Parametry i sposób działania

Poprzez paralizator należy rozumieć urządzenie służące do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, przykładając sprzęt do ciała atakującego. Rodzajem paralizatora jest taser działający w nieco odmienny sposób – poprzez wstrzelenie dwóch elektrod, które muszą przyczepić się do ciała. Pozwolenia na broń nie wymaga sprzęt o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10mA. Takie urządzenia są co do zasady oferowane na rynku komercyjnym. Tym samym każdy może kupić paralizator czy taser i go użyć, o ile będzie to uzasadnione. Zadaniem urządzenia jest obezwładnienie atakującego (człowieka a czasem zwierzęcia) na skutek przepływu impulsu elektrycznego powodującego krótkotrwały paraliż mięśni.

Którzy pracownicy powinni być wyposażeni w paralizator czy taser ?

W paralizator lub taser mogą być wyposażeni pracownicy zajmujący się ochroną obiektów lub osób, a także zadania związane z konwojowaniem. Właściwe byłoby wszakże rozważenie przez pracodawcę możliwości zakupu tego rodzaju sprzętu dla osób, których praca polega na przemieszczaniu się z towarem w szczególności o znacznej wartości, przez co są narażeniu na napad rabunkowy – kierowców nie tylko międzynarodowych, kurierów. W zależności od sytuacji-pory, lokalizacji oraz klienteli - urządzenie powinno się znajdować pod ladą w sklepie czy barze.

Szkolenie dla pracowników z obsługi paralizatora lub tasera

Mimo że użycie paralizatora wydaje się być intuicyjnie, pracownik powinien przejść profesjonalne szkolenie. Powinno się ono odbywać na sprzęcie, którego będzie używać. W przeciwnym razie wyposażenie pracownika w urządzenie może się okazać niecelowe. Niezbędne jest doprowadzenie do sytuacji, że wszelkie kroki od wyjęcia do użycia sprzętu będą wykonywane płynnie i bez zastanowienia. Tylko dobre wyszkolenie umożliwi zapanowanie nad stresem związanych z sytuacją, w której pracownik się znajdzie.

Należy pamiętać, że broniący się musi zbliżyć się do ciała napastnika celem przyłożenia paralizatora, najlepiej w osłoniętą część, co wymusza szybkie i zdecydowanie działania. Na nieco innej zasadzie działa taser. W kierunku atakującego zostają wystrzelone dwie elektrody, które przylepiają się do ciała napastnika, wywołując paraliżujące skurcze mięśni. Użycie tasera nie wymaga podejścia do intruza. Niemniej jednak związane jest z większą biegłością w użyciu sprzętu, którą można uzyskać podczas szkolenia. Pracownik powinien razić przeciwnika nie dłużej niż 5 sekund, a następnie uciec na bezpieczną odległość celem wezwania pomocy czy zgłoszenia zdarzanie policji

Regulamin zastosowania paralizatora lub tasera

Pracownik, który ma zostać wyposażony w paralizator lub taser powinien poznać nie tylko zasady postępowania z urządzeniem podczas szkolenia. Powinien wiedzieć także, w jakich przypadkach może z niego skorzystać oraz co powinien zrobić po zdarzeniu. Właściwe będzie przygotowanie przez pracodawcę regulaminu postępowania za sprzętem.

Niebezpieczeństwo użycia paralizatora lub tasera