Już 93 proc. placówek korzysta z centralnej e-rejestracji

Od 1 stycznia 2026 roku centralna e-rejestracja to rozwiązanie obowiązkowe dla trzech świadczeń: pierwszą wizytę u kardiologa, badanie mammograficzne i test HPV HR. Placówki medyczne miały do dyspozycji okres pilotażu, a następnie – od początku roku 2026 – do sześciu miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów oraz dołączenie do systemu.

Do do 31 maja 2026 r. świadczeniodawcy byli zobowiązani do przekazania do centralnej e-rejestracji wszystkich aktualnie umówionych wizyt – zarówno pierwszorazowych, jak i kolejnych, udostępnienia wszystkich wolnych terminów wizyt na co najmniej trzy miesiące do przodu oraz do aktywacji Miejsc Udzielania Świadczeń (MUŚ).

Według danych Centrum e-Zdrowia zrobiła to już zdecydowana większość z nich:

96 proc. świadczeniodawców realizujących świadczenia z zakresu kardiologii;

realizujących świadczenia z zakresu kardiologii; 96 proc. świadczeniodawców, którzy realizują badania mammograficzne;

którzy realizują badania mammograficzne; 89 proc. świadczeniodawców, którzy realizują testy HPV HR.

Obecnie placówki powinny zweryfikować, czy wszystkie wymagane działania zostały wykonane prawidłowo i czy dane są kompletne oraz na bieżąco aktualizować dane w celu zapewnienia pełnej synchronizacji między systemem gabinetowym a centralnym.

Ważne zamiany w e-rejestracji od 1 lipca 2026 r.

Od 1 czerwca 2026 r. NFZ wstrzymał płatności dla tych świadczeniodawców, którzy nie przekazali do systemu e-rejestracji harmonogramów dostępnych terminów. Natomiast od 1 lipca 2026 r. NFZ będzie płacił wyłącznie za te wizyty i badania, które umówione zostały przez nowy system.

Co ważne, również od 1 lipca 2026 r. każda wizyta, przed udzieleniem świadczenia lub najpóźniej w dniu jego realizacji, musi być zarejestrowana w centralnej e-rejestracji. Wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem założonym przez Ministerstwo Zdrowia.

Centralna e-rejestracja to realna zmiana z perspektywy pacjenta. Ułatwia dostęp do świadczeń, zwiększa przejrzystość systemu i daje równe szanse wszystkim – niezależnie od miejsca zamieszkania. To rozwiązanie, które wzmacnia prawa pacjenta do szybkiej i dostępnej opieki zdrowotnej – ocenił Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Jak zapisać się na wizytę w ramach centralnej e-rejestracji?

Pacjenci mogą skorzystać z dwóch ścieżek:

online – przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub aplikację mojeIKP;

lub aplikację mojeIKP; tradycyjnie – telefonicznie lub osobiście w placówce, która zapisze pacjenta w systemie w jego imieniu.

System zapewnia dostęp do ogólnopolskiej bazy wolnych terminów, umożliwia łatwe zmiany i odwoływanie wizyt oraz wysyła przypomnienia SMS lub e-mail. Jeśli pacjent ma prawo do bezpłatnego badania, zobaczy na IKP lub w aplikacji mojeIKP, że może się zapisać. Jeśli nie ma takiego prawa, nie będzie miał możliwości zapisu.

Jedną z kluczowych funkcji jest tzw. „poczekalnia". To usługa, która automatycznie zapisuje pacjenta na wizytę, gdy pojawi się wolny termin spełniający jego kryteria.

Więcej świadczeń od 1 sierpnia 2026 r.

Zgodnie z harmonogramem od 1 sierpnia 2026 r. do centralnej e-rejestracji będą dołączać świadczeniodawcy, u których można skorzystać z porad lekarzy specjalistów:

angiologa lub chirurga naczyniowego;

lekarza chorób zakaźnych;

endokrynologa;

lekarza chorób wątroby;

lekarza chorób układu odpornościowego;

nefrologa;

neonatologa;

lekarza chorób płuc.

Docelowo, do końca 2029 roku, centralna e-rejestracja ma objąć wszystkie świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Asystent głosowy ma pomóc pacjentom

Od 1 października 2026 roku pacjentom udostępniony będzie asystent głosowy (voicebot), który wykorzystywać będzie algorytmy sztucznej inteligencji. Pomoże on potwierdzić, odwołać lub zmienić termin wizyty osobom, które nie korzystają z internetu i smartfonów. Finansowany jest ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy. Samo narzędzie zostanie uruchomione znacznie wcześniej – w sierpniu tego roku – ale przez pierwsze miesiące jego funkcjonowanie będzie jeszcze uważnie testowane i sprawdzane.

Data udostępnienia asystenta głosowego pacjentom została określona rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, skierowanego kilka dni temu do konsultacji publicznych. Termin ten w żaden sposób nie wpływa na harmonogram całego projektu centralnej e-rejestracji, która rozwijana jest zgodnie z założonym i ogłoszonym już wcześniej planem.