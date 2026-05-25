Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, ferie zimowe dla każdego z województw powinny trwać dwa tygodnie. Powinny zostać rozplanowane w okresie od połowy stycznia do końca lutego. W roku szkolnym 2027/2028 r. ferie zimowe zostały rozplanowane na trzy tury. Pierwsza z nich rozpoczyna się 17 stycznia 2028 r., trzecia zaś 14 lutego 2028 r.

Ferie zimowe w roku szkolnym 2027/2028. Pierwsza tura – od 17 stycznia 2028 r.

Od 17 do 30 stycznia 2028 r. ferie zimowe obejmą uczniów z województw: podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i pomorskiego.

Ferie zimowe w roku szkolnym 2027/2028. Druga tura – od 31 stycznia 2028 r.

Tydzień później, bo od 31 stycznia do 13 lutego 2028 r., na ferie pojadą uczniowie z województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i podkarpackiego.

Ferie zimowe w roku szkolnym 2027/2028. Trzecia tura – od 14 lutego

Ferie zimowe jako ostatni rozpoczną uczniowie z województw: opolskiego, lubelskiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Ich wolne trwa od 14 do 27 lutego 2028 r.