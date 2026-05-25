Ukraińcy komentują polskie F-35. Wskazali, że Rosjanie wciąż mają jednego asa w talii

F-35 dadzą nam przewagę nad Rosjanami

Podczas konferencji w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego, zaraz po przylocie F-35, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to "wielki moment, który zmienia tak naprawdę zdolności operacyjne całego polskiego wojska". Dodał, że baza staje się nowym domem dla "Husarzy", bo takie imię nadano samolotom.

#F35PL już w Polsce! Dołączamy do grupy państw z myśliwcami 5. generacji. F-35 posiadają właściwości „stealth”, które stanowią kluczowy element umożliwiający skuteczną realizację zadań w przypadku konfliktu z przeciwnikiem posiadającym zaawansowane systemy antydostępowe. pic.twitter.com/eQQBHao1z3 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) May 22, 2026 Rozwiń

Defense Express uważa, że myśliwce F-35 oferują "bardzo szeroki zakres możliwości", który pozwoli skuteczniej przeciwstawiać się rosyjskiemu lotnictwu.

"Jeśli chodzi o zdolność do walki z rosyjskimi myśliwcami Su-35S i Su-57 na równych warunkach, polskie F-35 mają przewagę pod względem radarów, elektroniki, technologii stealth oraz infrastruktury wymiany danych i informacji" – ocenili ukraińscy eksperci.

Pozytywnie ocenili również fakt, że Polska kupiła F-35 dość wcześnie. Teraz ustawia się po nie kolejka, a nowi klienci będą musieli poczekać na swoje pierwsze maszyny aż do lat 30. XXI wieku.

Kreml wciąż ma jednego asa w talii. To R-37M

Zaznaczyli jednak, że lotnictwo Kremla ma wciąż "jednego asa w talii". Chodzi o pocisk powietrze-powietrze R-37M, którego maksymalny zasięg wynosi niemal 400 km, czyli ponad dwa razy więcej niż AIM-120 AMRAAM, rakiety powietrze-powietrze przypisanej do F-35.

To sprawia, że pociski R-37M są uznawane za wyjątkowo groźne. – Jeśli nie wiesz, że pocisk (R-37M – red.) został odpalony – jesteś martwy – mówił nieżyjący już ukraiński pilot Andrij Pilszczykow ps. "Juice" w rozmowie z amerykańskim serwisem The War Zone w grudniu 2022 r.

Na podobne pociski przyjdzie nam poczekać

Obecnie do amerykańskich myśliwców piątej generacji integrowany jest europejski pocisk powietrze-powietrze Meteor o zbliżonych możliwościach. Proces ten jeszcze potrwa – może zakończyć się nawet w latach 30. XXI wieku.

Z kolei Stany Zjednoczone pracują nad własnym pociskiem AIM-260 JATM, który ma mieć zasięg przekraczający 200 km. Eksperci zaznaczają jednak, że program pozostaje bardzo tajny i trudno ocenić, na jakim etapie zaawansowania się znajduje. Wiadomo jedynie, że od 2020 r. trwają jego testy.

Niedawno, w połowie maja, pojawiły się pierwsze zdjęcia AIM-260 JATM. Pociski zostały podwieszone pod samolot pokładowy F/A-18F Super Hornet.

Polska zamówiła 32 myśliwce F-35. Ostatnie dotrą w 2029 r.

Polska zawarła kontrakt o wartości 4,6 mld dolarów na pozyskanie 32 samolotów bojowych F-35 na początku 2020 r. Jak wskazuje Sztab Generalny WP, była to druga co do wielkości transakcja zbrojeniowa w historii kraju.

Produkcja pierwszej maszyny zakończyła się w listopadzie 2024 r., a całość dostaw zaplanowano do 2029 r. Do końca 2026 r. do Polski ma trafić 14 maszyn, a kolejne 12 – do końca 2027 r. Wszystkie 32 myśliwce mają zostać dostarczone do 2029 r.

F-35 jako nowoczesne myśliwce piątej generacji znacząco poszerzą zdolności polskiego lotnictwa. Wojskowi określają je mianem technologicznej rewolucji dla armii. Maszyny zostały zbudowane w technologii stealth, utrudniającej ich wykrycie przez radary przeciwnika. Są także wyposażone w liczne sensory zbierające dane z otoczenia i przekazujące je pilotowi oraz innym jednostkom – zarówno na morzu, jak i na lądzie, m.in. systemom przeciwlotniczym Patriot.

F-35 mogą również przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie celów naziemnych z odległości kilkuset kilometrów, pociski AIM-120 AMRAAM i AIM-9X Sidewinder, a także bomby kierowane i szybujące.