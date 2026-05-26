Świadectwo pracy - sposób odbioru, wniosek o sprostowanie, śmierć pracownika

Urszula Wilk-Winter
dzisiaj, 05:37
Jako, że świadectwo pracy jest mocno sformalizowane w swojej treści i wpływa na prawa pracownika - jego przekazanie pracownikowi zostało ściśle określone tak samo to kto może odebrać dokument na wypadek śmierci zatrudnionego. Pracownikowi przysługuje również prawo do sprostowania świadectwa pracy. Jak wygląda procedura?

Odbiór świadectwa pracy

Świadectwo pracy pracownika może odebrać osobiście, gdy nie jest to możliwe wysyłane jest pocztą w ciągu siedmiu dni od daty wydania przez pracodawcę. Istnieje możliwość odebrania świadectwa pracy pracownika przez inną osobę – takie upoważnienie może być dostarczone pracodawcy osobiście w postaci papierowej lub elektronicznej.

Śmierć pracownika

W razie wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika, pracodawca sporządza świadectwo pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego pracownika. Na wniosek małżonka lub innej osoby uprawnionej do ubiegania się o rentę rodzinną (dzieci,rodzice) w myśl obowiązujących przepisów, a w razie braku takich osób - innej osoby będącej spadkobiercą tego pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, pracodawca wydaje świadectwo pracy w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Z przepisu wynika że jeśli pracownik nie pozostawił osoby która ma prawo się ubiegać o rentę rodzinną do odbioru świadectwa pracy jest uprawniona jedynie osoba która będzie się mogła wylegitymować albo aktem poświadczenia dziedziczenia albo prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

Pracodawca zawiadamia pracownika w formie papierowej lub elektronicznej o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku. Gdy pracodawca uwzględni stanowisko pracownika w tym samym terminie wydaje nowe świadectwo pracy. W sytuacji gdy sąd pracy uwzględni powództwo pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy, w ciągu siedmiu dni od dnia uprawomocnienia się wyroku sądowego w sprawie.

Wpływ wyroku sądu pracy na treść świadectwa pracy

W razie prawomocnego wyrok sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia pracodawca, na wniosek pracownika, w ciągu siedmiu dni od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy, uzupełnia treść wydanego mu uprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację o tym orzeczeniu. W sytuacji gdy ten wyrok został wydany w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę, pracodawca wydaje, w powyższym terminie, nowe świadectwo pracy zawierające informację o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

Jeśli doszło do zawarcia ugody między pracownikiem a pracodawcą z której wynika konieczność wydania nowego świadectwa pracy pracodawca powinien to zrobić w ciągu siedmiu dni od tego dnia albo daty zatwierdzenia ugody przez sąd.

Pracodawca najpóźniej w dniu wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy, usuwa z akt osobowych pracownika i niszczy poprzednio wydany dokument w sposób uniemożliwiający odtworzenie jego treści.

