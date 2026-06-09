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Prawie 82 tys. punktów schronienia dla ponad 23 mln osób. Ochrona ludności i obrona cywilna po ponad roku

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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43 minut temu
Prawie 82 tys. punktów schronienia dla ponad 23 mln osób. Ochrona ludności i obrona cywilna po ponad roku
Prawie 82 tys. punktów schronienia dla ponad 23 mln osób. Ochrona ludności i obrona cywilna po ponad roku/Shutterstock
W Polsce działa 81 823 punktów schronienia, które pomieszczą ponad 23,3 mln osób. W 2025 r. na inwestycje z obszaru ochrony ludności obrony cywilnej wydano ponad 16 mld zł. Sprawozdanie opublikowane przez rząd podsumowuje działania podjęte w tym obszarze przez ostatnie półtora roku.

Minęło prawie półtora roku od wejścia w życie ustawy z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej. Zgodnie z jej zapisami, rząd zobowiązany jest przedstawiać Sejmowi i Senatowi raz na dwa lata sprawozdanie z jej wykonania. Raport podsumowujący działania podjęte w 2025 roku został w ostatnim czasie opublikowany na stronach parlamentu.

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Miejsca doraźnego schronienia, ukrycia i schrony

Jednym z kluczowych obszarów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej są zadania związane z budownictwem ochronnym. Dotyczą one przede wszystkim przygotowania do odtworzenia i budowa budowli ochronnych zapewniających przetrwanie, przegląd miejsc doraźnego schronienia oraz centralna ewidencja obiektów zbiorowej ochrony.

Głównym zadaniem realizowanym w 2025 r. były sprawdzenia budowli ochronnych. Organy ochrony ludności zleciły Państwowej Straży Pożarnej sprawdzenie 6 936 budowli ochronnych, z czego 1 405 zleceń dotyczyło obiektów, które nie były wcześniej budowlami ochronnymi. PSP przeprowadziło 4 852 sprawdzenia i w następstwie wydała 4 213 stanowisk. Stwierdzono w nich, że 2 568 budowli ochronnych może spełniać bądź już spełnia wymagania bezpieczeństwa pożarowego, a także wymagania dotyczące wyposażenia budowli ochronnych.

Równolegle organy nadzoru budowlanego otrzymały 4 794 zlecenia sprawdzenia dotychczasowych budowli ochronnych, tj. obiektów budowlanych, które przed 1 stycznia 2025 r. pełniły funkcję schronu lub ukrycia, z których sprawdzeniu poddano 3 710. Na podstawie dokonanych ustaleń sformułowane zostały 3 394 stanowiska:

  • w 617 przypadkach budowla spełniania lub ma możliwości spełniania kryteriów;
  • w 1181 przypadkach wystąpił brak możliwości spełniania co najmniej jednego z ocenianych kryteriów;
  • w 1596 przypadkach jest konieczność podjęcia dalszych czynności w celu oceny spełniania kryteriów, takich jak sporządzenie ekspertyzy czy dokumentacji projektowej.
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Kolejne zadania jednostek samorządu terytorialnego – schrony, miejsca doraźnego schronienia i miejsca ukrycia

Jak czytamy, na terenie kraju przeprowadzono 7 613 przedsięwzięć w zakresie miejsc doraźnego schronienia i 627 przedsięwzięć w zakresie ukryć. Dodatkowo w 2025 r. przeprowadzono 661 przedsięwzięć w zakresie powstania schronów. Działania te przede wszystkim polegały na wykonaniu ekspertyz technicznych, sporządzeniu dokumentacji projektowych budowli ochronnych i ich infrastruktury.

Jako priorytety wskazano budowę, przebudowę lub modernizację budowli ochronnych, wytypowanych do realizacji i zakończenia w 2026 roku, a także zapewnienie funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia. Dodatkowo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło działania legislacyjne w zakresie umożliwienia organom ochrony ludności realizacji inwestycji budowlanych wieloletnich przez wprowadzenie do przyszłego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej limitów inwestycyjnych na inwestycje budowlane wieloletnie.

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Aplikacja „Gdzie się ukryć” i mapa punktów schronienia

Aplikacja „Gdzie się ukryć” została przygotowana i uruchomiona przez Komendę Główną PSP oraz udostępniona 21 grudnia 2025 r. Zawiera informacje o punktach schronienia na obszarze całego kraju oraz wskazuje ich lokalizację, korzystając z ustalonej pozycji użytkownika. Co ważne, punkty schronienia to istniejące obiekty lub ich części, które dają krótkotrwałą osłonę: przejścia podziemne, tunele, stacje metra, masywne garaże.

W efekcie dotychczas zrealizowanych zadań przez jednostki PSP, w aplikacji „Gdzie się ukryć” zaewidencjonowanych zostało łącznie na terenie kraju 81 823 punktów schronienia. Pojemność zaewidencjonowanych obiektów oszacowano na 23 338 227, co odpowiada zapewnieniu w nich miejsca dla 62,8 proc. liczby mieszkańców Polski, przy populacji wynoszącej 37 162 988.

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Ponad 1 tys. zmodernizowanych magazynów w ramach ochrony ludności

Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej nałożyła obowiązek zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw. W ramach działań wojewodów oraz organów samorządu terytorialnego, łączna liczba powstałych/zmodernizowanych/wyremontowanych magazynów wyniosła 1 159. Ponadto, przeprowadzono łącznie 17 312 przedsięwzięć w zakresie wyposażenia baz magazynowych w całej Polsce.

Równolegle wzmacniano zabezpieczenia logistyczne podmiotów leczniczych, obejmujące inwestycje w zasoby szpitalne oraz działania przygotowujące obiekty do funkcjonowania w warunkach ograniczonej dostępności mediów. Takich inwestycji z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w zasoby szpitalne zrealizowano 1 382.

Najczęstszymi zakupami realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego były zasoby takie jak:

  • motopompy,
  • nagrzewnice,
  • pompy szlamowe,
  • mobilne maszty oświetleniowe,
  • paleciaki,
  • wózki widłowe,
  • pontony ratownicze.

Jednostki zdecydowały o uzupełnieniu baz magazynowych m.in. o worki przeciwpowodziowe, namioty ratunkowe, zapory przeciwpowodziowe, łopaty, plandeki, geowłókninę, łóżka polowe, przecinarki, osuszacze, kuchnie polowe.

Łącznie w 2025 roku wojewodowie wykazali 3 286 budynków dostosowanych do uzyskania autonomii energetycznej. W ramach zadań zabezpieczenia w energię elektryczną magazyny zostały wyposażone w agregaty prądotwórcze, zbiorniki na paliwo stałe, zestawy łączności satelitarnej, telefony satelitarne, radiotelefony. Uzupełnieniem tych działań były przedsięwzięcia z zakresu zabezpieczenia dostępu do wody, obejmujące m.in. modernizację ujęć wody, przygotowanie alternatywnych źródeł zaopatrzenia oraz rozwój rozwiązań umożliwiających dystrybucję wody na potrzeby ludności. W 2025 roku łącznie zrealizowano 2 748 tego typu przedsięwzięć.

Jednostki samorządowe dokonywały również zakupu ciągników, quadów z przyczepami, dronów, koparko-ładowarek, minikoparek czy ambulansów. Dodatkowo jednostki zostały zaopatrzone w dodatkowe elementy takie jak: zakup racji żywnościowych, hełmy, kamizelki, kamizelki kuloodporne, taczki, powerbanki, maseczki, koce, rękawice, defibrylatory, kombinezony, latarki, zestawy ratownicze, megafony, maski, megafony, pojemniki na paliwo.

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Wsparcie finansowe dla straży pożarnej

Jednym z głównych filarów ochrony ludności jest straż pożarna. W ramach wyposażenia ratowników i podmiotów ochrony ludności zakupiono 1 932 kompletów umundurowania specjalnego oraz wyposażenia osobistego, tj. niemal 20 tys. jednostek sprzętowych. Zakupy obejmowały m.in. ubrania specjalne, hełmy strażackie, rękawice, buty, kominiarki, latarki przeciwwybuchowe oraz odzież roboczą i treningową. Dodatkowo wyposażono ratowników i personel w środki ochrony indywidualnej: 47 tarcz balistycznych i 1 805 kompletów rezerwy wyposażenia ratownika, tj. ponad 10 tys. jednostek sprzętowych.

Kolejnym realizowanym zakresem zadaniowym było zapewnienie sprzętu do działań ratowniczych oraz ewakuacji. W ramach tego bloku zakupiono 737 sztuk sprzętu, m.in.:

  • średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze – 94 szt.,
  • samochody ratownictwa technicznego z żurawiem – 10 szt.,
  • samochód ratownictwa chemicznego – 1 szt.,
  • ładowarki teleskopowe z lawetami – 6 szt.,
  • pojazdy UTV z przyczepami i akcesoriami – 60 szt.,
  • łodzie ratownicze z silnikami – 35 szt.,
  • zestawy hydrauliczne (spalinowe i elektryczne) – 144 szt.,
  • mikrobusy do ewakuacji osób – 69 szt.,
  • samochody kwatermistrzowskie i typu pickup – 150 szt.,
  • pojazdy ewakuacji medycznej – 6 szt.,
  • zestawy ratownictwa medycznego – 64 szt.
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Założenia ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Podstawowym źródłem finansowania zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej jest budżet państwa. Począwszy od 2025 r. na realizację tych zadań przeznacza się corocznie środki o wysokości co najmniej 0,3 proc. PKB. Podstawą finansowania jest Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Jego budżet w 2025 r. wynosił 16,7 mld zł., a w 2026 r. na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej przeznaczono 17,2 mld zł.

Ustawa określa katalog zadań z zakresu ochrony ludności, w skład którego wchodzą m.in.:

  • identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i monitorowanie tych zagrożeń;
  • przygotowanie organizacyjne i rzeczowe do reagowania na zagrożenia;
  • planowanie i przygotowanie warunków dla ewakuacji ludności, w tym miejsc tymczasowego schronienia oraz budowli ochronnych;
  • edukacja w zakresie ochrony ludności, w tym szkolenia dla ludności i podmiotów ochrony ludności;
  • reagowanie i podejmowanie interwencji oraz działań ratowniczych, w tym udzielanie pomocy medycznej osobom poszkodowanym.
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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska
dziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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Tematy: obrona cywilnastraż pożarnaochrona ludnościmiejsca doraźnego schronienia
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