Płaca minimalna 2027. Rząd zaproponował wysokość minimalnego wynagrodzenia

Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.

Rząd we wtorek przyjął projekt propozycji minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. Rząd proponuje, aby od 1 stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4950 zł. Oznacza wzrost o 144 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2026 roku (4806 zł), czyli o 3 proc.

Natomiast proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2027 roku wynosiłaby czyli 32,30 zł. Oznacza to wzrost o 0,90 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2026 roku (31,40 zł).

Szacuje się, że liczba osób objętych podwyżką płacy minimalnej wyniesie 1,58 mln.

Co ciekawe, propozycja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, o której informowała Polska Agencja Prasowa, zakładała, że minimalne wynagrodzenie w 2027 r. wyniesie 4 986 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa - 32,60 zł brutto. To byłby wzrost odpowiednio o 180 zł (3,7 proc.) i o 1,20 zł (3,8 proc.).

- Dzisiaj podjęliśmy decyzję o rekomendacji dla przedstawicieli rządu, którzy będą rozmawiali z Radą Dialogu Społecznego i to dotyczy płacy minimalnej. Nie ma znaczenia, w jakich obszarach - płaca minimalna to jest płaca minimalna. Ale oprócz tego jest także decyzja o podwyżce płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3 proc. - powiedział podczas konferencji premier Donald Tusk.

Teraz czas na ciężkie negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego

Jednak propozycja rządu to dopiero początek na drodze ustalania płacy minimalnej. Ustalanie jej wysokości potrwa do września.

Do 15 czerwca Rada Ministrów musi przedstawić Radzie Dialogu Społecznego swoją propozycję wysokości pensji minimalnej. Następnie RDS do 15 lipca przedstawia Radzie Ministrów swoją odpowiedź. Jeśli tego nie zrobi, to rząd do 15 września sam ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia. Nie może ono być jednak niższe od pierwszej propozycji przyjętej przez Radę Ministrów.

Rada Dialogu Społecznego składa się z trzech stron:

przedstawicieli rządu;

związków zawodowych;

organizacji pracodawców.

Związki zawodowe mają swoją propozycję pensji minimalnej

Jeszcze w maju swoją propozycje przedstawiły związki zawodowe. Forum Związków Zawodowych (FZZ), Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) oraz NSZZ "Solidarność" uważają, że płaca minimalna w 2027 roku powinna wzrosnąć minimalnie o 8,2 proc. - o 394 zł i wynosić 5200 zł brutto.

Strona pracowników proponuje m.in.:

wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o co najmniej 11 proc.,

w gospodarce narodowej o co najmniej 11 proc., wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o minimum 15 proc.,

w państwowej sferze budżetowej o minimum 15 proc., podniesienie minimalnego wynagrodzenia do co najmniej 5200 zł brutto,

do co najmniej 5200 zł brutto, waloryzację emerytur i rent uwzględniającą inflację oraz realny wzrost wynagrodzeń.

Jak wyliczana jest płaca minimalna?

Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (inflacja). Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od 50 proc. wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o dwie trzecie prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

W tym toku wstępna propozycja wysokości płacy minimalnej była ustalana tylko w oparciu o prognozowaną na kolejny rok wysokość wzrostu cen oraz o korektę wynikającą z wcześniejszych prognoz cenowych. Wynika to z tego, że płaca minimalna nie spadła poniżej 50 proc. średniej krajowej w pierwszym kwartale. Dla przypomnienia, minimalne wynagrodzenie obecnie wynosi 4806 zł brutto, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w I kwartale 2026 roku wyniosło 9562,88 zł.

Płaca minimalna w Polsce na tle innych państw UE

Na 1 stycznia 2026 r. 22 z 27 krajów UE miało krajową płacę minimalną. Państwa, które się nie zaliczają do tego grona to: Dania, Włochy, Austria, Finlandia i Szwecja. Minimalna krajowa w państwach UE waha się między 620 euro miesięcznie (ok. 2,6 tys. zł) w Bułgarii do 2 704 euro miesięcznie (11,4 tys. zł) w Luksemburgu.

Polska bazuje się na 10 miejscu, jeśli chodzi wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wśród państw UE. Wyższe wynagrodzenie mają: