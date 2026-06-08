Forsal logo

Wotum nieufności dla szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Sejm zajmie się wnioskiem w środę 10 czerwca 2026 r.

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 13:51
Wotum nieufności dla szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Sejm zajmie się wnioskiem w środę 10 czerwca 2026 r.
Wotum nieufności dla szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Sejm zajmie się wnioskiem w środę 10 czerwca 2026 r./East News
Według wstępnego harmonogramu obrad Sejmu, posłowie w środę 10 czerwca zajmą się wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Dymisji szefa MSWiA oczekują posłowie PiS.

Wotum nieufności dla szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego

O złożeniu wniosku o wyrażenie wotum nieufności informował 25 maja kandydat PiS na premiera, były minister edukacji Przemysław Czarnek. Wiceprezes PiS ocenił, że "chowanie głowy w piasek przez rząd Donalda Tuska musi się skończyć".

"Mamy do czynienia z serią prowokacji wymierzonych w dziennikarzy i polityków. Państwo nie może pozostawać bierne" — stwierdził Czarnek, Nawiązał tym samym do fałszywych alarmów i interwencji służb wobec m.in. rodziny prezydenta Karola Nawrockiego czy szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza.

Do tych słów odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zwracając się na X do Czarnka stwierdził, że podczas debaty w Sejmie nad wnioskiem o wotum nieufności będzie miał "doskonałą okazję, żeby pokazać, jak bardzo szkodliwą i antypaństowową politykę w zakresie bezpieczeństwa" prowadzi właśnie Czarnek i PiS.

Może mi Pan wierzyć na słowo, że jest o czym opowiadać – dodał.

Cudzoziemcy a ochrona międzynarodowa w Polsce. Liczba wniosków spadła o ponad 60 proc.
Cudzoziemcy a ochrona międzynarodowa w Polsce. Liczba wniosków spadła o ponad 60 proc.

Sejm zajmie się wnioskiem w środę 10 czerwca 2026 r.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad Sejmu, posłowie zajmą się wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego w środę 10 czerwca o godzinie 12:45. Wcześniej, o godzinie 8 rano, wniosek zaopiniuje sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.

We uzasadnieniu wniosku o wotum nieufności posłowie PiS podkreślili, że Kierwiński „ponosi polityczną odpowiedzialność za poważne osłabienie sprawności państwa w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, za utratę zaufania do służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji oraz za model zarządzania, który w kolejnych kryzysach okazywał się reaktywny, spóźniony ii podporządkowany bieżącej komunikacji politycznej oraz wyłącznie interesom jego formacji politycznej”.

W okresie politycznej odpowiedzialności ministra Marcina Kierwińskiego państwo wielokrotnie było zaskakiwane przez zdarzenia, przed którymi powinno umieć się zabezpieczać: akty dywersji na kolei, chaos na granicy zachodniej, powtarzające się fałszywe alarmy uruchamiające działania służb wobec osób publicznych, kryzysy w policji, patologie dyscyplinarne oraz niewydolność pomocy po powodzi – wymieniają.

Najwięcej miejsca w uzasadnieniu posłowie PiS poświęcają fałszywym alarmom i działaniom służb. Wśród nich wymieniają interwencję w miejscu zamieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego po nieprawdziwym alarmie czy fałszywe zgłoszenia i interwencje w budynkach Telewizji Republika i wPolsce24.

W ocenie ministra SWiA Marcina Kierwińskiego wniosek ma charakter polityczny i zawiera liczne błędy, „Jeżeli PiS to mówi, to jestem podbudowany, bo to znaczy, że dobrze wykonuje swoją robotę” – skomentował na antenie Polsat News Kierwiński. Jednocześnie dodał, że koalicja rządząca będzie miała w tej sprawie jednolite podejście i odrzuci wniosek podczas głosowania w Sejmie.

Pieniądze dla służb mundurowych MSWiA dopiero od 2027 r. Wkrótce jednak ruszą przetargi na sprzęt
Pieniądze dla służb mundurowych MSWiA dopiero od 2027 r. Wkrótce jednak ruszą przetargi na sprzęt

Co o szefie MSWiA sądzą Polacy?

O, to jak Polacy oceniają pracę szefa MSWiA zapytała pod koniec maja pracownia badawcza SW Research na zlecenie Onetu. Wśród ankietowanych nie było jednomyślności.

Zdaniem 26,3 proc. biorących udział w badaniu, praca ministra Kierwińskiego zasługuje na ocenę pozytywną. Z tym nie zgadza się 29,1 proc. ankietowanych, którzy szefa MSWiA ocenili negatywnie. Największa grupa badanych, bo 44,7 proc., stwierdziła, że nie ma na temat ministra Kierwińskiego żadnego zdania.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniach 26–27 maja 2026 r. metodą wywiadów internetowych wspomaganych komputerowo (CAWI) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Służby w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego. Odprawa premiera z ministrami i przedstawicielami służb
Służby w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego. Odprawa premiera z ministrami i przedstawicielami służb

To nie pierwszy wniosek o wotum nieufności dla szefa MSWiA

W trwającej kadencji Sejmu posłowie Prawa i Sprawiedliwości już raz próbowali odwołać ministra spraw wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego. W kwietniu 2024 roku złożyli wniosek o wyrażenie wotum nieufności zarzucając szefowi MSWiA m.in. polityczną odpowiedzialność za zamieszki podczas protestu rolników, który odbył się 6 marca br. w Warszawie.

Ostatecznie w głosowaniu, w którym wzięło udział 428 posłów, wniosek został odrzucony. Przeciw zagłosowało 240 posłów, za było 188, nikt nie wstrzymał się od głosu.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska
dziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWotum nieufności dla szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Sejm zajmie się wnioskiem w środę 10 czerwca 2026 r. »
Tematy: wniosekMSWiAMarcin Kierwińskiwotum nieufności
Powiązane
W poniedziałek posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego. Wśród tematów odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu polskiego wyróżnienia
Posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego. Wśród tematów odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu polskiego wyróżnienia
Policyjny paralizator
Ochrona osobista pracownika - paralizator czy taser?
dni wolne od pracy, urlop, decyzja, sejm, MRPiPS
1 sierpnia 2026 roku dniem ustawowo wolnym od pracy – czy można już anulować wnioski urlopowe? Jest decyzja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Zobacz
|
Trwa rosyjski atak na Polskę. Raport wskazuje, gdzie idzie główne uderzenie
Trwa rosyjski atak na Polskę. Raport wskazuje, gdzie idzie główne uderzenie
dni wolne od pracy, urlop, decyzja, sejm, MRPiPS
1 sierpnia 2026 roku dniem ustawowo wolnym od pracy – czy można już anulować wnioski urlopowe? Jest decyzja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Rosyjski dron uderzył w Zaporoska Elektrownię Atomową
Rosyjski dron uderzył w magazyn paliwa jądrowego pod Czarnobylem. Pożar po ataku
USA odwracają się od sojusznika. Nie chcą gniewu Rosji
USA odwracają się od sojusznika. Nie chcą gniewu Rosji
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj