczki z zakupami internetowymi. UE wprowadza nowe cło na małe przesyłki spoza Unii
Koniec tanich zakupów z Temu i Shein? Europa uderza w drugi „chiński szok”
lpg, diesel, benzyna, ceny paliw, paliwo
Tańsze paliwo od lipca? Projekt obniżki VAT, akcyzy i podatku detalicznego
linia produkcyjna samochodów, motoryzacja
Nawet 100 tys. miejsc pracy do likwidacji w Volkswagenie. Polska motoryzacja może odczuć to jako pierwsza
Polecamy
Niedziela handlowa 05.07.2026: sklepy otwarte 5 lipca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Czy 5 lipca jest niedziela handlowa?
Aftermath of massive Russian attack on Kyiv
Rosja uderzyła w trzy regiony Ukrainy. Wśród rannych są dzieci
Flag,Of,The,United,States,Of,America,And,The,Flag
Negocjacje USA–Iran zagrożone? Nowe kulisy relacji z Izraelem
Instagram smartfon aplikacja Oxford,,Uk,-,December,5th,2016:,An,Apple,Iphone,Showing
Reklamy na Instagramie pod lupą BBC. Sprawa dotyczy Indii
Rynek mieszkań skręca w nowym kierunku. Regiony zyskują, dopłaty tracą znaczenie
Rynek mieszkań skręca w nowym kierunku. Regiony zyskują, dopłaty tracą znaczenie
Misja na Księżyc i nowy Starlink. Korea Południowa przyspiesza, a świat jest zaskoczony
Misja na Księżyc i nowy Starlink. Korea Południowa przyspiesza, a świat jest zaskoczony
Brytyjska służba zdrowia motywuje pacjentów: chodź i zyskaj
Brytyjska służba zdrowia motywuje pacjentów: chodź i zyskaj
women on boards parytety kompetencje kobiety w organach spółek
Ustawa Women on Boards przyjęta przez Sejm: Nowe limity i parytety płci we władzach spółek publicznych
Kraj
PCC, nieruchomości, NSA, notariusz, fiskus
Koniec z PCC przy zakupie nieruchomości. Notariusz niesłusznie pobrał 2 proc. podatku od wartości rynkowej
Kierowcy odkryli sposób na uniknięcie punktów karnych
Polscy kierowcy odkryli sprytny sposób na uniknięcie punktów karnych. Ten prosty patent zgodny z prawem robi furorę
emerytura, emeryci, świadczenie, staż pracy, Niemcy
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Jak otrzymać świadczenie?
Riding,Electric,Scooters,Through,Urban,Landscape
Nie każdy o tym wie. W tych miejscach obowiązuje zakaz, 5 tys. zł kary za jazdę rowerem lub hulajnogą
Będą dymisje? Premier Tusk postawił ultimatum resortowi zdrowia i NFZ
Będą dymisje? Premier Tusk postawił ultimatum resortowi zdrowia i NFZ
Premier wyznaczył granicę pomocy dla Ukrainy. "Polska ma obowiązki ws. wschodniej granicy UE"
Premier wyznaczył granicę pomocy dla Ukrainy. "Polska ma obowiązki ws. wschodniej granicy UE"
Renata Kaznowska w Szpitalu Południowym. Po lewej Jarosław Jóźwiak (zdymisjonowany w 2016 roku, były wiceprezydent), po prawej Rafał Trzaskowski.
Dymisja Renaty Kaznowskiej to polityczne zaskoczenie? Wielu widziało w niej następcę Trzaskowskiego
Paszport polski na tle mapy, z paszportu wysunięte banknoty, a po prawej model samolotu
Usługa Odyseusz w mObywatelu. Zgłoś podróż za granicę bezpośrednio w aplikacji
Świat
Aftermath of massive Russian attack on Kyiv
Rosja uderzyła w trzy regiony Ukrainy. Wśród rannych są dzieci
Flag,Of,The,United,States,Of,America,And,The,Flag
Negocjacje USA–Iran zagrożone? Nowe kulisy relacji z Izraelem
Instagram smartfon aplikacja Oxford,,Uk,-,December,5th,2016:,An,Apple,Iphone,Showing
Reklamy na Instagramie pod lupą BBC. Sprawa dotyczy Indii
Misja na Księżyc i nowy Starlink. Korea Południowa przyspiesza, a świat jest zaskoczony
Misja na Księżyc i nowy Starlink. Korea Południowa przyspiesza, a świat jest zaskoczony
Kolejka do stacji paliw w Sankt Petersburgu - rodzinnym mieście Putina
Sondaże pokazują, że Rosjanie są wściekli na Putina. "To przypomina upadek ZSRR"
Polski MiG-29
Czy brak polskich MiGów-29 to poważna strata dla Kijowa? Ukraińcy komentują
Iran zwiększa obecność wojskową nad Zatoką Perską. W tle strategiczna cieśnina Ormuz
Iran zwiększa obecność wojskową nad Zatoką Perską. W tle strategiczna cieśnina Ormuz
Zdjęcie które opublikował płk Murachowski
Alarm dla Krymu. Pułkownik ujawnił, że Rosjanie szykują się na ukraiński desant
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj