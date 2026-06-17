Ważne zmiany dla pacjenta od 1 lipca 2026 r.

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, po apelach ze strony Naczelnej Izby Aptekarskiej i konsultacjach ze środowiskiem, wprowadzenie rozwiązania, które umożliwi realizację e-recepty w różnych aptekach zostanie wprowadzone z opóźnieniem. Pacjenci skorzystają na tej zmianie od 1 lipca 2026 r., a nie od 18 czerwca 2026 r., jak wcześniej zakładano.

Zmiana harmonogramu pozwoli na lepsze przygotowanie techniczne i organizacyjne środowiska aptecznego do wdrożenia nowego rozwiązania. Dzięki temu więcej aptek będzie miało dostęp do nowej funkcjonalności już od pierwszego dnia jej funkcjonowania - wyjaśniło Ministerstwo Zdrowia.

Jednak, co ważne, apteki mogą już teraz na bieżąco składać deklaracje przystąpienia do usługi w Centrum e‑Zdrowia. Równolegle Naczelna Izba Aptekarska i Centrum e‑Zdrowia prowadzą wspólne działania edukacyjne wspierające sprawne wdrożenie rozwiązania w całej Polsce.

Każdą e-receptę pacjent zrealizuje w dowolnej aptece

Centrum e-Zdrowia od 1 lipca 2026 r. uruchomi nową funkcjonalność, która umożliwi kontynuowanie realizacji recepty w różnych aptekach. Oznacza to, że po wykupieniu pierwszej partii leków pacjent nie będzie musiał wracać do tej samej apteki, aby odebrać kolejne opakowania.

Do tej pory pacjent, który rozpoczął realizację e-recepty obejmującej większą liczbę opakowań leku, musiał odbierać kolejne partie leków w tej samej aptece. Dotyczyło to przede wszystkim recept wystawianych na dłuższy okres leczenia – w zdecydowanej większości recept rocznych.

Dzięki nowej funkcjonalności każde kolejne opakowania będzie można wykupić również w innej aptece, pod warunkiem że obie apteki korzystają z nowego rozwiązania. Nowe rozwiązanie było wdrażane stopniowo.

Korzyści dla pacjentów

W ocenie Ministerstwa Zdrowia, najważniejszą korzyścią dla pacjenta jest większa wygoda i oszczędność czasu. Nie będzie on już związany z jedną apteką tylko dlatego, że właśnie tam rozpoczął realizację recepty.

Jeśli zmieni miejsce pobytu, wyjedzie na urlop, będzie przebywał czasowo w innej miejscowości lub po prostu nie znajdzie potrzebnego leku w dotychczasowej aptece, będzie mógł kontynuować realizację recepty w innej placówce - wymienia resort.

Podobnie w sytuacji, jeśli apteka zostanie zamknięta np. z powodu remontu lub nie będzie miała możliwości zamówienia z danej hurtowni kolejnego opakowania leku. Pacjent nie będzie musiał wykupić całej recepty od razu i ponosić koszt wszystkich opakowań z danej pozycji.

Naczelna Izba Aptekarska z apelem do Ministerstwa Zdrowia

Naczelna Rada Aptekarska, czyli główny organ Naczelnej Izby Aptekarskiej, jeszcze 15 czerwca 2026 r. zwróciła się do resortu zdrowia z wnioskiem o przesunięcie terminu wdrożenia rozwiązania umożliwiającego realizację tzw. e-recept dzielonych pomiędzy aptekami.

Nadmienić należy, że każdego dnia w Polsce wystawianych jest około 1,5 miliona e-recept. Oznacza to, że nawet jeśli jedynie część z nich będzie realizowana w formule tzw. e-recept dzielonych pomiędzy kilkoma aptekami, system już od pierwszego dnia funkcjonowania będzie musiał obsłużyć gigantyczną liczbę realizacji - wyjaśniają farmaceuci.

W ocenie samorządu istotne jest zapewnienie odpowiedniego czasu, aby wdrożenie systemu przebiegło w sposób bezpieczny, sprawny i niepowodujący utrudnień zarówno dla pacjentów, jak i farmaceutów. Szczególnie, jeśli uruchomienie systemu ma odbywać się w okresie urlopowo-wakacyjnym.

Według danych NRA wskazane rozwiązanie ostatecznie będzie obejmowało około 12 tysięcy aptek. Jego realizację prowadzić będzie kilkadziesiąt tysięcy osób uprawnionych dziennie, w tym około 27 tysięcy farmaceutów.