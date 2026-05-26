Odbiór świadectwa pracy

Świadectwo pracy pracownika może odebrać osobiście, gdy nie jest to możliwe wysyłane jest pocztą w ciągu siedmiu dni od daty wydania przez pracodawcę. Istnieje możliwość odebrania świadectwa pracy pracownika przez inną osobę – takie upoważnienie może być dostarczone pracodawcy osobiście w postaci papierowej lub elektronicznej.

Śmierć pracownika

W razie wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika, pracodawca sporządza świadectwo pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego pracownika. Na wniosek małżonka lub innej osoby uprawnionej do ubiegania się o rentę rodzinną (dzieci,rodzice) w myśl obowiązujących przepisów, a w razie braku takich osób - innej osoby będącej spadkobiercą tego pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, pracodawca wydaje świadectwo pracy w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Z przepisu wynika że jeśli pracownik nie pozostawił osoby która ma prawo się ubiegać o rentę rodzinną do odbioru świadectwa pracy jest uprawniona jedynie osoba która będzie się mogła wylegitymować albo aktem poświadczenia dziedziczenia albo prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

Pracodawca zawiadamia pracownika w formie papierowej lub elektronicznej o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku. Gdy pracodawca uwzględni stanowisko pracownika w tym samym terminie wydaje nowe świadectwo pracy. W sytuacji gdy sąd pracy uwzględni powództwo pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy, w ciągu siedmiu dni od dnia uprawomocnienia się wyroku sądowego w sprawie.

Wpływ wyroku sądu pracy na treść świadectwa pracy

W razie prawomocnego wyrok sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia pracodawca, na wniosek pracownika, w ciągu siedmiu dni od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy, uzupełnia treść wydanego mu uprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację o tym orzeczeniu. W sytuacji gdy ten wyrok został wydany w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę, pracodawca wydaje, w powyższym terminie, nowe świadectwo pracy zawierające informację o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

Jeśli doszło do zawarcia ugody między pracownikiem a pracodawcą z której wynika konieczność wydania nowego świadectwa pracy pracodawca powinien to zrobić w ciągu siedmiu dni od tego dnia albo daty zatwierdzenia ugody przez sąd.

Pracodawca najpóźniej w dniu wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy, usuwa z akt osobowych pracownika i niszczy poprzednio wydany dokument w sposób uniemożliwiający odtworzenie jego treści.